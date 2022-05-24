Хотите добавить в жизнь странного и необычного? Посмотрите эту подборку - и вы будете долго вглядываться в снимки, размышляя: "Так что это, черт возьми, было?"

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Кот Шредингера 0 Источник:

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Облака в Кентукки 0 Источник:

Идеальное фото фейерверка 0 Источник:

Облачный кот 0 Источник:

Сила перспективы 0 Источник:

Греческое озеро Меллисани с самой чистой водой в мире 0 Источник:

Это два кота, а не кот и его тень 0 Источник:

Так выглядит холодный фронт 0 Источник:

Вид из окна на четыре времени года 0 Источник:

Кошка-ведьма 0 Источник:

Цветовые градиенты мха 0 Источник:

Кот по частям 0 Источник:

Площадка фестиваля "Горящий человек" похожа на Солнечную систему 0 Источник:

Из-за антенны машина кажется затонувшей лодкой 0 Источник:

Кладбище ветеранов 0 Источник:

Вспоминая "Интерстеллар" 0 Источник:

Огненный олень 0 Источник:

Кошка в косухе 0 Источник:

Женщина-лошадь 0 Источник:

Потеки лавы, ужасающе похожие на гору тел 0 Источник:

Полет над улицей 0 Источник:

Вход в подводную лабораторию на швейцарском озере Цуг напоминает о "Шоу Трумана" 0 Источник:

Деревья в цвет домов 0 Источник:

Это всего лишь черно-белый костюм 1 Источник:

Кот, потерявший туловище 0 Источник:

Самый высокий автобус в мире 0 Источник:

Кусок льда пробил дыру в абсенте 0 Источник:

Это не снимок космоса, а фотография дождя, сделанная через окно 0 Источник:

Зубастик 0 Источник:

Альтернативная реальность 0 Источник:

Квадраты росы 0 Источник: