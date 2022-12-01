"Русский суп!": украинцы ополчились на Милу Кунис из-за борща

В интервью журналу Harper’s Bazaar на YouTube голливудская актриса украинского происхождения назвала борщ русским блюдом. «Это невероятная еда, которую готовит моя мама. Русские блюда — это всегда много еды. Можно начать с вареников или пельменей. Потом можно приготовить борщ, это такой русский суп из свеклы», — рассказывает Кунис.