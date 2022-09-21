Традиции Квантунской армии: чем удивили красноармейцев японские пленные?

СССР, проявив мастерство дипломатии, вывела Японию из игры против себя ещё до войны. Однако в мае 1945 года Советский Союз совместно с Монголией всё равно был вынужден выполнить свои обязательства, поэтому направил силы на помощь Китаю и США против японской армии.
Как итог, в советском плену оказалось около 1 млн солдат Квантунской армии, которые не раз удивляли красноармейцев своим поведением. Но чем же именно?
Например, манерой умываться. Несмотря на то, что японцы – очень чистоплотны, они не шибко любят мыться целиком, предпочитая регулярно обтирать все части тела влажными тряпками и полотенцами. К слову, эта традиция у них сохраняется и сегодня, поэтому одним из самых ходовых товаров в Японии остаются влажные салфетки.
Пленные же не мыли даже руки, предпочитая так же их обтирать.
Больше советских солдат поразило отношение к суициду, присутствовавшему в японской культуре. Из всей прослойки Квантунской армии больше всего промыты идеологией был младший офицерский состав. Из-за этого лагерному руководству нередко приходилось пресекать попытки ритуальных самоубийств. Стоит ли говорить, что далеко не всегда удачно…
СССР жил идеей, что все люди равны, у каждого есть честь и достоинство. Всё это не мешало существованию армейской субординации, но при этом всячески пресекалось унижение личности другого человека. В японской культуре всё было иначе, поскольку всё ещё сохранялись традиции феодализма.
В японской армии сохранялось понятие, что одни должны служить другим, из-за чего среди пленных начиналась дедовщина в самом негативном её проявлении. В первую очередь, это касалось совместного быта офицеров и рядовых солдат.
Понятно, что с этой проблемой столкнётся и советская армия, но после 60-х годов, когда начнётся хрущёвская амнистия, из-за чего в ряды вооружённых сил попало немало молодёжи с криминальным прошлым.
Но чем же занимались японцы после отбытия плена? Несмотря на то, что они должны были вернуться на родину, делали это далеко не все, поскольку там их ждала страна, лежащая в руинах. Кроме того, имперский режим пал, а значит, необходимо было перестраиваться.
Те, кто больше всего был пропитан милитаристскими традициями, увидели в капитуляции предательство, поэтому отправились в другие страны Азии, а через 10 лет воевали против американцев во Вьетнаме.
Нашлись и те, кто просто разорвал все связи с фашизмом и своим домом, оставшись жить на территориях Дальнего Востока.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Оценка численности Квантунской армии с учётом подчинённых ей в ходе войны 34-й армии в Северной Корее и 17-го фронта в Корее колеблется от 600 000 (Мацумура) до 958 000 (Императорская ставка). Современные отечественные исследователи придерживаются цифр в 650 000 750 000 человек.
Согласно «Журналу боевых действий войск 1-го Дальневосточного фронта за сентябрь месяц 1945 года», в период с 9 августа по 1 сентября 1945 г. было пленено 236 216 японских военнослужащих, убито – 65 000 человек, однако в эту категорию вошли как японцы, так и китайцы, корейцы и маньчжуры.
Автор утверждает: "в советском плену оказалось около 1 млн солдат Квантунской армии" (с)
Китайцев что ли нахватали под горячую руку?