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В Госдуме заявили, что уехавшие на фоне мобилизации россияне будут платить повышенные налоги - до 30%

В Госдуме заявили, что уехавшие на фоне мобилизации россияне будут платить повышенные налоги - до 30%

Автор:
05 декабря 2022 14:37
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   Казахстан   Киргизия   грузия   заработок   мобилизация   налог   россияне   уехавшие   
1169
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Тем, кто покинул страну, станет сложнее зарабатывать.

После начала частичной мобилизации, нашу страну покинуло около 4 миллионов человек. Часть потом вернулась, но некоторые остались в Казахстане, Киргизии или Грузии.

В основном, это айтишники, дизайнеры, веб-мастера - все, кто может работать удалённо. Они поменяли место жительства, но по-прежнему зарабатывают в России.

Теперь это будет не так просто.

Член комитета ГД по бюджету и налогам Евгений Федоров выступил с инициативой - увеличить уехавшим налог до 30%.

«Если человек уехал из РФ и длительное время не находится в стране, то он не является резидентом налогового обложения РФ. У нас этот срок — полгода. Если этот человек зарабатывает в России, то и платит налоги, как и любой человек, который зарабатывает в России. Размер налога увеличивается [c 13 до 30%], потому что юридически компания привлекает иностранного гражданина».


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Метки: Госдума   Казахстан   Киргизия   грузия   заработок   мобилизация   налог   россияне   уехавшие   
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7  комментариев
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22k
sssss3 Полчаса назад
Есть у меня определённое убеждение, что убежавшие особо и не работали.
Так, мажорчики, родители и бабушки этих чад содержали.
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27
gedevan82 Секунду назад
По этому еб....ко Федорову уже лет 20 психушка плачет.
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13k
sonic24a 7 минут назад
4 млн человек про встало и уехало в разные стороны. Прорыв какой-то.
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2k
TANCHEK 8 минут назад
С какой инициативой они выступили? Эта норма существует и сейчас - больше 180 дней в году за границей - и ты нерезидент, налог - 30%.
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22k
Inter 9 минут назад
по логике тогда и гразжданства лишайте,а если не лишаете-тогда не пиз..дите.. у вас,мудаков правительственных почти у всех по 2 гражданства,че не мычите про это?? будет война за какую сторону воевать пойдете??
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26k
БамбарбияКиргуду 38 минут назад
Нахер они вообще должны зарабатывать в России.Там где живут,пусть и зарабатывают.
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