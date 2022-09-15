FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Фабрика идей 1391 пост • 579 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Фабрика идей 
Мать двоих детей включила фантазию - и нашла применение игрушечным фигуркам

Мать двоих детей включила фантазию - и нашла применение игрушечным фигуркам

Автор:
15 сентября 2022 08:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Игрушки   идеи   креатив   необычно   подборка   творчество   фото   фотограф   фотографии   
263
25
Ещё с начала карантина американка по имени Джастина (Justina) экспериментирует с маленькими игрушечными фигурками, и устраивает с ними креативные фотосессии. Сначала она искала, чем бы занять свободное время, а теперь - это любимое хобби всей семьи.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фабрика идей"
Метки: Игрушки   идеи   креатив   необычно   подборка   творчество   фото   фотограф   фотографии   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
738k
А.Берестенко Час назад
Хоссподя! У меня этой "красотой" лет 7 назад увлекалась, когда ей 8 лет было!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
♚ Мрачный Жнец ♚ 36 минут назад
Чем бы дитё не тешилось, лишь бы не вешалось...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

60366



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Мстительный еврей, «ядовитые» старухи и другие любопытные факты обо всём
Мстительный еврей, «ядовитые» старухи и другие любопытные факты обо всём
Мужчина подобрал и выходил белочку - и та отказывается от него уходить
Мужчина подобрал и выходил белочку - и та отказывается от него уходить
Набирающие популярность в сообществах
С ног на голову. Самый странный корабль в мире RP FLIP
С ног на голову. Самый странный корабль в мире RP FLIP
Нейросеть создала портреты персонажей из «Властелина Колец» по оригинальному Толкиеновскому описанию внешности
Нейросеть создала портреты персонажей из «Властелина Колец» по оригинальному...
Верите ли вы в то, что электромобили заменят бензиновые?
Верите ли вы в то, что электромобили заменят бензиновые?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальный мир!

Лучшие демотиваторы
Стрит

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#люди#дтп#авто аварии#автомир#шоу бизнес#знаменитости#красота#биография
#Юмор#факты#подборка#аварии#история#СССР#животные#Ynews#звезды#картинки
#интересно#прикол#в мире#автомобили#кино#фотографии#забавно#фильм#роль#креатив
День супербренда на AliExpress начинается. Гаджеты Blackview со скидкой до 300 долларов День супербренда на AliExpress начинается. Гаджеты Blackview со скидкой до 300 долларов Дизайнер превращает обычные фото в сюрреалистичные сюжеты Дизайнер превращает обычные фото в сюрреалистичные сюжеты 17 любопытных примеров дизайна, на которые наткнулись люди 17 любопытных примеров дизайна, на которые наткнулись люди "Это правда торт?": пекарь из Шотландии делает очень реалистичные тортики "Это правда торт?": пекарь из Шотландии делает очень реалистичные тортики 25 раз, когда взрослые сотворили жуть из детских раскрасок 25 раз, когда взрослые сотворили жуть из детских раскрасок Художница мастерит креативные шедевры из керамики Художница мастерит креативные шедевры из керамики

На что жалуетесь?

Вернуться