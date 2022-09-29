Есть ли цена у подвига: как поощряли бойцов Красной армии в годы Великой Отечественной войны?

Конечно, они на время становятся государственных «рудиментом», чтобы в дальнейшем экономика страны не потерпела полный крах, и было на что восстанавливать страну и её механизмы.

Но сколько всё-таки получали бойцы Красной Армии? С началом войны оклады в армии оставались по ставке мирного времени, но с 23 июня были введены «полевые деньги», которые платились находящимся непосредственно на передовой.