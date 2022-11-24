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"Портсигар золотой, отечественный ... три". Репортаж о "русской окупации" заставил смеяться весь интернет

"Портсигар золотой, отечественный ... три". Репортаж о "русской окупации" заставил смеяться весь интернет

Автор:
24 ноября 2022 22:52
Сообщество : Истории
Метки: DW   Deutsche Welle   велосипеды   окупация   отобрали айфон   репортаж   русские   
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Душераздирающий телерепортаж о том, как злые русские солдаты на украинских территориях отнимали у украинской научной интеллигенции айфоны и ноутбуки, выдал неполживый, совершенно напрасно оклеветанный иногентом, немецкий телеканал Deutsche Welle*.

Началось все примерно так.

Журналист DW берет интервью у украинской научной интеллигенции.

Едешь на велосипэдэ, могли остановить, велосипед забрать...И шо ты ему скажешь?! Ничого не скажэшь...Как только стемнело, мы сразу по домам"

И Айфоны отбирали и ноутбуки...

Вот этот у этого справа, конечно, IPhone отобрали. А у того, что посередине - Майбах.

К сожалению журналист запрещенной в России DW не уточнил, а ноутбуки были конечно же последние Mac Pro максимальной комплектации, а айфоны 14 pro max 1Тб по цене, превышающей стоимость всего их хутора…

А ещё Rolls Royce (ы) все позабирали - сэрам пришлось пересесть на велосипеды.

Видео было столь прекрасно, что пошло гулять по сети, обрастая всё новыми подробностями:

Здоровые, свежие, гладко выбритые и стильно одетые состоятельные молодые люди с правого берега Днепра жалуются немецкому журналисту, что русские орки отбирали у них айфоны и ноутбуки:

Просто до слёз:

DW показала фото украинца, у которого русский мир отобрал внешность, порш, айфон и ноутбук. И вместо улицы с асфальтом и светодиодами оставил пару бараков, - иронизирует ТГ-канал "Империя очень зла":

Три холодильника, с...ка, пять стиралок, десять унитазов...

Другой пропаганды с той стороны фронта у нас для вас нет.

Источник:

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Метки: DW   Deutsche Welle   велосипеды   окупация   отобрали айфон   репортаж   русские   
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13  комментариев
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63k
Татьяна Юсова 2 часа назад
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873
Антошка 12 минут назад
Тот что справа, видимо сам отдал свой золотой Ыфон, т.к. FaceID его едальник никак распознать не мог.
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325
MidMaster 17 минут назад
Это пожестче Бучи будет
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7k
Neo Полчаса назад
Ну да, оно и видно, 13е промаксы были, не меньше. Цирк 6лRдь!
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6k
Умница-красавица Полчаса назад
Енота, между прочим, покрали тоже. И увезли насильно в Крым, который тоже покрали, только чуть раньше.
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581
Gigantes Полчаса назад
Какие же они позорные, ну просто очень позорные))))))
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29k
Владимир Час назад
Изнасиловали хоть?
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512
Папай 2 часа назад
они на инопланетном говорят?
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