"Немножко приболел": Лепс распсиховался, бросил микрофон и ушёл с концерта, не взяв высокую ноту

Концертному директору Григория Лепса пришлось оправдываться за эпичный финал его выступления в Питере.
Григорий Лепс - один из немногих артистов, кто предпочитает петь на концертах "живьем". Выступая в Петербурге, артист не "вытащил" высокую ноту и очень расстроился. Несмотря на поддержку зала, исполнитель распсиховался, бросил микрофон и ушёл со сцены.
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Как сообщил концертный директор Лепса, это была последняя песня 2-хчасового концерта. Артист устал.
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Народ в России понимающий. Ну, приболел артист, да и коньячок, видимо, дал о себе знать - с кем не бывает?
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