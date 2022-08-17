20 необычных кадров с вещами, которые не каждый день увидишь

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Интересные вещи и явления - повсюду, стоит только отвлечься и научиться их замечать. Посмотрим на подборку любопытных кадров, которыми поделились на просторах сети - возможно, что-то удивит вас так же, как и авторов этих снимков.
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"Кому интересно, вот как выглядит родильный зал в обычной государственной больнице в Дании"
"Убирался в гараже дедушки, и нашел около 200 граммов золотого порошка. Я теперь богат, что ли?"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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