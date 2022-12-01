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И Лео такой молодой: нейросеть показала, как выглядели бы голливудские звёзды, если бы были пионерами

И Лео такой молодой: нейросеть показала, как выглядели бы голливудские звёзды, если бы были пионерами

Автор:
01 декабря 2022 08:33
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: ИИ   Пионер   голливуд   забавно   знаменитости   нейросеть   фото   
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Нейросети уже не раз показали, что можно совмещать несовместимое и помогать сотворить всё, на что хватает фантазии у дизайнеров и авторов запросов.

На этот раз мы с вами посмотрим, что было бы, если бы голливудские звёзды были пионерами. Или, допустим, роли у них были бы такие. Между прочим, хорошие ребята и девчата!


Славный парень Киану Ривз

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Автор нейронных работ — Motion-дизайнер Ян Донсков. Он опубликовал из в своём паблике «Что-то на нейронном».


Пионерку Галь Гадот точно звали бы Галиной

Работы одной нейросети было недостаточно: к сожалению, искусственный интеллект пока не так хорошо справляется с лицами, особенно не на крупных планах. Поэтому дизайнеру пришлось их перерисовывать.


И Лео такой молодой, и юный Октябрь впереди!

Леонардо Ди Каприо оказался самым сложным. Нейросеть никак не хотела отрисовывать ночь с салютом, но в конце концов всё получилось. А ещё изначально был сгенерирован бокал, нужно было перерисовать его на стакан.


Главная отличница Эмма Уотсон

Райан Гослинг — кумир девчонок всего отряда

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Метки: ИИ   Пионер   голливуд   забавно   знаменитости   нейросеть   фото   
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3  комментария
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КолдурасЪ 3 часа назад
Видимо пока только в тестовом режиме гоняют,потом тентакли добавят и начнут порнуху клепать в промышленных объемах.
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305
Кирилл Башков Полчаса назад
Если нервная сеть не хочет рисовать что-то нарисуй сам! Ведь ты же этому учился, неправда ли?
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2k
Garbiy 36 минут назад
Автор думает, что все 1 декабря обнулились? Так нет, мы помним эти баяны
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Deiz

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