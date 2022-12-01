El Caganer – как появилась забавная испанская традиция делать какающих человечков

Да, в каждой стране есть какие-то свои традиции, но всё же обычно их связь с Рождеством, Новым годом или зимним временем года вполне прозрачна и понятна. А тут как-то неясно, какое отношение имеет Рождество к таким интимным процедурам.

На самом деле никакой связи нет, кроме одной – на самом деле эти фигурки призваны приносить удачу в новом году. А ведь обычно именно удачи желают на Рождество и Новый год друг другу все люди. Но причём тут удача, спросите вы? А вот это уже отельная история.