Фотографии нобычных мест, предметов и явлений вызывают любопытство, позволяют узнать много нового и просто радуют своей необычностью. Но бывает и наоборот. Эти фотографии, к примеру, хочется пролистнуть как можно скорее, хотя ничего особенно страшного на них, вроде бы, нет... или есть?

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Пещера в глубине Альп 0 Источник:

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Бункер времен Второй мировой 0 Источник:

Электропроводка на улицах Таиланда 0 Источник:

Книга имен в Освенциме, в которой перечислены все погибшие в Холокосте 0 Источник:

Заброшенный магазин подарков 0 Источник:

Самая большая морковь в мире 0 Источник:

Так рождаются тараканы 0 Источник:

Крупная добыча 0 Источник:

Необычный улей 0 Источник:

С днем рождения, Иисус! 0 Источник:

Заброшенный отель в джунглях Японии 0 Источник:

14-летний Кит Спасфорд спрятался в гондоле шасси, чтобы посмотреть на мир, но когда самолет выпустил шасси, он выпал и разбился насмерть 0 Источник:

Паразит в человеческом глазу 0 Источник:

Богоугодный выключатель 0 Источник:

Заброшенное польское кладбище 0 Источник:

Череп викинга с обточенными зубами. Зачем они были обточены, неизвестно 0 Источник:

Тайный ход с 1 на 3 этаж в замке Бран 0 Источник:

Заброшенная станция метро City Hall в нью-йоркской подземке 0 Источник:

Кинокостюм черепашки-ниндзя 0 Источник:

Этот косплейщик просто хотел повеселиться... но выглядит он как оживший кошмар 0 Источник:

Утонувший танк "Шерман" времен Второй мировой 0 Источник: