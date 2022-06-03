Удивительные реалии Южной Кореи

Южная Корея – страна самобытная и завораживающая, полностью открытая для всего нового, мира, технологий и туристов. В ней органично объединены новейшие технические решения и древняя культура.
И те вещи, которые для местных жителей привычны и обыденны, туристам кажутся чем-то невероятным, потрясающим и где-то даже граничащим с чудом.
Подводный мир в мире общепита
Сеульское кафе, оформленное огромными аквариумами. За неспешной беседой в Aqua Garden можно оценить не только местные блюда, но и последить за завораживающей жизнью обитателей морских глубин.
Почти с высоты птичьего полёта
К вершине этого мёртвого вулкана проложены специальные тропы. И наслаждаться видом на страну с него можно как угодно долго, даже остаться переночевать в палатке на вершине.
Микро-дом
Полноценное жильё для некоторых южнокорейцев – недостижимая мечта: цены кусаются. И им приходится ютиться в таких мини-домиках, которые напоминают кукольные.
В тепле не только ноги
Результат активного развития городской среды – скамейки с подогревом на остановках общественного транспорта.
Товар лицом
В некоторых престижных районах Сеула машины рекламируют таким образом.
Спокойствие, только спокойствие
Просмотр в транспорте милых роликов со щенками, котятами и прочей трогательной живностью даже в течение нескольких минут помогает отвлечься от суеты, расслабиться и улыбнуться.
Обед по расписанию
Основа рациона корейцев – рис и лапша, дополненные множеством разных закусок.
С заботой о братьях наших меньших
Специально для кошек здесь делают куриную грудку.
Мелочь, а приятно
Покупателям и посетителям в кафе в Корее принято дарить небольшие приятные сюрпризы субэсу – вкусняшки, сувениры, пробники.
Без кимчи никуда
Без традиционной квашеной капусты корейцы не представляют жизни. И щедро добавляют её в самые разные блюда, даже в десерты.
Масла много не бывает
Булка с таким толстенным куском масла – традиционный корейский перекус.
Шоу дронов
Местное развлекательное мероприятие постепенно набирает популярность по всему миру.
Оригинальная архитектура
Это не музей и не древний памятник. Так – в архитектурном стиле ханок оформлено кафе.
Давай по вертикали
С парковкой бывают проблемы: мест на всех не хватает. Поэтому корейцы придумали такую компактную передвижную парковку.
А какие факты из жизни Южной Кореи показались вам особенно необычными?
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АНТИФИШКИ
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Конечно культура нам непонятная. Начиная от трудолюбия, что у многих комментаторов вызывает шок, ведь просиживать штаны и ждать 18-00, что бы сбежать домой и выпить пива некая норма жизни. Заканчивая байками про собак, которых давно никто не ест в таких масштабах.
Но жить бы там не смог, разный менталитет. Я и от Европы в своё время сходил с ума.
Соджу. Как можно делать и пить такое отвратительное пойло.
Приготовила Ким Чи.
Не успела все продать,
Убежала под кровать.
Под кроватью пусто -
Выросла капуста.
А в капусте дырка -
Выросла бутылка,
А в бутылке крокодил
Обезьяну проглотил.
а востальном, как туристу, да, прикольно, всякие штучки-дрючки, но жить-работать-??
Всё как не у людей... нет скреп и духовности.
Это работает ВСЕГДА. В том числе и в "развитых" демократиях.
Немного другое дело, если президент ставится на 15-20-30 лет (пока сможет работать). Согласен - он и его семья первый год-два станут слегка богаче. А дальше - будет приоритет на уровне жизни граждан.
Наличие выборов раз в 4-5-6 лет - это обязательный момент. Это позволяет сменить президента, если тот плохо справляется со своими обязанностями.
Кто говорит, что "смена обязательна, нужно молодых во власть" и прочее - они очень сильно лукавят, или дремуче глупы.
1: Ли Сын Ман - свергнут в результате Апрельской революции, бежал из страны (на самолете ЦРУ как ни забавно).
2: Юн Бо Сон (номинальный, де-факто правил №3) - смещен (впоследствии неоднократно арестовывался за "антиправительственную деятельность).
3: Пак Чон Хи - к власти пришел через военный переворот, майский (через год после Апрельской революции) - застрелен главой собственного ЦРУ через 18 лет правления (убийца затем тоже казнен).
4: Чхве Гю Ха (самый успешный) - де-факто был отстранен от власти в результате военного переворота Чон Ду Хвана (правил этот вот). При нём было жестоко подавлено студенческое восстание (корейский Тяньаньмень про который всем пофиг) - но было "Официальное расследование правительства Шестой республики привело цифры в 207 человек убитыми. Вдобавок они обнаружили 987 «других потерь», включавших серьёзно раненых". Но про Китай вспоминают по любому поводу, а про Кванджу - "да кого это волнует".
5: Чон Ду Хван - собственно править начал при номере 4 отобрав у того власть. Чудом избежал смерти когда его пытались взорвать, потом оставил власть под давлением США. Был приговорен к смертной казни, затем заменили пожизненным.
6: Ро Дэ У - осужден на 22 года тюрьмы.
7: Ким Ён Сам (успешный) - несмотря на все обвинения коррупции отделался лишь тем что посадили его сына.
8: Ким Дэ Чжун - интересный случай, был приговорен к смертной казни, которую заменили на пожизненное, а через пару лет лагерей был выпущен в США, но это было ДО ЕГО ПРЕЗИДЕНТСТВА. Зато потом получил Нобелевскую премию.
9: Но Му Хён - было дело по коррупции, но он совершил самоубийство, так что суда и наказания избежал.
10: Ли Мён Бак - дали 15 лет за коррупцию.
11: Пак Кын Хе (ДОЧЬ №3, но это не кумовство, не-не, просто у президентов рождаются талантливые дети. На фото это она) - дали 24 года, но ЧЕРЕЗ год её помиловали. Так что она НЕ СИДИТ, если что.
Вот такая у них славная история. Однако вам не кажется странным, почему к власти раз за разом (несмотря на суровые кары) там приходят очередные коррупционеры или диктаторы (те, кого устраняли восстаниями и терактами). Как видите, лишь 3 из 11 президентов Южной Кореи спокойно жили в стране после своего правления (из них 1 номинальный, так как реальная власть была у другого человека, а второй - уголовник, приговоренный к смертной казни, а третьего сколько ни обвиняли в коррупции доказать на него не смогли, и лишь сына посадили). Веселуха!
Промышленность полностью принадлежит пиндосам(контрольные пакеты акций). Управляют ей кланы местных "чеболей"-наместников.
Армия ЮК согласно закону в случае войны полностью переходит под командование генералов США.
Все граждане ЮК обязаны в школах учить английский язык(чтобы понимать хозяина).
Любое высказывание одобрения в сторону КНДР-уголовное преступление, караемое реальным сроком в тюрьме.
А не любить кого то из за того что они едят то, что не едите вы, довольно глупо.
Вас по вашей логики не должны любить все мусульмане из за свинины, индийцы из за говядины. Не едят людей и ладно, остальное чисто личные предпочтения.