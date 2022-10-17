FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Политика 3517 постов • 927 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Политика
Из Казахстана с любовью, или частично мобилизационный юмор во всей красе

Из Казахстана с любовью, или частично мобилизационный юмор во всей красе

Автор:
17 октября 2022 09:09
Сообщество : Политика
Метки: Казахстан   Прикол   Юмор   армия   мобилизация   мужчины   политика   смех   уклонисты   частичная мобилизация   
4808
16
Пока в России идёт кампания по частичной мобилизации, многие мужчины призывного возраста продолжают обживаться на новом месте - в Казахстане. Относиться к их выбору можно по-разному, но так как мы находимся на юмористическом сайте, то постараемся показать их жизнь через призму шуток и лёгкой иронии.
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Политика"
Метки: Казахстан   Прикол   Юмор   армия   мобилизация   мужчины   политика   смех   уклонисты   частичная мобилизация   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
30  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
4k
Ivan Час назад
3000 штрафа, и то, если ты-дятел и открых уродам дверь, и тебя вынудили повестку подписать. К чему эти переезды?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Ivan 4 минуты назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Teodor 13 минут назад
Херня какая-то, не смешно. Слишком преувеличенная проблема, видимо, Казахстан её и раздувает - повод погордиться, стать инфотемой, а то в последние десятилетия его вспоминают лишь в связи с "Астана-Алмата-Нурсултан", да "освежитель-кумыс"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сергей Полчаса назад
Комментарий к фото
Там наверное запах, как в обезьяньей клетке)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
antonium Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−146
Валерий Петров Полчаса назад
у нас же 80% граждан за Путина голосовало, и СВО поддерживают.
Ведь по логике же должна быть очередь в военкоматы, всего 300 тысяч набрать надо - туда добровольцами миллионов 10 уже должно было собраться?
Что вам эти трусы?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−13
боевой гусар рф 36 минут назад
умные люди давно свалили из росии
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
a6m5 42 минуты назад
Блин, сколько же трусов и маменьких сынков кругом... Вырастили смартфонное поколение в крупных городах, поколение нахлебников и женоподобных хипстеров. "Испанский стыд™" за современное общество.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Richard

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

84359



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Третий не лишний — третий запасной. Пост об изменах
Третий не лишний — третий запасной. Пост об изменах
25 коротких фактов о фильме "Бриллиантовая рука"
25 коротких фактов о фильме "Бриллиантовая рука"
Набирающие популярность в сообществах
Водитель ЗИЛ-130 в миниатюре
Водитель ЗИЛ-130 в миниатюре
Фотографий городов с высоты птичьего полета
Фотографий городов с высоты птичьего полета
Чем крут сериал «Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного»
Чем крут сериал «Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного»
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Будь также непредсказуем как она!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#СССР#факты#сатира#в мире#подборка
#Юмор#картинки#интересно#животные#Разное#страна#актеры
#фотографии#люди#кино#сарказм#Прикол#ретро#роль
Чем крут сериал «Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного» Чем крут сериал «Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного» Фатальные ошибки женщин, которые они допускают на первых свиданиях Фатальные ошибки женщин, которые они допускают на первых свиданиях Немного мужских тайн, которые, на первый взгляд, выглядят как какой-то анекдот Немного мужских тайн, которые, на первый взгляд, выглядят как какой-то анекдот Юмор на грани, или подборка тех самых чёрных шуток Юмор на грани, или подборка тех самых чёрных шуток Что скрывают мужчины: свежая порция секретов сильной половины человечества Что скрывают мужчины: свежая порция секретов сильной половины человечества С Днём частичной мобилизации, или реакция на заявление Путина в приколах и мемах С Днём частичной мобилизации, или реакция на заявление Путина в приколах и мемах

На что жалуетесь?

Вернуться