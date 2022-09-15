Мать двоих детей включила фантазию - и нашла применение игрушечным фигуркам

"Наблюдая за детьми, я заметила, как легко они могут фантазировать во время игры. Игрушки буквально оживают в их руках. Поэтому я решила посмотреть на мир под другим углом - так, как на него каждый день смотрят мои дети. Мы с ними придумываем маленькие истории, выбираем подходящую локацию и героев. Затем все игрушки, окруженные природой и нужной атмосферой, будто оживают," - рассказывает фотограф.