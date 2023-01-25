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«Снайпер-шаман» Номоконов: как скромный охотник наводил ужас на фашистов

«Снайпер-шаман» Номоконов: как скромный охотник наводил ужас на фашистов

Автор:
25 января 2023 23:23
Сообщество : Военное
Метки: Великая Отечественная война   Семён Данилович Номоконов   Трехлинейка   военное   снайперы   фашисты   
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Глядя на Семёна Номоконова, сложно представить, что его до смерти боялись гитлеровцы. А ведь этот неприметный, худенький человек, щеголявший с трубкой в зубах, был знаменитым «снайпером-шаманом».

Он знал лес как свои пять пальцев, да стрелял всегда точно…Правда, изначально всё было иначе.

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Когда Номоконова призвали на фронт, он не произвёл никакого впечатления на командиров. Худенького мужчину сначала определили на кухню, у него не получалось даже картошку нормально почистить. Затем перевели в полевой госпиталь, где он пробыл недолго, поскольку его взвод очень скоро попал под обстрел.


Тогда выживший Номоконов попал в похоронную команду, занимавшуюся сбором тел боевых товарищей. Во время одной из таких вылазок он заметил целящегося в него немца, однако быстрая реакция позволила застрелить врага первым.

Увидевшие это товарищи были шокированы таланту скромного мужичка. Разумеется, возникли предположения, что всё это случайность. Вот только Номоконов в мирное время был таёжным охотником, овладевшим навыками стрельбы ещё в детстве.


Он родился в забайкальской деревне Делюн, где охотой занимались все, поэтому неудивительно, что на неё он впервые попал в девятилетнем возрасте. В итоге он стал лучшим стрелком и получил прозвище «Глаз коршуна».


После этого случая Семён оказался в рядах снайперов. По его словам, немцев он убивал без сожаления, ведь на охоте стрелять в зверей было привычно, а «фашисты гораздо хуже». Номоконов сразу выделился во взводе своим неординарным подходом. Оптика ему не понравилась, поэтому на задания он ходил с обычной «трехлинейкой» без прицела.

Командиру стоило немалых трудов убедить « таёжного шамана» (так его в шутку называли сослуживцы), что стрелять с оптикой можно гораздо эффективней. Кроме того, снайпер всегда носил с собой народные приспособления, вроде различных верёвочек, рогатинок и осколка зеркальца.


Обувь он также выбирал нестандартную, предпочитая заменить стандартные сапоги и валенки на бесшумную обувь из конского волоса, напоминающую лапти. Огромный опыт работы в лесу позволял ему пробраться туда, куда не мог попасть рядовой снайпер. Да и маскироваться «таёжный шаман» умел превосходно.

К тому же Номоконов всегда брал с собой курительную трубку, на которой ставил метку за каждого убитого фашиста. После ликвидации рядового солдата он ставил точку, а офицера отмечал крестиком. Несмотря на отсутствие оптического прицела, ему удавалось точно поразить противника на расстоянии до 1 км.


К лету 1942 года Номоконов стал помощником командира взвода и удостоился ордена Ленина за 151 уничтоженного гитлеровца и за отличную подготовку снайперов, записавших в свой актив в общей сложности 153 солдат. Поэтому ожидаемо немцы желали смерти легендарному снайперу, правда, последний часто оказывался хитрее и проворнее. Однако один раз им почти удалось его ликвидировать.

Неподалёку от Старой Руссы фашисты убили близкого друга и ученика Номоконова Тогона Санжиева, а его самого серьёзно ранили. Правда, это не помешало «таёжному шаману» не только выбраться самому, но и вытащить своего погибшего товарища с поля боя.  Дав себе слово отомстить, через несколько дней он выследил убийцу и застрелил его.

«Таёжный шаман» был несколько раз ранен, но дошёл до Кёнигсберга, а после окончания войны продолжил службу на Дальневосточном фронте, где советские войска сражались с японцами. Всего Номоконов уничтожил 368 солдат и офицеров.


Вернувшись с войны, он смог продолжить прежнюю жизнь. Супруга подарила ему шестерых детей, а те наградили его 30 внуками. К вышедшему на пенсию герою частенько приезжали иностранные журналисты, а умер Семён Данилович Номоконов в 1973 году.

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Метки: Великая Отечественная война   Семён Данилович Номоконов   Трехлинейка   военное   снайперы   фашисты   
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𝕯𝖆𝖛𝖎𝖉 𝕭𝖊𝖈𝖐𝖍𝖆𝖒 49 минут назад
«Снайпер-шаман» Номоконов: как скромный охотник наводил ужас на фашистовПосмотреть
«Снайпер-шаман» Номоконов: как скромный охотник наводил ужас на фашистов
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Евгений Д 15 минут назад
Смерть всем врагам России, и так и будет !!!!!
Молодец, хорошо стрелял, вот несколько сотен бы таких - и сейчас бы этих тупых шольцев из германии не было бы
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Антибиотик
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