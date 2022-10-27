Покинувших страну из-за СВО россиян могут приравнять к иноагентам

«Если внимательно почитать закон о контроле за лицами, находящимися под иностранным влиянием, человек, который уехал за рубеж, он разве не оказался под иностранным влиянием? Оказался. А если он собственноручно написал заявление, что он тут всех осуждает или что-то в этом духе, значит он совершил политический акт».

Сенатор считает, что такой человек уже не может работать в госорганах, школе или ВУЗе.

«Конституция позволила им покинуть нашу страну, но полагать, что, если они вернутся к нам домой и все их будут с цветами встречать, — это их большое заблуждение».

При этом подчеркнул, что окончательное решение о включении в список иноагентов принимает Минюст, а оно рассматривает целый ряд параметров.

«Но, если человек оказался в этом списке, пусть потом не обижается».