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20 необычных кадров с вещами, которые не каждый день увидишь

20 необычных кадров с вещами, которые не каждый день увидишь

Автор:
17 августа 2022 16:03
Сообщество : Жизнь
Метки: Вещи   Жизнь   в мире   интересное   истории   люди   необычно   подборка   фото   фотографии   
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21
Интересные вещи и явления - повсюду, стоит только отвлечься и научиться их замечать. Посмотрим на подборку любопытных кадров, которыми поделились на просторах сети - возможно, что-то удивит вас так же, как и авторов этих снимков.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вещи   Жизнь   в мире   интересное   истории   люди   необычно   подборка   фото   фотографии   
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8  комментариев
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−17
topersk 6 часов назад
Батарейки, которые заряжаются через USB-C
======================
внезапно называется аккумулятор
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596
Антошка 17 минут назад
Неси сразу в ментуру с такой драгоценной краской
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25k
Ego sum qui sum Час назад
белый налив захотелось
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8k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
Это



просто слив из ванной верхнего этажа...
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10k
Hunson Abadeer 4 часа назад
Батарейки, которые заряжаются через USB-C

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−17
Фома 5 часов назад
И лейку от душа оторвали
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18k
Corvus Corax 6 часов назад
Комментарий к фото
Аккумуляторы.
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2k
Yus 6 часов назад
Это как? Кожа отдельно, мех отдельно?
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