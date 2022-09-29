Есть ли цена у подвига: как поощряли бойцов Красной армии в годы Великой Отечественной войны?

Великая Отечественная война – бесспорно трагичное событие в истории, при обсуждении которого редко поднимается вопрос материальной стороны. Понятно, что бойцы Красной армии воевали не за деньги, однако и их труд, как и любой другой, в СССР оплачивался. Достойно ли?
Всем прекрасно известно, что в годы войны снабжение продовольствием происходило по карточной системе, ведь возможности не всегда были желаемыми. Правда, рынок, как и всегда, продолжал работать. Вот только что-либо приобрести было чем-то невозможным, поскольку, несмотря на суровость советских законов, факт наличия спекулянтов никто не отменял.
Цены скакали то вверх, то вниз. К слову, дороже всего стоила водка, которая даже после Победы в 1945 году на чёрном рынке могла стоить аж по 400 рублей. Но кому нужен был рынок и денежное довольствие, когда на дворе война? Никому, однако обрубить товарно-денежные отношения в экономике даже в таких условиях просто невозможно.
Конечно, они на время становятся государственных «рудиментом», чтобы в дальнейшем экономика страны не потерпела полный крах, и было на что восстанавливать страну и её механизмы.
Но сколько всё-таки получали бойцы Красной Армии? С началом войны оклады в армии оставались по ставке мирного времени, но с 23 июня были введены «полевые деньги», которые платились находящимся непосредственно на передовой.
В целом же ситуация выглядела так:
Сержант – 17.50 рублей.
Снайперу – 30 рублей.
Пулеметчик – 17 рублей.
Лейтенант – 600 рублей.
Майор – 850 рублей.
Полковник – 1200 рублей.
Генерал – 2600 рублей.
Маршал – 3600-4000 рублей.
Правда, стоит отметить, что и конструкторы получали зарплаты наравне с маршалами. Получали своё денежное довольствие штрафники и те, кто оказывался в госпитале по ранению. Оно составляло 8,5 рублей.
Были и премиальные части, как за полученные награды, так и уничтоженную технику врага. Например, за танк командир экипажа получал 500, а весь остальной расчёт по 200 рублей. Поощряли и автобронетанковые ремонтные части за починку нашей техники. Так, за ремонт тяжёлого танка давали по 1800 рублей, а за винтовку всего 2 рубля.
Деньги никто особо не копил, но куда же они тратились? Направлялись в «Фонд обороны», занимавшийся сбором добровольных пожертвований на нужды Красной армии. Именно туда и шла большая часть зарплат и премий, благодаря чему в годы войны удалось создать 2,5 тыс. боевых самолётов, 5 подводных лодок и десятки танковых колонн (разумеется, это не весь список).
Но самое важное, что всё-таки нужно помнить: советские люди воевали, в первую очередь, не за деньги, а за Родину. Не за какую-то абстрактную, а ту, что больше 20 лет строили своими собственными руками. Да и цена той самой заветной Победы выше всяких денег!
Источник:
АНТИФИШКИ
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