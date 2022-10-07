Два россиянина проплыли 400 километров на Аляску, убегая от мобилизации

Двое россиян на лодке приплыли из Чукотского автономного округа на остров Святого Лаврентия. Местные власти сообщили, что россияне бежали от частичной мобилизации.
Власти американского города Гамбелл сообщили, что двое россиян на небольшой лодке приплыли к берегам острова Святого Лаврентия из Чукотского автономного округа. Об этом пишет портал Alaska's News Source.
Местные власти сообщили, что прибывшие — граждане России. Представитель местной администрации Кертис Силук рассказал, что местным жителям россияне поведали, что прибыли из города Эвгекинот в Чукотском автономном округе, пройдя на лодке примерно более 400 км по Берингову морю.
По заявлению Силук, россияне бежали от частичной мобилизации. Теперь беглецов увезли в Анкоридж. Сейчас с ними общаются представители федерального Министерства внутренней безопасности. Пока неизвестно, оставят ли россиян в США, уточняет РБК.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Мошенники начали обманывать россиян, подлежащих мобилизации
- Финалист "Последнего героя" отправился в зону СВО служить снайпером
- "Русские, уезжайте из этой страны!": в Грузии местные жители бастуют против сбежавших россиян
- "Психически неуравновешен": готовый лезть в окопы Тимати, оказывается, негоден
- "Долг Родине придётся отдать!": на волне слухов об отъезде в Узбекистан Тимати заявил, что готов мобилизоваться
Если вдоль берега, то это уже не 460км а гораздо больше.