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Хотите добавить в жизнь странного и необычного? Посмотрите эту подборку - и вы будете долго вглядываться в снимки, размышляя: "Так что это, черт возьми, было?"
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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