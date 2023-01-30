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«Я не такая, я жду трамвая»: нейросеть проиллюстрировала известные крылатые слова и выражения

«Я не такая, я жду трамвая»: нейросеть проиллюстрировала известные крылатые слова и выражения

Автор:
30 января 2023 08:53
Сообщество : Нейротворчество
Метки: ИИ   выражения   забавно   здорово   нейросеть   удивительно   фраза   
1303
33

Нейросети генерируют изображения на основе текстовых запросов, объединяя и систематизируя накопленный визуальный опыт человечества. Поэтому довольно любопытно смотреть и анализировать, как они справляются с иллюстрациями известных выражений, значение которых довольно метафорично.

Именно такие картинки и генерирует автор канала Нейросеть for Fun. Мы собрали для вас несколько его последних работ.


Селёдка под шубой

×
×

Жёваный крот


Семеро одного не ждут


Гусь свинье не товарищ


У гуся дела не очень, но а кому сейчас легко.

Б

ешеные бабки


Забот полон рот

Автор признаётся, что это один из тех запросов, которые бесполезно вводить дословно, и ему пришлось фантазировать.


Дед Пихто


Тоска зелёная


Чёрти что и сбоку бантик


Я не такая, я жду трамвая


Волка ноги кормят


При каждом третьем заказе кусь за бочок в подарок!


Чёртово колесо


Грызть гранит науки


Золотые руки

Обратите внимание, что, по мнению нейросети, даже золотые руки имеют по шесть пальцев.


Бровки домиком


Похож на маленького сонного гномика?


Лихо одноглазое


Я, кстати, подозревал, что Лихо одноглазое — это дальний родственник Майка Вазовски.


Моя хата с краю


Волшебный пендель


Родила царица в ночь не то сына, не то дочь, не мышонка, не лягушку, а неведому зверюшку


Акула бизнеса


Душа компании


Погода была прекрасная, принцесса была ужасная


Сиреневенькая глазовыколуповытельница


Это милое создание украшает выколупанными глазами свою сиреневенькую шкурку.


У стен есть уши


Кризис среднего возраста


На воре шапка горит


Облако в штанах


Водятел


Божий одуванчик





А предыдущую часть толкований известных фраз от нейросетей вы можете посмотреть здесь.


Источник:

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Метки: ИИ   выражения   забавно   здорово   нейросеть   удивительно   фраза   
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8  комментариев
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1k
Шапкин 46 минут назад
Навеяло:
Хочется посмотреть картинку "Золотые руки ИИ, растущие из ж.пы."
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391
Makfatym 8 минут назад
О5 по 6 пальцев, ну обучите его уже!!!
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14k
Кот Скрипалей 8 минут назад
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4k
Enigma Kuutar 14 минут назад
про волка вообще зачёт ))))))))))))
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2k
Геннадьич 17 минут назад
Вот всегда минусовал картинки ИИ, а тут вот понравилось.
Может ИИ умнеет. Только упрямо по 6 пальцев рисует.
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7k
Nikolay Полчаса назад
Как теперь развидеть жеванного крота?!
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32k
ACU900 Полчаса назад
Лихо одноглазое версия 1982 года:

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49
Boka Час назад
Картинки, конечно, красивые, но полная чушь И вообще, дня не проходит без новой серии "творчества" ИИ, но интеллектом там и не пахнет
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