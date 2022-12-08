FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 7669 постов • 797 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
22 жутковатых снимка, которые вызывают странные чувства

22 жутковатых снимка, которые вызывают странные чувства

Автор:
08 декабря 2022 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Кадры   Разное   жутко   жуткое   история   подборка   снимки   страшно   фото   фотографии   
2277
23
На просторах интернета - множество самых разных фото. Но некоторые из них вызывают смешанные чувства - одновременно и любопытство, и мурашки, и даже отвращение. Взгляните на эти странные и жутковатые кадры из сообщества Oddlyterrifying на форуме Reddit.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Кадры   Разное   жутко   жуткое   история   подборка   снимки   страшно   фото   фотографии   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
916
kehlalex 2 часа назад
хм, лестница вниз идет или вверх поднимается. С этого ракурса сложно разобрать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
71k
Доктор Джонс Полчаса назад
Где же Вы такие картинки-то берёте?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
565k
АРОН Час назад

Этот паразит называется дирофилярия (от лат. «diro, filum» «злая нить»), а заболевание-дирофиляриоз.. Передаётся от животных человеку через укус комара. Типичные органы локализации паразита: глаза, лёгкие и плевра. Мы в нашем Центре обнаружили и удалили дерафилярию у дядьки из мошонки(из придатка яичка).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
483
Alexandr Mamleyev АРОН Час назад
А как определили, что он там? И самое главное, как определили, что его надо у этого мужика искать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

69407



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Однокнопочный вызов друзьям
Однокнопочный вызов друзьям
"Алла содержала всю Россию": Лайма Вайкуле сделала скандальное заявление о Пугачёвой
"Алла содержала всю Россию": Лайма Вайкуле сделала скандальное заявление о Пугачёвой
Набирающие популярность в сообществах
Чудо Двухсабельника
Чудо Двухсабельника
Почему у многих гладиаторов был такой маленький щит. Ведь он неэффективен в бою!
Почему у многих гладиаторов был такой маленький щит. Ведь он неэффективен в бою!
Какая профессия, такой и доход
Какая профессия, такой и доход
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Будущее уже тут

Лучшие демотиваторы
Начальники такие начальники

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#история#авто аварии#забавно#позитив#Приколы#Разное#люди#фотографии
#Юмор#факты#интересное#подборка#картинки#автомир#Прошлое#истории#соцсети#улыбнуло
#Прикол#животные#дтп#аварии#автомобили#Ynews#познавательно#кино#СССР#Россия
Какая профессия, такой и доход Какая профессия, такой и доход 25 любопытных кадров с просторов сети 25 любопытных кадров с просторов сети 20+ жутковатых фото из жизни, которыми поделились пользователи сети 20+ жутковатых фото из жизни, которыми поделились пользователи сети 20+ снимков, сделанных в самый нужный момент 20+ снимков, сделанных в самый нужный момент 20+ вещей и явлений, смотреть на которые и жутко, и любопытно 20+ вещей и явлений, смотреть на которые и жутко, и любопытно 19 интересных кадров обо всём на свете, которые откроют что-то новое 19 интересных кадров обо всём на свете, которые откроют что-то новое

На что жалуетесь?

Вернуться