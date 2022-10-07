Два россиянина проплыли 400 километров на Аляску, убегая от мобилизации

Власти американского города Гамбелл сообщили, что двое россиян на небольшой лодке приплыли к берегам острова Святого Лаврентия из Чукотского автономного округа. Об этом пишет портал Alaska's News Source.

Местные власти сообщили, что прибывшие — граждане России. Представитель местной администрации Кертис Силук рассказал, что местным жителям россияне поведали, что прибыли из города Эвгекинот в Чукотском автономном округе, пройдя на лодке примерно более 400 км по Берингову морю.