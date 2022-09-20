20+ примеров креативного и умного дизайна самых разных предметов

Чаще всего мы смеёмся над ужасными примерами дизайна - но в современном мире есть и креативные, гениальные и вызывающие восхищение дизайнерские идеи. Посмотрим на несколько подобных примеров! Здесь и архитектурные решения, и идеи дизайна в быту, и креативная упаковка продуктов.

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Кошачья дверка 0 Источник:

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Подсветка на тротуаре 0 Источник:

Необычные окна 0 Источник:

Кольцо в виде лягушки 0 Источник:

Миниатюрная комната внутри жестяной банки 0 Источник:

Закладка, напечатанная на 3D-принтере 0 Источник:

Упаковка для хлеба 0 Источник:

Спрятанные в лестнице ящички для вина 0 Источник:

Спа-центр Cavo Tagoo Mykonos в Греции 0 Источник:

Кружка с выемкой для чайного пакетика 0 Источник:

Дизайн мойки для кухни 0 Источник:

Цветочная коллекция Лего 0 Источник:

"Стекающий" светильник 0 Источник:

Работа художника Диета Вигмана 0 Источник:

Кресло для тех, у кого есть кот 0 Источник:

Дверной звонок в виде пианино 0 Источник:

Скульптура из шариков 0 Источник:

"Счастливый" гамак 0 Источник:

Фигурная подсветка 0 Источник:

Чемодан в виде детальки Лего 0 Источник:

Стол для пинг-понга в виде трубы 0 Источник:

Напольный светильник 0 Источник:

Круглые дворики 0 Источник:

Работа фотографа Jeanne Simmons 0 Источник:

Столик + полка для книг 0 Источник:

Инсталляция в виде пробки на пляже в Майями 0 Источник:

Скамейка для парка от дизайн-студии Teixeira 0 Источник:

Кресло в виде диско-шара 0 Источник:

Вертикальные шкафчики для хранения велосипедов 0 Источник:

Станция метро Yuyuan Garden в Шанхае, Китай 0 Источник:

Бокал в виде осьминога 0 Источник:

Кошачья башня 0 Источник:

Domus, 40-метровый эко-катамаран нового поколения 0 Источник: