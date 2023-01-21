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Певица Монеточка поставила россиян перед выбором и он оказался не в ее пользу

Певица Монеточка поставила россиян перед выбором и он оказался не в ее пользу

Автор:
21 января 2023 10:25
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: #иноагент   видео   звезды   монеточка   певица   скандал   шоу бизнес   
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Мадам настолько уверовала в свой талант и исключительность, что потребовала сделать выбор между ней и Путиным. Выбор был сделан, а певицу ртом включили в реестр иноагентов.

24-летная Лиза Гырдымова еще в начале СВО оперативно уехала за границу, где начала активно давать гастроли в поддержку Украины. В сети завирусилось видео с ее декабрьского концерта в Литве, где она со сцены кричала всякое и махала флагом "новой России".


Выступление Монеточки многие оценили по достоинству. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил конфисковать у нее средства, от продажи московской квартиры и передать их на нужды бойцов СВО. Год назад она купила квартиру в столице за 20 миллионов рублей, теперь же она выставлена на продажу с ценником уже в 30 миллионов.


Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьёв заявил, что такое поведение должно повлечь санкции.

«Певица Монеточка не скрывает своих антироссийских взглядов, она открыто утверждает, что собирает деньги для Украины. Все эти действия по закону ставят её в ряды иностранных агентов. В ФЗ 255 определён порядок действий и контроля за иноагентами, правительство РФ разработало Положение о порядке контроля».

Дальше было больше, Монеточка поставила ультиматум всем нам. Или в России происходит госпереворот, или она навсегда останется в Европе.


Народ дружно перекрестился и выдохнул, ну а Минюст решил закрепить ее решение остаться за границей, внесением Гырдымовой в реестр иноагентов.


Также в список попал основатель проекта Gulagu. net Владимир Осечкин, блогеры Вадим Харченко и Антон Устимов (Пикули), общественный деятель Ибрагим Яганов, депутат Мосгордумы Дарья Беседина и проект T9 NSK.

Источник:

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Метки: #иноагент   видео   звезды   монеточка   певица   скандал   шоу бизнес   
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38  комментариев
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17k
сеньор Леонсио Час назад
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5k
Losterdin Минуту назад
это еще что за шалава монетная, сколько такого дерьма тут у нас было то??
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1k
Тимур 5 минут назад
Ппц, только что узнал о существовании "Монеточки", а она ещё и ультиматум ставит.
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10k
Shtoppi 12 минут назад
<<Мадам настолько уверовала в свой талант и исключительность...>>
----------------
В свои что...!??? Мне кажется этой пациентке стоит возобновить курс приема сильнодействующих препаратов от шизофрении и не подпускать к зеркалам из-за агрессивных проявлений нарциссического расстройства личности.
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337
стеклоВАТА 12 минут назад
думаю она и клятву даст, но потом спокойно ее нарушит.
эта публика такая публика
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18k
Дмитрий 19 минут назад
Блин... до такого даже Пугачёва не додумалась.
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321
Альберт Назыров 20 минут назад
Кстати админы и владельцы Фишек, а какого демона у вас смайлик с "радужным" флагом?
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13k
Алексей 21 минуту назад
Где можно ей в рыло плюнуть?)))
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321
Альберт Назыров 21 минуту назад
Хотел что нить этого написать, но понял, слов не достаточно. Просто
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133
Николай Пауков 21 минуту назад
Я очень хорошо отношусь к творчеству монеточки раннему, нового ничего не слышал, но она перекурила чтоль? То есть мы должны выбрать между музыкой и политикой и выбрать должны музыку и из-за этого мы станем цивилизованнее? Какая-то чушь.
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64k
SAndre 22 минуты назад
СВО как мощная чистка в привокзальном туалете, в который превратилась наша культура
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337
стеклоВАТА 24 минуты назад
она певица?
ну не надо каждое орущее создание называть певцами и певицами.
Пелагея да, поет.
Агузарова поет
Поет натуральный блондин
могут не нравиться эти, но они умеют и могут петь.
А Гырдымова - ну она не поет.
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991
олег Полчаса назад
Кто эта бле.ать или блеа.ать,кто это ?
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133
Николай Пауков олег 21 минуту назад
у нее был очень прикольный первый альбом, году в 2016м. Дальше понеслось...
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38
vital Полчаса назад
А кто это?
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8k
diman02 Полчаса назад
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12k
Павел Бреусов Полчаса назад
Тут уже чисто из-за пункта "не вернётся в РФ", я буду за Темнейшего)))
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30k
Slonyash 37 минут назад
Ну как после такого спокойно спать то! Какой мучительный выбор, однако!
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40k
Сергей 38 минут назад
Чё эта тля о себе возомнила?
Описание вредителя
Тля – мелкое сосущее насекомое 2–3 мм, отдельные виды 5–7,5 мм. Тело у вредителя мягкое, эллипсовидное. Окраска может быть зеленой, серой, красной, коричневой, бежевой, черной.
Вредитель различает цвета – от красно-зеленого до сине-фиолетового оттенка.
Ноги у тли длинные и тонкие, у самок на задних голенях расположены железы с пахучими веществами, привлекающими самцов. Брюшко насекомого покрыто бугорками в виде воскового белого налета.
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20k
Alf 39 минут назад
Извините меня пожалуйста, читая заголовок, прочитал, - "Певица Миньеточка поставила россиян перед выбором и он оказался не в ее пользу".
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1k
Тордион 39 минут назад
И как много россиян автор опросил на эту тему?)
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30k
Ashabad 40 минут назад
Ну. вообще-то вопросы с конфискацией имущества таковых надо рассмотреть. Нужно разработать строгую процедуру, когда, что и на каких основания можно конфисковывать имущество у таких деятелей, как эта дура, как макарка, как чета алкиных-галкиных, как Смольянинов, Назаров и проч.
Но, это надо делать очень осторожно. Ещё раз: должна быть строгая и проверяемая процедура.
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