"Немножко приболел": Лепс распсиховался, бросил микрофон и ушёл с концерта, не взяв высокую ноту

Григорий Лепс - один из немногих артистов, кто предпочитает петь на концертах "живьем". Выступая в Петербурге, артист не "вытащил" высокую ноту и очень расстроился. Несмотря на поддержку зала, исполнитель распсиховался, бросил микрофон и ушёл со сцены.