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"Немножко приболел": Лепс распсиховался, бросил микрофон и ушёл с концерта, не взяв высокую ноту

"Немножко приболел": Лепс распсиховался, бросил микрофон и ушёл с концерта, не взяв высокую ноту

Автор:
04 декабря 2022 09:28
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Концерт   Петербург   видео   лепс   психанул   самый лучший день   скандал   ушел с концерта   шоу бизнес   
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Концертному директору Григория Лепса пришлось оправдываться за эпичный финал его выступления в Питере.

Григорий Лепс - один из немногих артистов, кто предпочитает петь на концертах "живьем". Выступая в Петербурге, артист не "вытащил" высокую ноту и очень расстроился. Несмотря на поддержку зала, исполнитель распсиховался, бросил микрофон и ушёл со сцены.


Как сообщил концертный директор Лепса, это была последняя песня 2-хчасового концерта. Артист устал.


Народ в России понимающий. Ну, приболел артист, да и коньячок, видимо, дал о себе знать - с кем не бывает?

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Метки: Концерт   Петербург   видео   лепс   психанул   самый лучший день   скандал   ушел с концерта   шоу бизнес   
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11  комментариев
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8k
GROMOZEKA 19 минут назад
Интересно, он вообще хоть когда-нибудь трезвым бывает?
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51k
Олег 5 минут назад
Первый и последний раз я ходил на его концерт. Час он не мог выползти на сцену, бухущий в сопли. Только по радио буду слушать
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oxmail.life Олег 2 минуты назад
jorn lande слушай а не пэ--дерастию эту ...
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oxmail.life 7 минут назад
как же пэдрило всех за-е-бало ...
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113k
zubrilov 11 минут назад
По голосу слышно, что он бухой. Не понимаю, как ему это всегда с рук сходит и люди продолжают ходить на концерты...
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23k
MrGod 15 минут назад
Ахахахха, прибухнул, накатило, пошёл допивать оставленное
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3k
Radugananebe 16 минут назад
Справедливости ради, он вообще в этом видео в ноты не попадал.
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6k
sumrаknn Полчаса назад
в смысле ноту не взял? вся эстрада - 600% фанеры.
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