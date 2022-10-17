Из Казахстана с любовью, или частично мобилизационный юмор во всей красе

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Пока в России идёт кампания по частичной мобилизации, многие мужчины призывного возраста продолжают обживаться на новом месте - в Казахстане. Относиться к их выбору можно по-разному, но так как мы находимся на юмористическом сайте, то постараемся показать их жизнь через призму шуток и лёгкой иронии.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Казахстан Прикол Юмор армия мобилизация мужчины политика смех уклонисты частичная мобилизация
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для тебя плохие новости. беги, пока не постучались в дверь.
Ведь по логике же должна быть очередь в военкоматы, всего 300 тысяч набрать надо - туда добровольцами миллионов 10 уже должно было собраться?
Что вам эти трусы?
Тоесть все те кто воевать за него не пойдут.
Нет никто в здравом уме не будет отдавать свою жизнь за то чтобы какому-то мудаку из близкого круга вернули его яхту за пять миллиардов, купленных на деньги от продажи национальных ресурсов.