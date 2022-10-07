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Два россиянина проплыли 400 километров на Аляску, убегая от мобилизации

Два россиянина проплыли 400 километров на Аляску, убегая от мобилизации

Автор:
07 октября 2022 10:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Аляска   Юмор   интересное   мобилизация   побег   россияне   фото   чукотка   
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Двое россиян на лодке приплыли из Чукотского автономного округа на остров Святого Лаврентия. Местные власти сообщили, что россияне бежали от частичной мобилизации.

Власти американского города Гамбелл сообщили, что двое россиян на небольшой лодке приплыли к берегам острова Святого Лаврентия из Чукотского автономного округа. Об этом пишет портал Alaska's News Source.

Местные власти сообщили, что прибывшие — граждане России. Представитель местной администрации Кертис Силук рассказал, что местным жителям россияне поведали, что прибыли из города Эвгекинот в Чукотском автономном округе, пройдя на лодке примерно более 400 км по Берингову морю.

По заявлению Силук, россияне бежали от частичной мобилизации. Теперь беглецов увезли в Анкоридж. Сейчас с ними общаются представители федерального Министерства внутренней безопасности. Пока неизвестно, оставят ли россиян в США, уточняет РБК.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Аляска   Юмор   интересное   мобилизация   побег   россияне   фото   чукотка   
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12  комментариев
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617
сергей Полчаса назад
Одному 51 год и проблемы с наркотиками. Второму 44 и куча кредитов. О какой мобилизации они поют?
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25k
SerGProS 14 минут назад
Остров Святого Лаврентия (англ. St. Lawrence Island, эским. Сивуӄаӄ, Sivuqaq) остров в южной части Берингова пролива, в 80 км от полуострова Чукотка (мыс Чаплина).
Если вдоль берега, то это уже не 460км а гораздо больше.
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51k
smakido 23 минуты назад
Они не искали легких путей - это тебе не в Грузию на крутой "тачке" убегать!
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8k
Борис Карабанов Час назад
Помните героический дрейф советских военнослужащих на барже Т-36? Ну, вот, однако, смогли повторить. Шах и мат скептики-всепропальщики! Есть ещё в России герои! Россию не победить!
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7k
Shtoppi Час назад
Да уж, во истину: <<3,14здеть не мешки ворочать>>
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62k
SWALLOW Час назад
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4k
Горожанин 2 часа назад
Неплохо, Петров и Баширов.
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11k
Артем 2 часа назад
Эх, такую бы энергию, да в военное русло! Где то тихо плачет военком))
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2k
Лёха 2 часа назад
"минус" за корявый текст. Начиная с заголовка:" проплыли 400 километров на Аляску".
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