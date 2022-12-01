"Русский суп!": украинцы ополчились на Милу Кунис из-за борща

Голливудская актриса, говоря о сытной еде, обмолвилась, что к числу прочих блюд можно отнести и русский борщ. Такой оплеухи от своей бывшей соотечественницы украинцы не ожидали.
В интервью журналу Harper’s Bazaar на YouTube голливудская актриса украинского происхождения назвала борщ русским блюдом. «Это невероятная еда, которую готовит моя мама. Русские блюда — это всегда много еды. Можно начать с вареников или пельменей. Потом можно приготовить борщ, это такой русский суп из свеклы», — рассказывает Кунис.
После выхода видео пользователи Сети из Незалэжной набросали дизлайков и начали просвещать публику, откуда пошёл борщ.
- «Мила думает как все русские — все блюда родом из России»;
- «Она не понимает, что борщ — украинский, а щи — русские»;
- «Она родилась на Украине, но ничего не знает о своей родине», — писали украинцы.
Впрочем, более здравомыслящая публика поясняет: для иностранца борщ всегда будет русским блюдом. Так исторически сложилось.
И, кстати, почему китайцы не возбудились, услышав, что пельмени - изобретение русских?
Источник:
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Ссылку сбросить не могу, но вот кусочек текста.
Господин Суровикин, необходимо произвести доразведку целей.
Мимикрируют. Врождённая хитрожопость.