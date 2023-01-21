Певица Монеточка поставила россиян перед выбором и он оказался не в ее пользу

Выступление Монеточки многие оценили по достоинству. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил конфисковать у нее средства, от продажи московской квартиры и передать их на нужды бойцов СВО. Год назад она купила квартиру в столице за 20 миллионов рублей, теперь же она выставлена на продажу с ценником уже в 30 миллионов.

Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьёв заявил, что такое поведение должно повлечь санкции.

«Певица Монеточка не скрывает своих антироссийских взглядов, она открыто утверждает, что собирает деньги для Украины. Все эти действия по закону ставят её в ряды иностранных агентов. В ФЗ 255 определён порядок действий и контроля за иноагентами, правительство РФ разработало Положение о порядке контроля».

Дальше было больше, Монеточка поставила ультиматум всем нам. Или в России происходит госпереворот, или она навсегда останется в Европе.