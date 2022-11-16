Дрессировщик Запашный показал, во что тигр превратил его лицо после удара лапой

«Меня на репетиции зацепил за лицо молодой тигр Рой. Это не была его атака для того, чтобы убить меня. Он просто отмахнул лапой, а я в это время отвлекся на своего молодого помощника. Как говорится: сам виноват, моя ошибка!» — сообщил Запашный в своем Телеграм-канале.



