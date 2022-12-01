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"Русский суп!": украинцы ополчились на Милу Кунис из-за борща

"Русский суп!": украинцы ополчились на Милу Кунис из-за борща

Автор:
01 декабря 2022 11:02
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: борщ   видео   интервью   мила кунис   политика   реакция соцсетей   чей борщ   шоу бизнес   
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Голливудская актриса, говоря о сытной еде, обмолвилась, что к числу прочих блюд можно отнести и русский борщ. Такой оплеухи от своей бывшей соотечественницы украинцы не ожидали.

В интервью журналу Harper’s Bazaar на YouTube голливудская актриса украинского происхождения назвала борщ русским блюдом. «Это невероятная еда, которую готовит моя мама. Русские блюда — это всегда много еды. Можно начать с вареников или пельменей. Потом можно приготовить борщ, это такой русский суп из свеклы», — рассказывает Кунис.



После выхода видео пользователи Сети из Незалэжной набросали дизлайков и начали просвещать публику, откуда пошёл борщ.

  • «Мила думает как все русские — все блюда родом из России»;
  • «Она не понимает, что борщ — украинский, а щи — русские»;
  • «Она родилась на Украине, но ничего не знает о своей родине», — писали украинцы.

Впрочем, более здравомыслящая публика поясняет: для иностранца борщ всегда будет русским блюдом. Так исторически сложилось.



И, кстати, почему китайцы не возбудились, услышав, что пельмени - изобретение русских?


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Метки: борщ   видео   интервью   мила кунис   политика   реакция соцсетей   чей борщ   шоу бизнес   
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29  комментариев
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1k
ChePaev 43 минуты назад
Украинец - это человек, дошедший с своем стремлении ни в чем не быть похожим на русского до такого края, что уже перестал быть человеком.
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8k
Джонатан Свифт 3 минуты назад
А я понимаю почему они на "русский борщ" так возбуждаются. Просто украинцев за национальность никто не считает, украинцы - это разновидность русских проживающие на конкретной территории, как сибиряки. Собственно по этому борщ и называют все русским. А для тех, кто взращивает их нацизм это очень обидно.
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5k
Компьютер DELL монитором 4 минуты назад
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18
Александр Шевченко 7 минут назад
Господи, щас нахватаю минусов ото всех, но истина дороже. Борщ это древнеримское блюдо (тем более что первая, капуста из Средиземноморья), адаптированное славянскими народами в 17 веке.

Ссылку сбросить не могу, но вот кусочек текста.

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28k
Aqueronte 9 минут назад
А кто им свет дал чтобы они в интернет выходили?
Господин Суровикин, необходимо произвести доразведку целей.
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4k
Вадим Игнатьев 20 минут назад
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3k
Хрюн Полчаса назад
«Кунис» это фамилия или погоняло ???
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113k
zubrilov Полчаса назад
Ну ошиблась... Не все знают, что борщ украинское блюдо
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535
Uganda Полчаса назад
Хохлам обидно що ничего сами кроме Бандеры не придумали.
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29k
Владимир Полчаса назад
Хохлы, конечно, потрясающие. За всю свою историю они не смогли создать ничего, кроме вранья, предательства, трусости и приспособленчества. Зато Борщ типа их. Ага, смотрите весь мир, великое достояние, знайте..
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0
Николай Полчаса назад
Бабушка для иностранцев это более высокое чек grandmother. У нас бабушка это как вторая мама, а тама типо ну grandmother ну и кулий. У нас пришел к бабушке, накормили пирожками, бощем, там сладостей еще дали, у них grandmother ну пришел, не сдох, ну и заипись. Ну как то так могу объяснить.
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0
Николай Полчаса назад
О вспомнил, чувак один рассказывал, прожил там пару лет по обмену. Там нет понятия Бабуля и Дедуля, дам grandmother и grandfather, там не любят стариков как у нас, а старики не особото и к внукам радеют.
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50k
dima423 Полчаса назад
Как заепали эти тупые хохлы... Украина как отдельная страна существует только 30 лет, до этого она всегда была в составе России, борщ придуман ХЗ когда, естественно никакой Украины тогда еще не было, следовательно конечно он русский!! Хохлы и логика это не совместимые вещи))
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38k
Александр Полчаса назад
Слово пельмень - это с языка Коми - ухо из теста...
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22k
sssss3 43 минуты назад
Хохлы как фекалии, тронешь - вони не берёшься....
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6k
Mixalych 55 минут назад
Толи еще будет. Скоро станет не только стыдно быть хохлом, но и иметь знакомых с Украины. Допрыгаются.
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