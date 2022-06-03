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Удивительные реалии Южной Кореи

Удивительные реалии Южной Кореи

Автор:
03 июня 2022 09:17
Сообщество : Путешествия
Метки: Жизнь   Южная Корея   в мире   забавно   люди   факты   фото   
7992
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Южная Корея – страна самобытная и завораживающая, полностью открытая для всего нового, мира, технологий и туристов. В ней органично объединены новейшие технические решения и древняя культура.

И те вещи, которые для местных жителей привычны и обыденны, туристам кажутся чем-то невероятным, потрясающим и где-то даже граничащим с чудом.

Подводный мир в мире общепита

Сеульское кафе, оформленное огромными аквариумами. За неспешной беседой в Aqua Garden можно оценить не только местные блюда, но и последить за завораживающей жизнью обитателей морских глубин.

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Почти с высоты птичьего полёта

К вершине этого мёртвого вулкана проложены специальные тропы. И наслаждаться видом на страну с него можно как угодно долго, даже остаться переночевать в палатке на вершине.

Микро-дом

Полноценное жильё для некоторых южнокорейцев – недостижимая мечта: цены кусаются. И им приходится ютиться в таких мини-домиках, которые напоминают кукольные.

В тепле не только ноги

Результат активного развития городской среды – скамейки с подогревом на остановках общественного транспорта.

Товар лицом

В некоторых престижных районах Сеула машины рекламируют таким образом.

Спокойствие, только спокойствие

Просмотр в транспорте милых роликов со щенками, котятами и прочей трогательной живностью даже в течение нескольких минут помогает отвлечься от суеты, расслабиться и улыбнуться.

Обед по расписанию

Основа рациона корейцев – рис и лапша, дополненные множеством разных закусок.

С заботой о братьях наших меньших

Специально для кошек здесь делают куриную грудку.

Мелочь, а приятно

Покупателям и посетителям в кафе в Корее принято дарить небольшие приятные сюрпризы субэсу – вкусняшки, сувениры, пробники.

Без кимчи никуда

Без традиционной квашеной капусты корейцы не представляют жизни. И щедро добавляют её в самые разные блюда, даже в десерты.

Масла много не бывает

Булка с таким толстенным куском масла – традиционный корейский перекус.

Шоу дронов

Местное развлекательное мероприятие постепенно набирает популярность по всему миру.

Оригинальная архитектура

Это не музей и не древний памятник. Так – в архитектурном стиле ханок оформлено кафе.

Давай по вертикали

С парковкой бывают проблемы: мест на всех не хватает. Поэтому корейцы придумали такую компактную передвижную парковку.

А какие факты из жизни Южной Кореи показались вам особенно необычными?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Жизнь   Южная Корея   в мире   забавно   люди   факты   фото   
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41  комментарий
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2k
Старичок 4 часа назад
а где поражающие туристов действо то?
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7k
Б.Касторский 2 часа назад
Южная Корея пример восточной упёртости (в хорошем смысле). Развиться так? Свой автопром, который сначала был жалкой копией то мерседеса, то японцев. В итоге по факту захватывает потребителя и делает весьма достойные автомобили, тот же генезис.
Конечно культура нам непонятная. Начиная от трудолюбия, что у многих комментаторов вызывает шок, ведь просиживать штаны и ждать 18-00, что бы сбежать домой и выпить пива некая норма жизни. Заканчивая байками про собак, которых давно никто не ест в таких масштабах.
Но жить бы там не смог, разный менталитет. Я и от Европы в своё время сходил с ума.
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10k
Сергей Попов 2 часа назад
Один момент не описан. Как человеку из бедной семьи стать хотя бы руководителем отдела.
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4k
ɐpnp 2 часа назад
"А что из этого удивило больше всего вас?"
Соджу. Как можно делать и пить такое отвратительное пойло.
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2k
Dorell 2 часа назад
Обезьяна Чи-Чи-Чи
Приготовила Ким Чи.
Не успела все продать,
Убежала под кровать.
Под кроватью пусто -
Выросла капуста.
А в капусте дырка -
Выросла бутылка,
А в бутылке крокодил
Обезьяну проглотил.
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43k
Соломей 3 часа назад
у меня одногруппник, по делам фирмы ездил в корею, все красиво, местами, а жилые кварталы из серого бетона, как ульи,наши хрущёвки, просто образцы архетиктуры, по сравнению с ними. в первый день пребывания, собрался в 6 часов вечера с работы, ему говорят, ты что, босс часов до 11 вечера в офисе, никто не уходит, это негласный закон, приходить раньше, уходить позже, рабочий день 14 часов-это не то что норма, это практически обязательство, раз забил, уволят на раз.в субботу в 7 утра за ним приезжают,он типа, так выходной, они-какой выходной,у нас такого нет, может часов в 6 вечера можно уйти, пораньше. ну ладно хрен с ним, в командировке, думал посмотреть достопримечательности, хрен там.ну думает в воскресенье, тоже хрен,в 7 утра побудка, и аналогично, только можно уже до трех дня, как гостю, поработать, а там отпустят.он у сотрудников потом спрашивает, че за хрень, ответ-так принято,НЕ ХОЧЕШЬ РАБОТАТЬ- КИЗДУЙ ИСКАТЬ РАБОТУ.Оня. спрашивает, а как том с отпуском?ему-с каким ещё отпуском, ну можно за год дней сем поболеть, если больше- искать работу.Думал только в той фирме-нифига,везде так.Рассказывал, что так вымотался,что после окончания командировки, взял отпуск,восстановиться.в корее,в той фирме ,где он был, машины имели только топы, даже высокооплачиваемые работники не тянули машину, не по цене, а по возможности эксплуатации, парковка, топливо, налоги.
а востальном, как туристу, да, прикольно, всякие штучки-дрючки, но жить-работать-??
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78k
parallax 3 часа назад
Скамейки с подогревом.
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7k
Sergey 3 часа назад
Недавно научился готовить Ким-Чи по классическому рецепту... это просто бомба!
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14k
эмосурикат прямоползающий 3 часа назад
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14k
эмосурикат прямоползающий 3 часа назад
комплимент от заведения тоже не такая уж редкость
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14k
эмосурикат прямоползающий 3 часа назад
шоу дронов в Ереване буквально на прошлой неделе видел
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14k
эмосурикат прямоползающий 3 часа назад
вертикальная парковка по-моему даже в Москве есть
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14k
эмосурикат прямоползающий 3 часа назад
кафе с аквариумами в Севастополе еще в 2004 было
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37k
Example 6.2.6 3 часа назад
Потому что есть сменяемость власти, и за коррупцию всё таки сажают, от того большая часть чиновников побаиваются воровать столь дерзко и открыто, понимая, что если не сегодня, то завтра крыша может смениться и их будет ждать печальная участь. От сего материальные блага полученные страной идут не на дачу с уточками и не на частные самолёты для перевозки собачек и не на замки в Италии, а на развитие социальных благ, науки, медицины и промышленности.
Всё как не у людей... нет скреп и духовности.
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13k
Типа граф 4 часа назад
Про рекламу автомобилей . Я сначала подумал что это такая парковка , ставят на бок для экономии места .
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39k
Aleksandr 4 часа назад
ЮК-по факту колония США
Промышленность полностью принадлежит пиндосам(контрольные пакеты акций). Управляют ей кланы местных "чеболей"-наместников.
Армия ЮК согласно закону в случае войны полностью переходит под командование генералов США.
Все граждане ЮК обязаны в школах учить английский язык(чтобы понимать хозяина).
Любое высказывание одобрения в сторону КНДР-уголовное преступление, караемое реальным сроком в тюрьме.
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0
Pan Aleksandr Час назад
А нас такого неееет... любое высказывание одобрения в сторону Украины...
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2k
perekrestok 4 часа назад
Кафе с аквариумам - Миссия невыполнима 1996 год. Том Круз убегает от ЦРУ. При побеге из кафе взрывает аквариум. Съемки в Праге.
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1k
Лимонадный Джо 4 часа назад
Кактусы тоже входят в рацион питания?
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6k
evenSeven 4 часа назад
Чиновник средней руки и выше _обязан_ иметь любовницу.
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1k
hunterzed 4 часа назад
Вот вообще ничего не удивило!
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3k
Serhio Konyakoff 4 часа назад
В передовой стране жители почему то вынуждены ютиться в крохотных квартирах.Везде хватает проблем и Южная Корея не исключение.И впечатления от этой страны самые противоречивые. От "ах!" до "фу!"Я бы с ними не дружил лишь только потому,что они едят собак.
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