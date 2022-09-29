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Есть ли цена у подвига: как поощряли бойцов Красной армии в годы Великой Отечественной войны?

Есть ли цена у подвига: как поощряли бойцов Красной армии в годы Великой Отечественной войны?

Автор:
29 сентября 2022 22:46
Сообщество : Военное
Метки: Великая Отечественная война   СССР   военное   война   зарплата   красная армия   красноармейцы   
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Великая Отечественная война – бесспорно трагичное событие в истории, при обсуждении которого редко поднимается вопрос материальной стороны. Понятно, что бойцы Красной армии воевали не за деньги, однако и их труд, как и любой другой, в СССР оплачивался. Достойно ли?

Всем прекрасно известно, что в годы войны снабжение продовольствием происходило по карточной системе, ведь возможности не всегда были желаемыми. Правда, рынок, как и всегда, продолжал работать. Вот только что-либо приобрести было чем-то невозможным, поскольку, несмотря на суровость советских законов, факт наличия спекулянтов никто не отменял.

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Цены скакали то вверх, то вниз. К слову, дороже всего стоила водка, которая даже после Победы в 1945 году на чёрном рынке могла стоить аж по 400 рублей. Но кому нужен был рынок и денежное довольствие, когда на дворе война? Никому, однако обрубить товарно-денежные отношения в экономике даже в таких условиях просто невозможно.

Конечно, они на время становятся государственных «рудиментом», чтобы в дальнейшем экономика страны не потерпела полный крах, и было на что восстанавливать страну и её механизмы.


Но сколько всё-таки получали бойцы Красной Армии? С началом войны оклады в армии оставались по ставке мирного времени, но с 23 июня были введены «полевые деньги», которые платились находящимся непосредственно на передовой.

В целом же ситуация выглядела так:

Сержант – 17.50 рублей.

Снайперу – 30 рублей.

Пулеметчик – 17 рублей.

Лейтенант – 600 рублей.

Майор – 850 рублей.

Полковник – 1200 рублей.

Генерал – 2600 рублей.

Маршал – 3600-4000 рублей.

Правда, стоит отметить, что и конструкторы получали зарплаты наравне с маршалами. Получали своё денежное довольствие штрафники и те, кто оказывался в госпитале по ранению. Оно составляло 8,5 рублей.


Были и премиальные части,  как за полученные награды, так и уничтоженную технику врага. Например, за танк командир экипажа получал 500, а весь остальной расчёт по 200 рублей.  Поощряли и автобронетанковые ремонтные части за починку нашей техники. Так, за ремонт тяжёлого танка давали по 1800 рублей, а за винтовку всего 2 рубля.

Деньги никто особо не копил, но куда же они тратились? Направлялись в «Фонд обороны», занимавшийся сбором добровольных пожертвований на нужды Красной армии. Именно туда и шла большая часть зарплат и премий, благодаря чему в годы войны удалось создать 2,5 тыс. боевых самолётов, 5 подводных лодок и десятки танковых колонн (разумеется, это не весь список).

Но самое важное, что всё-таки нужно помнить: советские люди воевали, в первую очередь, не за деньги, а за Родину. Не за какую-то абстрактную, а ту, что больше 20 лет строили своими собственными руками. Да и цена той самой заветной Победы выше всяких денег!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Великая Отечественная война   СССР   военное   война   зарплата   красная армия   красноармейцы   
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1  комментарий
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Вит Z 2 минуты назад
Тема поста хорошая,но как то он сжат.Был похожий пост,примерно год назад,там была более развёрнута эта тема.
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Антибиотик
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