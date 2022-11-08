"Где перья?!": Киркоров вышел на сцену в колготках и вызвал смех зрителей

Эстрадный российский певец Филипп Киркоров в рамках своего тура провел в Астане концерт. На сцену певец вышел в колготках и в обтягивающей кофте. То ли это комбинезон, то ли это такой костюм, но наряд выглядит очень странно.

Зрители были шокированы, и у многих одеяние вызвало смех. Выбор такого наряда для выступления он не объяснил, да и не надо.