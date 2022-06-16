Удивительной красоты место, где каждый уважающий себя мужчина носит венок из цветов

У каждого народа на нашей планете существуют свои особые традиции, передающиеся из поколения в поколение. Плести венки из цветов, пожалуй, одна из самых распространенных. Для кого-то это просто девичье развлечение, а для мужчин из племени кахтанитов — это особая гордость.
Провинция Асир — красивый горный регион Саудовской Аравии
Именно здесь можно встретить мужчин, придерживающихся необычной традиции плести особым образом венки всевозможных оттенков.
Как видите, Саудовская Аравия — это не только пустыня
Но еще и вот такой оазис среди гор, где мужчины плетут себе головные украшения.
Венки можно просто купить здесь на рынке
Те, кто не может проявить своих творческих способностей, а также туристы, поступают именно так.
Но лишь самодельные венки — повод для особой гордости
Восхитительные головные уборы плетут из местной растительности, которой насчитывается около 2000 видов. Но в почете у местных жителей в первую очередь базилик, календула и пажитник.
Женщины тоже носят яркие венки из цветов на голове
Однако их фотографировать запрещено.
Удивительно, какое разнообразие венков придумывают жители
Сочетание традиций и современности
Вот так выглядят члены племени кахтанитов. Современная одежда сочетается с традиционной, а на голове — неизменный цветочный венок.
Очень простой вариант венка
Традиция носить венки возникла не на пустом месте
Она пришла из древности. Уже тогда люди племени знали, что аромамасла некоторых цветов убивают микробов и отпугивают назойливых насекомых.
С тех пор венки — это своеобразный оберег
Сейчас целебные венки не только помогают справляться с болезнями, но еще и являются средством самовыражения.
Технология плетения венков является частью Всемирного наследия
ЮНЕСКО включило искусство плетения кахтанитских венков в свой список Всемирного наследия. Часто местные жители дарят венки приезжающим сюда путешественникам. Так они выражают свое гостеприимство. А вы бы стали носить такие венки?
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АНТИФИШКИ
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