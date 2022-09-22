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Погодные феномены, которых вы никогда не видели!

Погодные феномены, которых вы никогда не видели!

Автор:
22 сентября 2022 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: красиво   красота   необычно   погоды   удивительное рядом   фото   фотографии   явления природы   
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Может, у природы и нет плохой погоды, но поразительная - точно есть. Глядя на эти снимки, можно поверить в существование высших сил - потому что, кажется, случайно сотворить столь поразительные явления просто невозможно.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: красиво   красота   необычно   погоды   удивительное рядом   фото   фотографии   явления природы   
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2  комментария
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Andrey 10 минут назад
Комментарий к фото
чистый фотошоп, фотоаппарат не может поймать звезды и закат одновременно
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