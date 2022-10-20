Сибилл Шеперд - красотка из 1970-х

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Сегодня немногие помнят модель и актрису Сибилл Шеперд - а в 1970-х, между тем, ее имя гремело по обе стороны океана - не только из-за ролей в кино, но и в связи с громкими романами, в том числе, с Элвисом Пресли.
Сибилл Шепард — актриса, певица и бывшая фотомодель. Она начала свою карьеру в качестве фотомодели и выиграла титул «Мисс Подростковый Мемфис» в старшей школе в возрасте 16 лет. Сибилл стала иконой моды 1960-х годов и участвовала в различных конкурсах моделей по всей стране.
Режиссер Питер Богданович увидел ее на обложке журнала Glamour, который лежал на полке в магазине, и решил снять ее в своем предстоящем фильме «Последний киносеанс» в 1971 году. Фильм стал суперхитом, а Шеперд была номинирована на «Золотой глобус». Через три года она получила главную роль в фильме 'Дейзи Миллер', однако фильм провалился в прокате.
Режиссер Питер Богданович увидел ее на обложке журнала Glamour, который лежал на полке в магазине, и решил снять ее в своем предстоящем фильме «Последний киносеанс» в 1971 году. Фильм стал суперхитом, а Шеперд была номинирована на «Золотой глобус». Через три года она получила главную роль в фильме 'Дейзи Миллер', однако фильм провалился в прокате.
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В том же году Сибилл выпустила свой первый студийный альбом «Cybill Does It…To Cole Porter». Она прославилась благодаря своим ролям в сериалах «Лунный свет», «Сибил» и «Ясновидец». В июле 2012 года она дебютировала на Бродвее в постановке Гора Видала «Шафер» в Театре Джеральда Шонфельда. На протяжении 80-х, 90-х и 2000-х годов она получила всемирную известность благодаря своей игре во многих сериалах и фильмах.
Сибилл Шеперд имела отношения с Питером Богдановичем и Элвисом Пресли. Она ввышла замуж за Дэвида М. Форда, автодилера и шоумена, в 1978 году. Брак продлился всего 3 года и закончился разводом. У пары родилась дочь Клементина Форд. Сибилл вышла замуж за Брюса Оппенгейма в 1987 году, пара развелась в 1990 году. Актриса также была помолвлена с психологом Андреем Николаевичем, но помолвка была расторгнута.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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