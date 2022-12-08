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Предметы из прошлого, которые выглядят совсем не так, как мы к этому привыкли

Предметы из прошлого, которые выглядят совсем не так, как мы к этому привыкли

Автор:
08 декабря 2022 09:39
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Вещи   Предметы   Предметы из прошлого   Прошлое   подборка   удивительно   фото   
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Предлагаю вам отправиться в небольшое путешествие и посмотреть, какой вид имели привычные предметы и приспособления в начале своего пути. Гарантирую, что некоторые примеры произведут на вас неизгладимое впечатление.

Ежедневно мы используем множество различных предметов и даже не задумываемся в о том, как они выглядели ещё несколько десятков или даже сотен лет назад. Забавно, но многие привычные для нас вещи претерпели значительные изменения и стали практически неузнаваемыми. Они прошли долгий путь трансформаций, обзавелись новым дизайном и функциями. Благодаря стараниям изобретателей, мы можем пользоваться удобными и практичными штуками, которые делают наш быт комфортнее.



Складной чемодан-шкаф, который был важным атрибутом путешественника в 19-м веке

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«Нашёл свой первый ноутбук, и он до сих пор работает»


Суровый советский плеер


Старинная мясорубка фирмы Starrett, запатентованая в 1865


Старый, но очень крутой детский конструктор. Можно собрать 800 разных моделей! Это вам не лего!


Раритетный фен из 50-х годов


Старая камера, которой 85 лет, и снимки, которые она делает


Компактная винтажная косметичка


Портативный угольный обогреватель для ног. Обычно их использовали во время поездок на автомобиле


Детская коляска

Первые детские коляски появились в Великобритании в 18 веке. Они представляли собой уменьшенную копию взрослой повозки и не отличались особым удобством. Ребёнок мог в ней ездить только сидя.


Сенсорный экран, изобретённый в 1972 году

Сенсорный экран был изобретен в США в рамках исследования по программированному обучению. Он имел низкую точность, поэтому долго не выходил на потребительский рынок. В первое время его использовали только в промышленности и медицине.


Раритетный ювелирный станок

Сегодня такие приспособления выглядят в разы скромнее и проще. Ювелиры предпочитают использовать для работы более компактные станки, которые не будут занимать половину комнаты.


Тостер General Electric Model D-12 toaster, 1910-е годы


Сигнализация, которая защищала от грабителей и животных

Одно их первых охранных устройств было изобретено в 1880 году. Устройство представляло собой растяжку, тонкую проволоку, натягиваемую в проходе, присоединенную к капсулю. При движении проволоки, капсуль взрывался, издавая громкий звук, похожий на выстрел.


Дровяная печь


Увлажнитель воздуха из 80-х, который ставится на печь


Дракончик выглядит потрясающе, когда у него из носа выходит пар.

Чудо техники. Мышь со встроенным телефоном

Эти компьютерные мыши исчезли с прилавков магазинов больше 15 лет назад. Они просуществовали совсем недолго из-за своего неудобства. Им на смену пришли более функциональные мыши без странных примочек.

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Метки: Вещи   Предметы   Предметы из прошлого   Прошлое   подборка   удивительно   фото   
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14  комментариев
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8k
Борис Карабанов Час назад
Как называется конструктор? "Эректор"?
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1k
kirill15 3 минуты назад
Комментарий к фото
А что в нем сурового?
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18k
anpetrof 14 минут назад
Комментарий к фото
Это точно не Лего - это значительно круче. Были у меня аналогичные, но нашего производства.
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4k
vasilykopkov 45 минут назад
Это не мясорубка.
Это сепаратор для сбивания масла...
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277
fedding vasilykopkov Полчаса назад
Сепаратор, не используется для сбивания масла. Он используется для отделения сливок от молока. Там, центробежная сила используется. Это скорее, маслобойка.
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1k
Выхухоль (Нагайна) 53 минуты назад
увлажнитель воздуха из 80-х порадовал. Помню, бывалоча, в 80-х, прибежишь со школы, на пятый этаж пулей взлетишь, и давай бегом печь растапливать! И дракончика не забыть на печку поставить, а то батька ремня даст.
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