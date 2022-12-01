И Лео такой молодой: нейросеть показала, как выглядели бы голливудские звёзды, если бы были пионерами

Нейросети уже не раз показали, что можно совмещать несовместимое и помогать сотворить всё, на что хватает фантазии у дизайнеров и авторов запросов.
На этот раз мы с вами посмотрим, что было бы, если бы голливудские звёзды были пионерами. Или, допустим, роли у них были бы такие. Между прочим, хорошие ребята и девчата!
Славный парень Киану Ривз
Автор нейронных работ — Motion-дизайнер Ян Донсков. Он опубликовал из в своём паблике «Что-то на нейронном».
Пионерку Галь Гадот точно звали бы Галиной
Работы одной нейросети было недостаточно: к сожалению, искусственный интеллект пока не так хорошо справляется с лицами, особенно не на крупных планах. Поэтому дизайнеру пришлось их перерисовывать.
И Лео такой молодой, и юный Октябрь впереди!
Леонардо Ди Каприо оказался самым сложным. Нейросеть никак не хотела отрисовывать ночь с салютом, но в конце концов всё получилось. А ещё изначально был сгенерирован бокал, нужно было перерисовать его на стакан.
Главная отличница Эмма Уотсон
Райан Гослинг — кумир девчонок всего отряда
Источник:
- Ретро-фотографии с вечеринок старого Голливуда
- Новая порция гениальных пародий на идеальные снимки звёзд в исполнении Селесты Барбер
- 16 уморительных работ от парня, который решил разбавить фото звёзд своим присутствием
- «Крипота-то какая!»: нейросеть генерирует постеры к известным фильмам по описанию
- Нейросеть изобразила бургеры так, если бы их взялись написать величайшие художники мира