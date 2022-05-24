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Вы не поверите, что эти снимки - не фотошоп!

Вы не поверите, что эти снимки - не фотошоп!

Автор:
24 мая 2022 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: забавно   интересно   необычно   удачный момент   удивительное рядом   фото   фотографии   фотомир   
6506
33
Хотите добавить в жизнь странного и необычного? Посмотрите эту подборку - и вы будете долго вглядываться в снимки, размышляя: "Так что это, черт возьми, было?"
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: забавно   интересно   необычно   удачный момент   удивительное рядом   фото   фотографии   фотомир   
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27  комментариев
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20k
SolomonA 4 часа назад

"Самый высокий автобус в мире" это трамвай...
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406
Тупняк 2 часа назад
Комментарий к фото
Это женщина и лошадь, а женщина-лошадь это другой человек.
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20k
BiZ 2 часа назад
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17k
RDen 2 часа назад
"Облачный кот" - как то слишком реально...
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20k
Dobrovit 3 часа назад
Самый высокий автобус оказался трамваем, а квадраты росы на 99% - прямоугольниками...
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13k
butata 3 часа назад
Некоторые названия не нужно переводить
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45k
dima423 3 часа назад
Комментарий к фото
да пишите просто - Собчак)
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2k
Михаил 4 часа назад
Чёт здесь не понял
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6k
ZORRO 4 часа назад
таки обработка, или лицо тоже чёрно-белое?
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242
Николай Александрович ZORRO Полминуты назад
ФШ, по краям можно увидеть недокрасы
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2k
Григорий Водениктов 5 часов назад
ксюшадь неплохо получилась)
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17k
Corvus Corax 5 часов назад
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Лицо - тоже костюм?
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146
Лютый вам Бетховен vasilykopkov 3 часа назад
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Чуть пониже кадыка, возле воротника видно светлое пятно - грим стёрся.
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399
Евгений Лютый вам Бетховен 2 часа назад
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кадыка?
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17k
Corvus Corax 5 часов назад
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Современное образование... Абсолютно непохоже на Солнечную систему...
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