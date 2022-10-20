Сибилл Шеперд - красотка из 1970-х

Сибилл Шепард — актриса, певица и бывшая фотомодель. Она начала свою карьеру в качестве фотомодели и выиграла титул «Мисс Подростковый Мемфис» в старшей школе в возрасте 16 лет. Сибилл стала иконой моды 1960-х годов и участвовала в различных конкурсах моделей по всей стране.

Режиссер Питер Богданович увидел ее на обложке журнала Glamour, который лежал на полке в магазине, и решил снять ее в своем предстоящем фильме «Последний киносеанс» в 1971 году. Фильм стал суперхитом, а Шеперд была номинирована на «Золотой глобус». Через три года она получила главную роль в фильме 'Дейзи Миллер', однако фильм провалился в прокате.