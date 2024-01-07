«Это ансамбль меньшинства»: в Риге случился скандал из-за русских песен на ярмарке

Зрители снимали концерт на камеру и веселились. А потом стали жаловаться властям.
В столице Латвии проходила ярмарка в честь Рождества. На ней выступал женский коллектив, он исполнил несколько песен на русском. И это очень встревожило журналистку Сармите Колате, она выложила в соцсетях запись концерта с комментарием:
Странные выступления прошли сегодня на Домской площади.
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Общественность забурлила и потребовала наказать организаторов ярмарки. На волну негатива среагировал вице-мэр латвийской столицы Эдвардс Ратниекс и назвал совершенно безобидный концерт «недопустимым». Также пообещал разобраться с теми, кто пригласил русскоязычный ансамбль на ярмарку.
Позже выяснилось, что выступал женский вокальный ансамбль муниципального дома культуры Аудринской волости Резекненского края Латвии. В тех местах полно русских.
Тогда вице-мэр успокоился и заявил:
Это ансамбль меньшинства, поддерживаемый местными властями и государством. Все песни соответствовали ярмарке. Представители ярмарки пояснили, что сами просматривали тексты. Нигде не было текстов, восхваляющих Россию.
На всякий случай Ратниекс добавил, что власти к данному мероприятию никакого отношения не имеют. Если что - все вопросы к организаторам.
На конец 2021 года, русские были крупнейшим национальным меньшинством Латвии, 463 587 человек или 24,49 % от общей численности населения. Сейчас картина примерно такая же.
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В Эстонии национализм присутствует, но не в таких масштабах. Например, в Нарве есть вполне официальные национальные сообщества - татар, белорусов, финнов-ингермаландцев, и тд, даже сам не знаю, сколько их. У них свои ансамбли, выступают на праздниках и концертах. Никто и слова не говорит против. Да и вообще, все концерты практически полностью на русском языке.
Дятлы!
Расскажу про своего прадеда? Он с 42г дошёл почти до Берлина (остановился чуть южнее), потом его отправили воевать Японию.
С его слов он всю русско-японскую бежал то на линии фронта, то впереди линии фронта (преимущественно впереди), но так ни одного японца (кроме пленных) так и не встретил - разведчики плохо справлялись с работой и, вместо разведки, просто множили японцев на ноль. Что то мне подсказывает, что троебалтику ждёт схожая судьба.
Ригу основали немцы.
Латыши до прихода Российской Империи НЕ имели права даже входить в город.
Потому что латыши для немцев были чем то вроде негров для колонизаторов Африки - так, дикое племя.
Вместо благодарности России, которая стала латышей хоть как то за людей считать.
Эти дикое племена рабов стало, прям по классике:
Марк Порций Катон:
"Больше всего на свете рабы ненавидят не своих хозяев, а тех, кто стал свободным."
Где-то глубоко в душе они знают, что сами по себе ни кто! От того и бесятся и громче лают, на того кто дал им свободу.
надо было их как германцы давить - сейчас бы лепшие дружки были, вообще не факт что они ушли бы из России.