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Сибилл Шеперд - красотка из 1970-х

Сибилл Шеперд - красотка из 1970-х

Автор:
20 октября 2022 15:49
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Сибилл Шеперд   актриса   голливуд   звезды   знаменитости   фото   фотоистория   шоу бизнес   
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Сегодня немногие помнят модель и актрису Сибилл Шеперд - а в 1970-х, между тем, ее имя гремело по обе стороны океана - не только из-за ролей в кино, но и в связи с громкими романами, в том числе, с Элвисом Пресли.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Сибилл Шеперд   актриса   голливуд   звезды   знаменитости   фото   фотоистория   шоу бизнес   
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3  комментария
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828
Александр Кольдяев 13 минут назад
Брюсик с ней классный был в сериале
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31k
Игорь 9 минут назад
Оччень даже привлекательная бабушка!
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5k
Hugo_RnD 12 минут назад
а что она делала на съёмках "Индиана Джонс и Храм Судьбы" ?
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