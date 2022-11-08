"Где перья?!": Киркоров вышел на сцену в колготках и вызвал смех зрителей

Люди привыкли ведь Филлипа Киркорова в ярких нарядах, в перьях и в окружении ряженых женщин. Но в Алматы артист изменил своей традиции и появился на сцене то ли в колготках, то ли в комбинезоне. Выглядело это, мягко сказать, очень странно!
Эстрадный российский певец Филипп Киркоров в рамках своего тура провел в Астане концерт. На сцену певец вышел в колготках и в обтягивающей кофте. То ли это комбинезон, то ли это такой костюм, но наряд выглядит очень странно.
Зрители были шокированы, и у многих одеяние вызвало смех. Выбор такого наряда для выступления он не объяснил, да и не надо.
Не исключено, что Киркоров вдохновился образом Лолиты, которая тоже вышла в комбинезоне, имея при этом не самую идеальную фигуру.
Пользователи сети уже высказались о новом образе певца:
Я не понял! Где перья?
Секас какой! Я не могу не ржать!
Какие тоненькие ножки, прям спички!
Что-то деда повело куда-то не туда!
Источник:
АНТИФИШКИ
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