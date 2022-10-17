Из Казахстана с любовью, или частично мобилизационный юмор во всей красе

Пока в России идёт кампания по частичной мобилизации, многие мужчины призывного возраста продолжают обживаться на новом месте - в Казахстане. Относиться к их выбору можно по-разному, но так как мы находимся на юмористическом сайте, то постараемся показать их жизнь через призму шуток и лёгкой иронии.

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1. Именно так сейчас мартовские эмигранты смотрят на сентябрьских 0

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2. Не релокация, а давняя мечта 0 Источник:

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4. Артисты из Казахстана настолько круты, что... 0 Источник:

5. Русские девушки сейчас 0 Источник:

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8. Русские парни сейчас 0 Источник:

9. Чем отличается мужчина от мальчика (по версии пользователей соцсетей) 0 Источник:

10. Коротко о собеседованиях в Казахстане 0 Источник:

11. Над этим событием не шутил только ленивый 0 Источник:

12. Раз уж в Казахстане любят переименовывать города, то... 0 Источник:

13. Так вот для чего всё это было! 0 Источник:

14. Тем временем в Казахстане своя атмосфера 0 Источник: