22 жутковатых снимка, которые вызывают странные чувства

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На просторах интернета - множество самых разных фото. Но некоторые из них вызывают смешанные чувства - одновременно и любопытство, и мурашки, и даже отвращение. Взгляните на эти странные и жутковатые кадры из сообщества Oddlyterrifying на форуме Reddit.
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В 1970 году 14-летний Кит Сепсфорд спрятался в нише шасси самолета, совершавшего авиарейс по маршруту из Сиднея в Токио. Во время полёта парень упал с 60-метровой высоты
Его случайно сфотографировал фотограф Джон Гилспин, тестировавший новый объектив в районе трагедии.
Loa loa - глазной червь. Перемещаясь по тканям человеческого организма, этот червь может добраться до глаз
Зубы викинга. Оказывается, они стачивали зубы, оставляя на них вот такие ровные линии. Кто-то полагает, что они делали это для устрашения противников
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Этот паразит называется дирофилярия (от лат. «diro, filum» «злая нить»), а заболевание-дирофиляриоз.. Передаётся от животных человеку через укус комара. Типичные органы локализации паразита: глаза, лёгкие и плевра. Мы в нашем Центре обнаружили и удалили дерафилярию у дядьки из мошонки(из придатка яичка).