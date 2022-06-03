Удивительные реалии Южной Кореи

И те вещи, которые для местных жителей привычны и обыденны, туристам кажутся чем-то невероятным, потрясающим и где-то даже граничащим с чудом.

Подводный мир в мире общепита

Сеульское кафе, оформленное огромными аквариумами. За неспешной беседой в Aqua Garden можно оценить не только местные блюда, но и последить за завораживающей жизнью обитателей морских глубин.