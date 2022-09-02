Легендарная смекалка в военных историях: как Красная Армия переигрывала солдат вермахта

Немцы заняли позицию в овраге, откуда всё простреливалось вокруг. Это не помешало красноармейцам ночью пробраться к разрушенному хутору. Чтобы остаться незамеченными, они подожгли развалины, а сами спрятались в печке одного из домов. Какого же было удивление немецких солдат, когда утром по ним вели огонь из догорающей деревни, но никого не было видно.

Пропаганда всегда была частью войны и мощным оружием. Поэтому неудивительно, что свою сеть

радиовещания имела и Красная армия. Одна из точек размещалась не Крестовском острове в Ленинграде. Вот только была она особенной, поскольку работала на одной частоте с радио Финляндии, воевавшей до 1944 года за Германию.