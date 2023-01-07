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«Секретное оружие»: как советские электрики запугивали вермахт, тормозя наступление

«Секретное оружие»: как советские электрики запугивали вермахт, тормозя наступление

Автор:
07 января 2023 01:22
Сообщество : Военное
Метки: ВОВ   Великая Отечественная война   СССР   вермахт   военное   заграждения   секретное оружие   советские электрики   электрический ток   
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История Великой Отечественной войны неоднократно продемонстрировала, что советские граждане зачастую демонстрировали смекалку и находчивость. Всё-таки трудные времена всегда требовали отчаянных решений, способных спасти ситуацию. Так что неудивительно, что в 1941 году свою смекалистость продемонстрировали советские электрики, придумав весьма занятную ловушку, тормозившую продвижение вермахта на несколько суток.

Речь идёт об импровизированной вариации минных заграждений, заставлявших гитлеровцев возиться по несколько дней на одном участке. В чём же заключалась задумка советских мастеров?

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 Многие ошибочно думают, что земля гарантированно уведёт электричество от человека. При определённых условиях кабель под напряжением, лежащий на грунте, представляет смертельную опасность. Причём касается это и земли вокруг, образующей опасную зону.

При отрыве ноги от земли человека может ударить током. Чаще всего подобное можно наблюдать в местах обрывов ЛЭП. Собственно, эти знания и использовали советские электрики для создания весьма хитроумной ловушки при создании оборонительных рубежей Ленинграда и Москвы.

Вдоль подхода к советским позициям протягивались оголённые провода. При заходе немецкой пехоты по ним пускали электричество. Самые везучие просто отделывались потерей сознания, тогда как другие сразу же умирали или получали тяжелые травмы.


Первый раз электрическая ловушка была применена в августе 41-го года ленинградской бригадой Романова А.И. Её жертвами стали 500 солдат вермахта. Они установили аппаратуру, способную подавать напряжение в 2 тыс. Вольт от понижающего трансформатора, находившегося в землянке и подключенного к линии электропередач в 10 тыс. Вольт.


Правда, в декабре того же года электростанции «Ленэнерго» уже не могли работать из-за нехватки топлива и угля в связи с блокадой Ленинграда. Однако летом это не помешало застать фашистов врасплох, ведь в течение нескольких минут без огня и стрельбы на земле осталось лежать вышеупомянутое число немецких солдат и офицеров.

Немцы были напуганы, полагая, что это очередное «секретное оружие» вроде «Катюши», применённой в июле того же года. В итоге несколько дней группа из 5 ленинградских электриков под руководством Романова сдерживали наступление, пока противник не установил, что солдат убивали электричеством. Вычислив позицию группы, фашисты расстреляли занятую ими площадь миномётным огнём.


На этом военные подвиги группы электриков закончились. Но были подобные успехи и на других рубежах, что позволило советских энергетикам выиграть драгоценные часы и даже дни.

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Метки: ВОВ   Великая Отечественная война   СССР   вермахт   военное   заграждения   секретное оружие   советские электрики   электрический ток   
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13  комментариев
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9k
Павел 6 часов назад
При отрыве ноги от земли, ничего не произойдет. Шаговое напряжение немного не про это. Это разность потенциалов между двумя точками на земле, которых касается человек. Чем шире шаг, тем больше шаговое напряжение.
Поэтому одноногим не страшно.

Можно передвигаться приставным шагом или прыжком, не размыкая ног.
Энергетик и электрик это разное.Это как конструктор и каменщик. Поэтому предположу, что была группа электриков.
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16k
Bill 5 часов назад
В 1928 году в Ленинграде произошла авария, вошедшая в учебники под названием
«лошадиной».
Однажды посреди площади на мотовую упал провод под напряжением 2000 вольт. У людей длина длина шага не превышала метра, поэтому шаговое напряжение их просто слегка било током.
А вот у лошадей есть железные подковы, да и корпус гораздо длиннее. В результате погибли три лошади.
ПС. Я так понимаю, что школота ещё на каникулах, раз появляются такие опусы.
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5k
Петрович 5 часов назад
Бред. Но красивый бред.
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9k
Привыкли руки к топорам. 6 часов назад
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15k
Алекс 6 часов назад
Читаем - Первый раз электрическая ловушка была применена в августе 41-го
Читаем дальше - Немцы были напуганы, полагая, что это очередное «секретное оружие» вроде «Катюши», применённой в июле того же года.

Я чего то не понимаю?
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Антибиотик
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