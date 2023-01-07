«Секретное оружие»: как советские электрики запугивали вермахт, тормозя наступление

Вдоль подхода к советским позициям протягивались оголённые провода. При заходе немецкой пехоты по ним пускали электричество. Самые везучие просто отделывались потерей сознания, тогда как другие сразу же умирали или получали тяжелые травмы.





Первый раз электрическая ловушка была применена в августе 41-го года ленинградской бригадой Романова А.И. Её жертвами стали 500 солдат вермахта. Они установили аппаратуру, способную подавать напряжение в 2 тыс. Вольт от понижающего трансформатора, находившегося в землянке и подключенного к линии электропередач в 10 тыс. Вольт.





Правда, в декабре того же года электростанции «Ленэнерго» уже не могли работать из-за нехватки топлива и угля в связи с блокадой Ленинграда. Однако летом это не помешало застать фашистов врасплох, ведь в течение нескольких минут без огня и стрельбы на земле осталось лежать вышеупомянутое число немецких солдат и офицеров.