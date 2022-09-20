20+ примеров креативного и умного дизайна самых разных предметов

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Чаще всего мы смеёмся над ужасными примерами дизайна - но в современном мире есть и креативные, гениальные и вызывающие восхищение дизайнерские идеи. Посмотрим на несколько подобных примеров! Здесь и архитектурные решения, и идеи дизайна в быту, и креативная упаковка продуктов.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Она была как обычная большая кружка, но на одном сантиметре от дна было специальное утолщение- ободок призванный предупредить вероятность продвижение кофейной гущи при питье заваренного напитка
ЗЫ
А яхта в виде крыла в 40 метров - это идеальный образец инженерной импотенции. Ну или еë несет легкий ураган. Хотя парус ведет себя, как при штиле, нет все таки - импотенция. .