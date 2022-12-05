В Госдуме заявили, что уехавшие на фоне мобилизации россияне будут платить повышенные налоги - до 30%

Тем, кто покинул страну, станет сложнее зарабатывать.
После начала частичной мобилизации, нашу страну покинуло около 4 миллионов человек. Часть потом вернулась, но некоторые остались в Казахстане, Киргизии или Грузии.
В основном, это айтишники, дизайнеры, веб-мастера - все, кто может работать удалённо. Они поменяли место жительства, но по-прежнему зарабатывают в России.
Теперь это будет не так просто.
Член комитета ГД по бюджету и налогам Евгений Федоров выступил с инициативой - увеличить уехавшим налог до 30%.
«Если человек уехал из РФ и длительное время не находится в стране, то он не является резидентом налогового обложения РФ. У нас этот срок — полгода. Если этот человек зарабатывает в России, то и платит налоги, как и любой человек, который зарабатывает в России. Размер налога увеличивается [c 13 до 30%], потому что юридически компания привлекает иностранного гражданина».
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Так, мажорчики, родители и бабушки этих чад содержали.