Покинувших страну из-за СВО россиян могут приравнять к иноагентам

И они подпадут под целый ряд ограничений. А может уже и не вернутся.
Россияне, которые уехали из страны с началом СВО или частичной мобилизации могут попасть под действие закона об иноагентах. Об этом заявил глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов.
«Если внимательно почитать закон о контроле за лицами, находящимися под иностранным влиянием, человек, который уехал за рубеж, он разве не оказался под иностранным влиянием? Оказался. А если он собственноручно написал заявление, что он тут всех осуждает или что-то в этом духе, значит он совершил политический акт».
Сенатор считает, что такой человек уже не может работать в госорганах, школе или ВУЗе.
«Конституция позволила им покинуть нашу страну, но полагать, что, если они вернутся к нам домой и все их будут с цветами встречать, — это их большое заблуждение».
При этом подчеркнул, что окончательное решение о включении в список иноагентов принимает Минюст, а оно рассматривает целый ряд параметров.
«Но, если человек оказался в этом списке, пусть потом не обижается».
Парламентарий призвал разбираться с каждым случаем отдельно. К примеру, если гражданин собирался за границу ещё до начала СВО для лечения. А вот если он получил повестку и уехал - Климов отметил, что это преступление, которое предусматривает и уголовные статьи.
Однако пресс-секретарь президента РФ дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет позиции по поводу высказываний сенатора Климова.
«Нам неизвестно о каких-то трактовках этого закона с точки зрения правоприменения. Здесь никакой позиции на этот счет у нас нет. Это, по всей видимости, высказано частное мнение», - сказал он.
Источник:
АНТИФИШКИ
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«Новая газета» решила изучить биографию сенатора Климова и обнаружила ранее неизвестные факты о борце с «врагами России».
Нам удалось выяснить, что Андрей Климов числился директором компании с Кипра (судя по выпискам из государственного реестра этой страны) в то время, когда был депутатом Госдумы. А это запрещено законом.
Сегодня у Климова есть доля и в российской компании, а ее другой совладелец офшор с Британских Виргинских островов, зависимой территории Великобритании (члена НАТО).
Помимо этого, сенатор Климов участвует в организации множества форумов и конференций в России за счет налогоплательщиков, а госконтракты на проведение этих мероприятий выигрывают фирмы его родного брата.
Подробности тут http://www.compromat.ru/page_38164.htmhttp://www.compromat.ru/page_38164.htm
У меня слов просто нет...
Иногда кажется, что у этих чиновников до сих пор действуют нормы и права времен Петра I.
А господа пропагондоны, у которых дети обучались у сранных пиндосах, грёбанных англосаксах, те достойные сыны отечества, ежедневно вещающие вполне логичные и самое главное - адекватные вещи с государственных телеканалов, при этом позволяющие себе небольшие шалости в виде испанских вил, швейцарских и французских счетов с овер восьмью нулями, это достойные сыны отечества.
Что же... на мой взгляд, это вполне логично
Ave, Führer, morituri te salutant!
А вот когда начнут вафельники свои поганые раскрывать, поливая помоями вырастившую их Страну - вот тогда "да, "иноагенты".