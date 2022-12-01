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El Caganer – как появилась забавная испанская традиция делать какающих человечков

El Caganer – как появилась забавная испанская традиция делать какающих человечков

Автор:
01 декабря 2022 10:11
Сообщество : ФотоМир
Метки: El Caganer   в мире   забавно   какающий человечек   традиция   факты   фото   
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Возможно, вам встречались сувенирные фигурки человечков в сидящей позе – скажем так, сидящих не просто, а по большой необходимости.

Это каталонские традиционные рождественские фигурки, которые называют El Caganer – значение можно понять и без перевода, оно буквальное 🙂

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Да, в каждой стране есть какие-то свои традиции, но всё же обычно их связь с Рождеством, Новым годом или зимним временем года вполне прозрачна и понятна. А тут как-то неясно, какое отношение имеет Рождество к таким интимным процедурам.

На самом деле никакой связи нет, кроме одной – на самом деле эти фигурки призваны приносить удачу в новом году. А ведь обычно именно удачи желают на Рождество и Новый год друг другу все люди. Но причём тут удача, спросите вы? А вот это уже отельная история.

Считается, что обычай делать какающих человечков существует в Каталонии (и всей Испании) с 18-го века. И на самом деле речь тут идёт об очень конкретной удаче – хорошем урожае, который должен вырасти в следующем году.

А сам процесс, которым занят этот занятой человечек – это не просто справление нужды, но и – ! – процесс удобрения почвы. Как говорится, курочка по зёрнышку клюёт, ну а тут тоже – по чуть-чуть, каждый на своём участке, но всё польза.

А почему именно к 18-му веку относят появление такой традиции?Считается, что в 17-м веке испанская экономика стала снова сильно зависеть от сельского хозяйства.

Снова – потому что до этого испанская корона грабила Америку, откуда в Европу везли золото и серебро – как отнятое у индейцев, так и добытое на богатых американских месторождениях. Вроде бы страна должна богатеть, а экономика расти – но история не раз показывала, что всё происходит немного не так.

Огромное количество золота, попавшее в Испанию, привело к знакомым нам последствиям – инфляции, уничтожению собственной промышленности и сельского хозяйства (покупать стало дешевле, чем производить) и т.д. Плюс войны, которые вела испанская корона, инквизиция и цензура внутри страны, ну и куча сопутствующих проблем.

Так что – всего-то несколько веков и халява закончилась. Испания кроме прочего ещё и потеряла часть своих владений и вообще проиграла в так называемой Тридцатилетней войне.

В результате всех этих событий в 17-м веке Испания потеряла статус самой могущественной европейской державы, а политическая карта Европы была перекроена. А испанцам пришлось возвращаться к "разбитому корыту" – в том числе к обычному земледелию.

Это всё, конечно, очень упрощённый пересказ событий, потому что было много других аспектов – скажем, в 18-м веке в Испании было более развито овцеводство, что в какой-то мере шло в ущерб сельскому хозяйству (даже распаханные ранее земли отдавали под пастбища).

Судя по всему, обычным испанским крестьянам и правда было нелегко, возможно, им доставались только не очень плодородные участки земли. А "продукты жизнедеятельности" в этом смысле – отличное удобрение. Отсюда и пошла традиция.

А уже в наше время умельцы стали "вносить разнообразие" – скажем, изображать в виде сидящих человечков знаменитостей – политиков, спортсменов и т.п. Такие Caganer, конечно, популярны по всему миру –говорят, в 2016-м году в США самой продаваемой рождественской игрушкой стала фигурка Барака Обамы в "каталонском стиле".

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Метки: El Caganer   в мире   забавно   какающий человечек   традиция   факты   фото   
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2k
Gleb_Skameikin 2 часа назад
хнень, чесслово
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4k
vasilykopkov 41 минуту назад
Извращенцы-копрофилы.
Европа, где-тот ты свернула не туда...
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11k
Ivan 55 минут назад
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