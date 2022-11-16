Дрессировщик Запашный показал, во что тигр превратил его лицо после удара лапой

Большая кошка, видимо, пребывала в плохом настроении. Один удар лапой - и на лицо Запашному пришлось накладывать 14 швов.
Тигры - вовсе не покладистые котята, и, работая с ними, нужно держать ухо востро. Эдгарду Запашному пришлось ехать в больницу после общения с тигром Роем. Полосатый питомец не пытался атаковать, а всего лишь отмахнулся от дрессировщика. Но этого было достаточно, чтобы человеку потребовалась помощь врача.
«Меня на репетиции зацепил за лицо молодой тигр Рой. Это не была его атака для того, чтобы убить меня. Он просто отмахнул лапой, а я в это время отвлекся на своего молодого помощника. Как говорится: сам виноват, моя ошибка!» — сообщил Запашный в своем Телеграм-канале.
Дрессировщику пришлось наложить 14 швов. Это он еще легко отделался. Несколько лет назад на Запашного напала тигрица Жанна, и тогда Эдгард был на волосок от гибели. А эта ситуация штатная - считает мать Эдгарда, заместитель гендиректора Большого Московского цирка, Татьяна Запашная. Разве что большой шрам на лице останется.
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АНТИФИШКИ
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Причем участие зверей минимально. Я это к тому, что он ничего не потеряет, если полностью откажется от дрессировки и участия зверей в программах. С детства не люблю ни цирк со зверями ни зоопарк. Всегда возникает ощущение насилия над беззащитными.
Слабоват удар.