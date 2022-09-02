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Легендарная смекалка в военных историях: как Красная Армия переигрывала солдат вермахта

Легендарная смекалка в военных историях: как Красная Армия переигрывала солдат вермахта

Автор:
02 сентября 2022 23:06
Сообщество : Военное
Метки: ВОВ   Великая Отечественная война   СССР   военная хитрость   красная армия   смекалка   
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Почему СССР одержал победу в Великой Отечественной войне? Потому что Красная Армия продемонстрировала поразительную доблесть и храбрость. Однако немалую роль в этом сыграла и легендарная смекалка, наличие которой подтверждает немало интересных военных историй.

Не зря же Отто фон Бисмарк советовал не воевать с русскими, поскольку «На каждую военную хитрость они ответят непредсказуемой глупостью». Хотя глупостью это не назовёшь…

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И начнём со смекалки снайперов, которым и так приходилось проявлять нестандартное мышление, чтобы метко стрелять и оставаться незамеченными. Именно благодаря ей советским стрелкам удалось уничтожить хорошо оборудованное немецкое миномётное подразделение в Верхнем Дону.

Немцы заняли позицию в овраге, откуда всё простреливалось вокруг. Это не помешало красноармейцам ночью пробраться к разрушенному хутору. Чтобы остаться незамеченными, они подожгли развалины, а сами спрятались в печке одного из домов. Какого же было удивление немецких солдат, когда утром по ним вели огонь из догорающей деревни, но никого не было видно.


Пропаганда всегда была частью войны и мощным оружием. Поэтому неудивительно, что свою сеть

радиовещания имела и Красная армия. Одна из точек размещалась не Крестовском острове в Ленинграде. Вот только была она особенной, поскольку работала на одной частоте с радио Финляндии, воевавшей до 1944 года за Германию.

Это позволяло заниматься откровенным радиохулинганством. Во время финского эфира советский диктор, свободно говоривший на их языке, довольно остроумно встревал в выступление, добавляя советской риторики и колких анекдотов про Гитлера.


Финские граждане с восторгом это восприняли, что привело в бешенство немецкое руководство. Последнее приняло решение бомбить по лесному массиву Крестовского острова, поскольку именно там, по их предположению, находилась антенна. Но и тут их переиграли. Передатчиком служил трос одного из десятков аэростатов заграждения, поэтому эта самая антенна фактических находилась вне зоны обстрела.

Несмотря на то, что блокада отнимала много сил у ленинградцев, смекалки они не лишились, что позволяло без труда вычислять немецких шпионов городскими патрулями.

 Вермахт долго не мог смириться с мыслью, почему хорошо подготовленные агенты с лучшими документами и паролями проваливаются на первой же проверке этими самыми патрулями, состоявшими из обычных мужиков. Только после войны немцы узнали, что провалились из-за собственной педантичности. Для скрепления бумаг они использовали нержавеющие скрепки, в то время как советские быстро «рыжели».

Свою смекалку Красная армия проявила и на «Малой земле», используя для борьбы с немецкими укреплениями черепах, коих в той местности водилось немало. К панцирю земноводных привязывали консервную банку и отправляли ползти в сторону заграждений.

Для чего?  При приближении к позициям банка грохотала, из-за чего казалось, что диверсанты пытаются перерезать проволоку.

Пулемётчики в течение двух часов поливали территорию огнём, где красноармейцев не было. На следующую ночь было принято решение выпустить ещё больше черепах, чтобы окончательно вывести из себя противника, заставляя в пустую тратить боеприпасы. План, к слову, сработал.


Однако и это далеко не все истории подтверждающие, что смекалке советских солдат можно было только позавидовать.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: ВОВ   Великая Отечественная война   СССР   военная хитрость   красная армия   смекалка   
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