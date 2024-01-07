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«Это ансамбль меньшинства»: в Риге случился скандал из-за русских песен на ярмарке

«Это ансамбль меньшинства»: в Риге случился скандал из-за русских песен на ярмарке

Автор:
07 января 2024 17:19
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Концерт   ансамбль   латвия   рига   скандал   ярмарка   
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Зрители снимали концерт на камеру и веселились. А потом стали жаловаться властям.

В столице Латвии проходила ярмарка в честь Рождества. На ней выступал женский коллектив, он исполнил несколько песен на русском. И это очень встревожило журналистку Сармите Колате, она выложила в соцсетях запись концерта с комментарием:

Странные выступления прошли сегодня на Домской площади.

Общественность забурлила и потребовала наказать организаторов ярмарки. На волну негатива среагировал вице-мэр латвийской столицы Эдвардс Ратниекс и назвал совершенно безобидный концерт «недопустимым». Также пообещал разобраться с теми, кто пригласил русскоязычный ансамбль на ярмарку.

Позже выяснилось, что выступал женский вокальный ансамбль муниципального дома культуры Аудринской волости Резекненского края Латвии. В тех местах полно русских.

Тогда вице-мэр успокоился и заявил:

Это ансамбль меньшинства, поддерживаемый местными властями и государством. Все песни соответствовали ярмарке. Представители ярмарки пояснили, что сами просматривали тексты. Нигде не было текстов, восхваляющих Россию.

На всякий случай Ратниекс добавил, что власти к данному мероприятию никакого отношения не имеют. Если что - все вопросы к организаторам.
На конец 2021 года, русские были крупнейшим национальным меньшинством Латвии, 463 587 человек или 24,49 % от общей численности населения. Сейчас картина примерно такая же.


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Метки: Видео   Концерт   ансамбль   латвия   рига   скандал   ярмарка   
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23  комментария
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365
Matias 41 минуту назад
Вообще-то в Латвии где-то половина русскоязычных. Именно русских около 25%. Русофобия у нас действительно жесточайшая, но прежде всего она насаждается сверху и от брюссельских и вашингтонских хозяев. Это очень печально и мерзко. Именно потому все адекватные люди в Латвии прекрасно понимают - почему Донбасс восстал и Россия не осталась в стороне. Что бы не было такого же как у нас. Этнократии и обыкновенного нацизма.
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2k
qwer 3 минуты назад
В Литве тоже заговорили о закрытии русских школ. И это несмотря на том, что преподают большую часть предметов на литовском.
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56k
Мойша 5 минут назад
Особо упертым нацикам всегда чудится враг. Поэтому подымают визг по любому кажущемуся поводу. Такие типа "фарионы"...
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30k
Ваня 20 минут назад
русофобия это гангрена, которая лечится только хирургическим путем - ампутация...
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2k
Андерсен Полчаса назад
Ну допустим теоретически на минутку, что выдавят они все связанное с русскими. Они что - реально думают, что после этого у них жизнь возьмет и наладится? Будут жить дорого-богато? Какая же у них каша в голове
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2k
Товарищ Полчаса назад
Пели бы украинские песни, всеобщий экстаз наступил-бы и дрочево и скорбь.
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13k
Кыся Полчаса назад
В Латвии и Литве явно перегибают палку.
В Эстонии национализм присутствует, но не в таких масштабах. Например, в Нарве есть вполне официальные национальные сообщества - татар, белорусов, финнов-ингермаландцев, и тд, даже сам не знаю, сколько их. У них свои ансамбли, выступают на праздниках и концертах. Никто и слова не говорит против. Да и вообще, все концерты практически полностью на русском языке.
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11k
kaboza 42 минуты назад
Сармите Колате содержит34 кошки и её никто [мат]еть....беда
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8k
Pravednik84 44 минуты назад
Нужно выслать больше русских)))
Дятлы!
Расскажу про своего прадеда? Он с 42г дошёл почти до Берлина (остановился чуть южнее), потом его отправили воевать Японию.
С его слов он всю русско-японскую бежал то на линии фронта, то впереди линии фронта (преимущественно впереди), но так ни одного японца (кроме пленных) так и не встретил - разведчики плохо справлялись с работой и, вместо разведки, просто множили японцев на ноль. Что то мне подсказывает, что троебалтику ждёт схожая судьба.
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1k
Damvrot Hohlam Час назад
У этого шпротника пердак рванул
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37k
albedo Час назад
Я одного не пойму:
Ригу основали немцы.
Латыши до прихода Российской Империи НЕ имели права даже входить в город.
Потому что латыши для немцев были чем то вроде негров для колонизаторов Африки - так, дикое племя.

Вместо благодарности России, которая стала латышей хоть как то за людей считать.
Эти дикое племена рабов стало, прям по классике:

Марк Порций Катон:
"Больше всего на свете рабы ненавидят не своих хозяев, а тех, кто стал свободным."
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