«Снайпер-шаман» Номоконов: как скромный охотник наводил ужас на фашистов

Увидевшие это товарищи были шокированы таланту скромного мужичка. Разумеется, возникли предположения, что всё это случайность. Вот только Номоконов в мирное время был таёжным охотником, овладевшим навыками стрельбы ещё в детстве.

Он родился в забайкальской деревне Делюн, где охотой занимались все, поэтому неудивительно, что на неё он впервые попал в девятилетнем возрасте. В итоге он стал лучшим стрелком и получил прозвище «Глаз коршуна».

После этого случая Семён оказался в рядах снайперов. По его словам, немцев он убивал без сожаления, ведь на охоте стрелять в зверей было привычно, а «фашисты гораздо хуже». Номоконов сразу выделился во взводе своим неординарным подходом. Оптика ему не понравилась, поэтому на задания он ходил с обычной «трехлинейкой» без прицела.