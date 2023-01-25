«Снайпер-шаман» Номоконов: как скромный охотник наводил ужас на фашистов

Глядя на Семёна Номоконова, сложно представить, что его до смерти боялись гитлеровцы. А ведь этот неприметный, худенький человек, щеголявший с трубкой в зубах, был знаменитым «снайпером-шаманом».
Он знал лес как свои пять пальцев, да стрелял всегда точно…Правда, изначально всё было иначе.
Когда Номоконова призвали на фронт, он не произвёл никакого впечатления на командиров. Худенького мужчину сначала определили на кухню, у него не получалось даже картошку нормально почистить. Затем перевели в полевой госпиталь, где он пробыл недолго, поскольку его взвод очень скоро попал под обстрел.
Тогда выживший Номоконов попал в похоронную команду, занимавшуюся сбором тел боевых товарищей. Во время одной из таких вылазок он заметил целящегося в него немца, однако быстрая реакция позволила застрелить врага первым.
Увидевшие это товарищи были шокированы таланту скромного мужичка. Разумеется, возникли предположения, что всё это случайность. Вот только Номоконов в мирное время был таёжным охотником, овладевшим навыками стрельбы ещё в детстве.
Он родился в забайкальской деревне Делюн, где охотой занимались все, поэтому неудивительно, что на неё он впервые попал в девятилетнем возрасте. В итоге он стал лучшим стрелком и получил прозвище «Глаз коршуна».
После этого случая Семён оказался в рядах снайперов. По его словам, немцев он убивал без сожаления, ведь на охоте стрелять в зверей было привычно, а «фашисты гораздо хуже». Номоконов сразу выделился во взводе своим неординарным подходом. Оптика ему не понравилась, поэтому на задания он ходил с обычной «трехлинейкой» без прицела.
Командиру стоило немалых трудов убедить « таёжного шамана» (так его в шутку называли сослуживцы), что стрелять с оптикой можно гораздо эффективней. Кроме того, снайпер всегда носил с собой народные приспособления, вроде различных верёвочек, рогатинок и осколка зеркальца.
Обувь он также выбирал нестандартную, предпочитая заменить стандартные сапоги и валенки на бесшумную обувь из конского волоса, напоминающую лапти. Огромный опыт работы в лесу позволял ему пробраться туда, куда не мог попасть рядовой снайпер. Да и маскироваться «таёжный шаман» умел превосходно.
К тому же Номоконов всегда брал с собой курительную трубку, на которой ставил метку за каждого убитого фашиста. После ликвидации рядового солдата он ставил точку, а офицера отмечал крестиком. Несмотря на отсутствие оптического прицела, ему удавалось точно поразить противника на расстоянии до 1 км.
К лету 1942 года Номоконов стал помощником командира взвода и удостоился ордена Ленина за 151 уничтоженного гитлеровца и за отличную подготовку снайперов, записавших в свой актив в общей сложности 153 солдат. Поэтому ожидаемо немцы желали смерти легендарному снайперу, правда, последний часто оказывался хитрее и проворнее. Однако один раз им почти удалось его ликвидировать.
Неподалёку от Старой Руссы фашисты убили близкого друга и ученика Номоконова Тогона Санжиева, а его самого серьёзно ранили. Правда, это не помешало «таёжному шаману» не только выбраться самому, но и вытащить своего погибшего товарища с поля боя. Дав себе слово отомстить, через несколько дней он выследил убийцу и застрелил его.
«Таёжный шаман» был несколько раз ранен, но дошёл до Кёнигсберга, а после окончания войны продолжил службу на Дальневосточном фронте, где советские войска сражались с японцами. Всего Номоконов уничтожил 368 солдат и офицеров.
Вернувшись с войны, он смог продолжить прежнюю жизнь. Супруга подарила ему шестерых детей, а те наградили его 30 внуками. К вышедшему на пенсию герою частенько приезжали иностранные журналисты, а умер Семён Данилович Номоконов в 1973 году.
Источник:
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Молодец, хорошо стрелял, вот несколько сотен бы таких - и сейчас бы этих тупых шольцев из германии не было бы