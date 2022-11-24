"Портсигар золотой, отечественный ... три". Репортаж о "русской окупации" заставил смеяться весь интернет

И Айфоны отбирали и ноутбуки...

Вот этот у этого справа, конечно, IPhone отобрали. А у того, что посередине - Майбах.

К сожалению журналист запрещенной в России DW не уточнил, а ноутбуки были конечно же последние Mac Pro максимальной комплектации, а айфоны 14 pro max 1Тб по цене, превышающей стоимость всего их хутора…

А ещё Rolls Royce (ы) все позабирали - сэрам пришлось пересесть на велосипеды.

Видео было столь прекрасно, что пошло гулять по сети, обрастая всё новыми подробностями: