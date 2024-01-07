«Это ансамбль меньшинства»: в Риге случился скандал из-за русских песен на ярмарке

Общественность забурлила и потребовала наказать организаторов ярмарки. На волну негатива среагировал вице-мэр латвийской столицы Эдвардс Ратниекс и назвал совершенно безобидный концерт «недопустимым». Также пообещал разобраться с теми, кто пригласил русскоязычный ансамбль на ярмарку.

Позже выяснилось, что выступал женский вокальный ансамбль муниципального дома культуры Аудринской волости Резекненского края Латвии. В тех местах полно русских.