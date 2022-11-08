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"Где перья?!": Киркоров вышел на сцену в колготках и вызвал смех зрителей

"Где перья?!": Киркоров вышел на сцену в колготках и вызвал смех зрителей

Автор:
08 ноября 2022 10:55
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Киркоров   Что это?   видео   колготки   наряд   перья   ужас   фото   шоу бизнес   
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Люди привыкли ведь Филлипа Киркорова в ярких нарядах, в перьях и в окружении ряженых женщин. Но в Алматы артист изменил своей традиции и появился на сцене то ли в колготках, то ли в комбинезоне. Выглядело это, мягко сказать, очень странно!

Эстрадный российский певец Филипп Киркоров в рамках своего тура провел в Астане концерт. На сцену певец вышел в колготках и в обтягивающей кофте. То ли это комбинезон, то ли это такой костюм, но наряд выглядит очень странно.

Зрители были шокированы, и у многих одеяние вызвало смех. Выбор такого наряда для выступления он не объяснил, да и не надо.

Не исключено, что Киркоров вдохновился образом Лолиты, которая тоже вышла в комбинезоне, имея при этом не самую идеальную фигуру.

Пользователи сети уже высказались о новом образе певца:

Я не понял! Где перья?

Секас какой! Я не могу не ржать!

Какие тоненькие ножки, прям спички!

Что-то деда повело куда-то не туда!


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Киркоров   Что это?   видео   колготки   наряд   перья   ужас   фото   шоу бизнес   
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15  комментариев
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3k
pinbalist 59 минут назад
"- Одно слово - румын!" (С)
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26k
Ego sum qui sum 6 минут назад
теперь общипанный петух
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17k
Вася 10 минут назад
клоун е.банутый
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1k
Шапкин 10 минут назад
Надо было ещё ласты одеть. А то образ неполный.

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795k
♚Митхун Чакрабортенков 23 минуты назад
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579
partners74 Полчаса назад
ёпана люся
и вот ето существо царь эстрады?
да кто же такие челы, что это ходят смотреть?
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40k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 37 минут назад
Хватит постить уету !!!!!!!!
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Sata33 39 минут назад
Думаю тем кто ходит на его концерты его образы заходят по любому
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5k
Компьютер DELL монитором 42 минуты назад
СПАСИБО АВТОР !
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27k
Квантовый переход 52 минуты назад
Просто они под старость лет йобу даются.Каждый по разному.
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7k
GROMOZEKA 57 минут назад
Смех у меня вызывают люди, которые платят за то, чтобы на него посмотреть
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71k
Доктор Джонс Час назад
Слушать противно, а смотреть тем более...
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11k
.Атеист. Час назад
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28k
Владимир Час назад
Педик старый..
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28k
Levyathan Час назад
Фрик, он и в Румынии фрик!
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WhiteRat

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