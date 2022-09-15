Мать двоих детей включила фантазию - и нашла применение игрушечным фигуркам

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Ещё с начала карантина американка по имени Джастина (Justina) экспериментирует с маленькими игрушечными фигурками, и устраивает с ними креативные фотосессии. Сначала она искала, чем бы занять свободное время, а теперь - это любимое хобби всей семьи.
Американка по имени Джастина (Justina) ещё с начала карантина искала интересное занятие для своих двоих детей. Ей это удалось - получилось целое хобби, которым рада заняться вся семья. Женщина устраивает фотосессии маленьких игрушечных фигурок в самых разных местах.
"Наблюдая за детьми, я заметила, как легко они могут фантазировать во время игры. Игрушки буквально оживают в их руках. Поэтому я решила посмотреть на мир под другим углом - так, как на него каждый день смотрят мои дети. Мы с ними придумываем маленькие истории, выбираем подходящую локацию и героев. Затем все игрушки, окруженные природой и нужной атмосферой, будто оживают," - рассказывает фотограф.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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