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Покинувших страну из-за СВО россиян могут приравнять к иноагентам

Покинувших страну из-за СВО россиян могут приравнять к иноагентам

Автор:
27 октября 2022 15:58
Сообщество : Жить в России
Метки: андрей климов   заграница   закон   иноагенты   мобилизация   парламентарий   повестка   россияне   сво   сенатор   
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И они подпадут под целый ряд ограничений. А может уже и не вернутся.

Россияне, которые уехали из страны с началом СВО или частичной мобилизации могут попасть под действие закона об иноагентах. Об этом заявил глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов.

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«Если внимательно почитать закон о контроле за лицами, находящимися под иностранным влиянием, человек, который уехал за рубеж, он разве не оказался под иностранным влиянием? Оказался. А если он собственноручно написал заявление, что он тут всех осуждает или что-то в этом духе, значит он совершил политический акт».

Сенатор считает, что такой человек уже не может работать в госорганах, школе или ВУЗе.

«Конституция позволила им покинуть нашу страну, но полагать, что, если они вернутся к нам домой и все их будут с цветами встречать, — это их большое заблуждение».

При этом подчеркнул, что окончательное решение о включении в список иноагентов принимает Минюст, а оно рассматривает целый ряд параметров.

«Но, если человек оказался в этом списке, пусть потом не обижается».

Парламентарий призвал разбираться с каждым случаем отдельно. К примеру, если гражданин собирался за границу ещё до начала СВО для лечения. А вот если он получил повестку и уехал - Климов отметил, что это преступление, которое предусматривает и уголовные статьи.

Однако пресс-секретарь президента РФ дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет позиции по поводу высказываний сенатора Климова.

«Нам неизвестно о каких-то трактовках этого закона с точки зрения правоприменения. Здесь никакой позиции на этот счет у нас нет. Это, по всей видимости, высказано частное мнение», - сказал он.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: андрей климов   заграница   закон   иноагенты   мобилизация   парламентарий   повестка   россияне   сво   сенатор   
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16  комментариев
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28k
Levyathan 2 часа назад
А теперь гуглим, чем известен этот стареющий мудак, борец с иностранным влиянием:
«Новая газета» решила изучить биографию сенатора Климова и обнаружила ранее неизвестные факты о борце с «врагами России».
Нам удалось выяснить, что Андрей Климов числился директором компании с Кипра (судя по выпискам из государственного реестра этой страны) в то время, когда был депутатом Госдумы. А это запрещено законом.
Сегодня у Климова есть доля и в российской компании, а ее другой совладелец офшор с Британских Виргинских островов, зависимой территории Великобритании (члена НАТО).
Помимо этого, сенатор Климов участвует в организации множества форумов и конференций в России за счет налогоплательщиков, а госконтракты на проведение этих мероприятий выигрывают фирмы его родного брата.
Подробности тут http://www.compromat.ru/page_38164.htmhttp://www.compromat.ru/page_38164.htm

У меня слов просто нет...
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1k
Alexander Gorn 4 минуты назад
Что-то натягивание совы на глобус очередное. Они не иноагенты, а лица, уклоняющиеся от выполнения гражданских обязанностей. Можно и, пожалуй, нужно новый закон принять, чтобы их в правах ограничить или гражданства лишить, если захотят вернуться. Всё логично: не выполняешь обязанности - лишаешься прав. А иноагентов нефиг тут притягивать.
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39k
jonnyD Полчаса назад
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11k
Олегbl4 37 минут назад
А вот интересно! Если сравнить внесенные законопроекты за 20 лет депутатами СССР (за любой срок) и за последние 20 лет депутатами РФ, то где больше запретов придумывали?
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443
Николай Александрович Час назад
А давайте всех уехавших, с учетом детей депутатов, считать иноагентами?
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4k
Frank Borman Час назад
Пора уже возрождать штрафбаты, как в ВОВ. Россияненцы. которые сбежали от мобилизации за границу, в случае возвращения идут служить в штрафбаты, чтобы искупить кровью свое дезертирство. До первого ранения.
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3k
kleyman 2 часа назад
А давайте еще лучше, кто в каком районе прописан, пусть только в нём и живут, работают и лечатся. Шаг за границу района = побег, а значит сразу в тюрьму. А то взяли моду, ходят где хотят вообще.
Иногда кажется, что у этих чиновников до сих пор действуют нормы и права времен Петра I.
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24k
The Dude 2 часа назад
Это значит, что сьипавшиеся от роли пушечного мяса в войне на чужой территории, затеянной представителями руководящей власти это т.н. "иногенты".
А господа пропагондоны, у которых дети обучались у сранных пиндосах, грёбанных англосаксах, те достойные сыны отечества, ежедневно вещающие вполне логичные и самое главное - адекватные вещи с государственных телеканалов, при этом позволяющие себе небольшие шалости в виде испанских вил, швейцарских и французских счетов с овер восьмью нулями, это достойные сыны отечества.
Что же... на мой взгляд, это вполне логично
Ave, Führer, morituri te salutant!
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16k
Поручик 2 часа назад
Пока не пи.здят лишнего "на публику"- нехай себе драпают.
А вот когда начнут вафельники свои поганые раскрывать, поливая помоями вырастившую их Страну - вот тогда "да, "иноагенты".
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24k
Сибиряк 2 часа назад
Лучше лишить гражданства, особенно тех у кого двойное.
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9k
antonium 2 часа назад
"В ноябре 2020 года группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андреем Климовым внесла в Госдуму законопроект о регулировании просветительской деятельности, согласно которому для просветительской деятельности, в том числе чтения научно-популярных лекций, нужно будет получать специальную лицензию после правительственного заключения" - шикарные у него инициативы и предложения. На пенсию не пора?
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