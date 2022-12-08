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Фотографии нобычных мест, предметов и явлений вызывают любопытство, позволяют узнать много нового и просто радуют своей необычностью. Но бывает и наоборот. Эти фотографии, к примеру, хочется пролистнуть как можно скорее, хотя ничего особенно страшного на них, вроде бы, нет... или есть?
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14-летний Кит Спасфорд спрятался в гондоле шасси, чтобы посмотреть на мир, но когда самолет выпустил шасси, он выпал и разбился насмерть
Источник: — переведено специально для fishki.net
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