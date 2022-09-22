Погодные феномены, которых вы никогда не видели!

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Может, у природы и нет плохой погоды, но поразительная - точно есть. Глядя на эти снимки, можно поверить в существование высших сил - потому что, кажется, случайно сотворить столь поразительные явления просто невозможно.
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Такой узор образовался на стекле автомобиля после долгого дождя, сменившегося быстрым похолоданием до -1
Источник: — переведено специально для fishki.net
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