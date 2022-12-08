Предметы из прошлого, которые выглядят совсем не так, как мы к этому привыкли

Ежедневно мы используем множество различных предметов и даже не задумываемся в о том, как они выглядели ещё несколько десятков или даже сотен лет назад. Забавно, но многие привычные для нас вещи претерпели значительные изменения и стали практически неузнаваемыми. Они прошли долгий путь трансформаций, обзавелись новым дизайном и функциями. Благодаря стараниям изобретателей, мы можем пользоваться удобными и практичными штуками, которые делают наш быт комфортнее.





Складной чемодан-шкаф, который был важным атрибутом путешественника в 19-м веке