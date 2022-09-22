Погодные феномены, которых вы никогда не видели!

Может, у природы и нет плохой погоды, но поразительная - точно есть. Глядя на эти снимки, можно поверить в существование высших сил - потому что, кажется, случайно сотворить столь поразительные явления просто невозможно.

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Техас, 17 мая 2021 года. Фото охотницы за ураганами Лоры Роу 1 Источник:

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Удивительное фото Адама Кайла Джексона 1 Источник:

Буря приближается к Леоти, Канзас 1 Источник:

Пилот заснял грозу с высоты 10 000 метров 1 Источник:

Формирующаяся буря над Висконсином 0 Источник:

Штормовой закат на пляже Уайлд Хорс, Северная Каролина 1 Источник:

Гроза над Эдмонтоном, Канада 0 Источник:

Оаху, Гавайи, фото Бенджи Барнса 0 Источник:

Такой узор образовался на стекле автомобиля после долгого дождя, сменившегося быстрым похолоданием до -1 1 Источник:

Гленберн, Северная Дакота 1 Источник:

Бильбао, Испания 1 Источник:

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Гигантская туча готовится вызвать торнадо и град 0 Источник:

Мамматус Клаудс Фишерс, Индиана. 45-60 минут после града и торнадо 0 Источник:

Смерч в Вайоминге 0 Источник:

Шведские фонари зимой 0 Источник:

Солнце сквозь тучи 1 Источник:

Короткая гроза в Техасе 0 Источник:

Гроза надвигается 1 Источник:

Двойная радуга 0 Источник:

Туча, подсвеченная пламенем лесных пожаров в Калифорнии 0 Источник:

Гроза во Флориде 0 Источник:

Шторм бушует над Великими равнинами в Монтане. Фото Энтони Спенсера 0 Источник:

Ветасквивин, Альберта. Шторм 0 Источник:

Ядро шторма, Канзас 0 Источник:

Мистическое грозовое небо 1 Источник:

Краски океана 0 Источник:

Солнечный шар над Плимутом, Великобритания 0 Источник: