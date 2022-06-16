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Удивительной красоты место, где каждый уважающий себя мужчина носит венок из цветов

Удивительной красоты место, где каждый уважающий себя мужчина носит венок из цветов

Автор:
16 июня 2022 10:44
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   венок   забавно   люди   мужчина   традиция   фото   цветы   
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У каждого народа на нашей планете существуют свои особые традиции, передающиеся из поколения в поколение. Плести венки из цветов, пожалуй, одна из самых распространенных. Для кого-то это просто девичье развлечение, а для мужчин из племени кахтанитов — это особая гордость.

Провинция Асир — красивый горный регион Саудовской Аравии

Именно здесь можно встретить мужчин, придерживающихся необычной традиции плести особым образом венки всевозможных оттенков.

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Как видите, Саудовская Аравия — это не только пустыня

Но еще и вот такой оазис среди гор, где мужчины плетут себе головные украшения.

Венки можно просто купить здесь на рынке

Те, кто не может проявить своих творческих способностей, а также туристы, поступают именно так.

Но лишь самодельные венки — повод для особой гордости

Восхитительные головные уборы плетут из местной растительности, которой насчитывается около 2000 видов. Но в почете у местных жителей в первую очередь базилик, календула и пажитник.

Женщины тоже носят яркие венки из цветов на голове

Однако их фотографировать запрещено.

Удивительно, какое разнообразие венков придумывают жители

Сочетание традиций и современности

Вот так выглядят члены племени кахтанитов. Современная одежда сочетается с традиционной, а на голове — неизменный цветочный венок.

Очень простой вариант венка

Традиция носить венки возникла не на пустом месте

Она пришла из древности. Уже тогда люди племени знали, что аромамасла некоторых цветов убивают микробов и отпугивают назойливых насекомых.

С тех пор венки — это своеобразный оберег

Сейчас целебные венки не только помогают справляться с болезнями, но еще и являются средством самовыражения.

Технология плетения венков является частью Всемирного наследия

ЮНЕСКО включило искусство плетения кахтанитских венков в свой список Всемирного наследия. Часто местные жители дарят венки приезжающим сюда путешественникам. Так они выражают свое гостеприимство. А вы бы стали носить такие венки?

Источник:

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Метки: в мире   венок   забавно   люди   мужчина   традиция   фото   цветы   
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1  комментарий
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Мурчелло 50 минут назад
Ну не могут люди,чтобы не насрать природе.
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