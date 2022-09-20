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20+ примеров креативного и умного дизайна самых разных предметов

20+ примеров креативного и умного дизайна самых разных предметов

Автор:
20 сентября 2022 08:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: дизайн   дизайнеры   идеи   интересное   креатив   необычно   подборка   творчество   фото   фотографии   
2187
35
Чаще всего мы смеёмся над ужасными примерами дизайна - но в современном мире есть и креативные, гениальные и вызывающие восхищение дизайнерские идеи. Посмотрим на несколько подобных примеров! Здесь и архитектурные решения, и идеи дизайна в быту, и креативная упаковка продуктов.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн   дизайнеры   идеи   интересное   креатив   необычно   подборка   творчество   фото   фотографии   
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6  комментариев
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2k
Leonid 46 минут назад
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3k
Александр 10 минут назад
Безумный, беспощадный и бессмысленный креатив современности заставляет усомниться в разуме цивилизации...
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−58
ЛехаЧифирь 46 минут назад
Однажды я "разработал" дизайнерскую кружку для заварки молотого кофе.
Она была как обычная большая кружка, но на одном сантиметре от дна было специальное утолщение- ободок призванный предупредить вероятность продвижение кофейной гущи при питье заваренного напитка
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10k
Бендер Родригес 54 минуты назад
Надо этих креативщиков, поселить во внутренние ряды овальных участков и чтобы мебель сами завозили. А в качестве бонуса - выдать каждому овальный теннисный стол. И чтоб соседи были из серии - " Я тя засужу, если ты испортишь мой газон"...
ЗЫ
А яхта в виде крыла в 40 метров - это идеальный образец инженерной импотенции. Ну или еë несет легкий ураган. Хотя парус ведет себя, как при штиле, нет все таки - импотенция. .
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15k
эмосурикат прямоползающий Час назад
всё в кучу собрали
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