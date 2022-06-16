Удивительной красоты место, где каждый уважающий себя мужчина носит венок из цветов

У каждого народа на нашей планете существуют свои особые традиции, передающиеся из поколения в поколение. Плести венки из цветов, пожалуй, одна из самых распространенных. Для кого-то это просто девичье развлечение, а для мужчин из племени кахтанитов — это особая гордость.