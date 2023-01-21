Певица Монеточка поставила россиян перед выбором и он оказался не в ее пользу

Мадам настолько уверовала в свой талант и исключительность, что потребовала сделать выбор между ней и Путиным. Выбор был сделан, а певицу ртом включили в реестр иноагентов.
24-летная Лиза Гырдымова еще в начале СВО оперативно уехала за границу, где начала активно давать гастроли в поддержку Украины. В сети завирусилось видео с ее декабрьского концерта в Литве, где она со сцены кричала всякое и махала флагом "новой России".
Выступление Монеточки многие оценили по достоинству. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил конфисковать у нее средства, от продажи московской квартиры и передать их на нужды бойцов СВО. Год назад она купила квартиру в столице за 20 миллионов рублей, теперь же она выставлена на продажу с ценником уже в 30 миллионов.
Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьёв заявил, что такое поведение должно повлечь санкции.
«Певица Монеточка не скрывает своих антироссийских взглядов, она открыто утверждает, что собирает деньги для Украины. Все эти действия по закону ставят её в ряды иностранных агентов. В ФЗ 255 определён порядок действий и контроля за иноагентами, правительство РФ разработало Положение о порядке контроля».
Дальше было больше, Монеточка поставила ультиматум всем нам. Или в России происходит госпереворот, или она навсегда останется в Европе.
Народ дружно перекрестился и выдохнул, ну а Минюст решил закрепить ее решение остаться за границей, внесением Гырдымовой в реестр иноагентов.
Также в список попал основатель проекта Gulagu. net Владимир Осечкин, блогеры Вадим Харченко и Антон Устимов (Пикули), общественный деятель Ибрагим Яганов, депутат Мосгордумы Дарья Беседина и проект T9 NSK.
Источник:
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В свои что...!??? Мне кажется этой пациентке стоит возобновить курс приема сильнодействующих препаратов от шизофрении и не подпускать к зеркалам из-за агрессивных проявлений нарциссического расстройства личности.
эта публика такая публика
ну не надо каждое орущее создание называть певцами и певицами.
Пелагея да, поет.
Агузарова поет
Поет натуральный блондин
могут не нравиться эти, но они умеют и могут петь.
А Гырдымова - ну она не поет.
Описание вредителя
Тля – мелкое сосущее насекомое 2–3 мм, отдельные виды 5–7,5 мм. Тело у вредителя мягкое, эллипсовидное. Окраска может быть зеленой, серой, красной, коричневой, бежевой, черной.
Вредитель различает цвета – от красно-зеленого до сине-фиолетового оттенка.
Ноги у тли длинные и тонкие, у самок на задних голенях расположены железы с пахучими веществами, привлекающими самцов. Брюшко насекомого покрыто бугорками в виде воскового белого налета.
Но, это надо делать очень осторожно. Ещё раз: должна быть строгая и проверяемая процедура.