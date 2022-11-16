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Дрессировщик Запашный показал, во что тигр превратил его лицо после удара лапой

Дрессировщик Запашный показал, во что тигр превратил его лицо после удара лапой

Автор:
16 ноября 2022 08:01
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Эдгар Запашный   видео   дрессировщик   дрессура   тигр   тигр напал   цирк   шоу бизнес   
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Большая кошка, видимо, пребывала в плохом настроении. Один удар лапой - и на лицо Запашному пришлось накладывать 14 швов.

Тигры - вовсе не покладистые котята, и, работая с ними, нужно держать ухо востро. Эдгарду Запашному пришлось ехать в больницу после общения с тигром Роем. Полосатый питомец не пытался атаковать, а всего лишь отмахнулся от дрессировщика. Но этого было достаточно, чтобы человеку потребовалась помощь врача.


«Меня на репетиции зацепил за лицо молодой тигр Рой. Это не была его атака для того, чтобы убить меня. Он просто отмахнул лапой, а я в это время отвлекся на своего молодого помощника. Как говорится: сам виноват, моя ошибка!» — сообщил Запашный в своем Телеграм-канале.



Дрессировщику пришлось наложить 14 швов. Это он еще легко отделался. Несколько лет назад на Запашного напала тигрица Жанна, и тогда Эдгард был на волосок от гибели. А эта ситуация штатная - считает мать Эдгарда, заместитель гендиректора Большого Московского цирка, Татьяна Запашная. Разве что большой шрам на лице останется.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Эдгар Запашный   видео   дрессировщик   дрессура   тигр   тигр напал   цирк   шоу бизнес   
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24  комментария
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71k
Доктор Джонс 2 часа назад
Ненавижу цирки и зоопарки...
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28k
Levyathan Минуту назад
Три года подряд ходил на Новогоднее шоу Запашных с детьми. Очень талантливые и яркие шоу. Отличные коллективы, смотрится шикарно.
Причем участие зверей минимально. Я это к тому, что он ничего не потеряет, если полностью откажется от дрессировки и участия зверей в программах. С детства не люблю ни цирк со зверями ни зоопарк. Всегда возникает ощущение насилия над беззащитными.
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4k
Frank Borman Минуту назад
А вот нефиг мучать бедных животных. Тигры, львы и прочие хищники должны жить на свободе в дикой приеоде, а не в железных клетках в цирке.
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6k
Алексей Полчаса назад
Такие царапки и от домашнего кота можно получить)
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11k
Джон Уик 55 минут назад
Издержки профессии. Удивительно вообще как до сих пор так мало шрамов. Меня мой кошара постоянно цепляет.
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152
vlad Час назад
Им разве не стригут когти? Наш домашний кот превращается в опасного хищника, если вовремя не подстричь, а тут тигры.
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6k
Roman 2 часа назад
Случайная царапина. Такие можно и без тигра легко получить: очереди в травмпункты не дадут соврать.
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19k
Corvus Corax 2 часа назад
Имя исправь, аффтар... ЭдгарД Вальтерович Запашный
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4k
Egoro 2 часа назад
Анекдот вспомнился: "А сейчас на арене -летающие крокодилы". Крокодилы выбегают, берут разбег по арене, взлетают, делают несколько кругов под куполом, садятся. На вопрос журналиста о тоом, что эт о невозможно, пожилой крокодил, роняя скупые слёзы, отвечает:"А Вы знаете, как нас здесь 3,14здят?"
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88k
parallax 2 часа назад
Когти надо вовремя подрезать. ))
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16k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Легко отделался.
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