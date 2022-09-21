Традиции Квантунской армии: чем удивили красноармейцев японские пленные?

Понятно, что с этой проблемой столкнётся и советская армия, но после 60-х годов, когда начнётся хрущёвская амнистия, из-за чего в ряды вооружённых сил попало немало молодёжи с криминальным прошлым.

Но чем же занимались японцы после отбытия плена? Несмотря на то, что они должны были вернуться на родину, делали это далеко не все, поскольку там их ждала страна, лежащая в руинах. Кроме того, имперский режим пал, а значит, необходимо было перестраиваться.

Те, кто больше всего был пропитан милитаристскими традициями, увидели в капитуляции предательство, поэтому отправились в другие страны Азии, а через 10 лет воевали против американцев во Вьетнаме.