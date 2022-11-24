"Портсигар золотой, отечественный ... три". Репортаж о "русской окупации" заставил смеяться весь интернет

Душераздирающий телерепортаж о том, как злые русские солдаты на украинских территориях отнимали у украинской научной интеллигенции айфоны и ноутбуки, выдал неполживый, совершенно напрасно оклеветанный иногентом, немецкий телеканал Deutsche Welle*.
Началось все примерно так.
Журналист DW берет интервью у украинской научной интеллигенции.
Едешь на велосипэдэ, могли остановить, велосипед забрать...И шо ты ему скажешь?! Ничого не скажэшь...Как только стемнело, мы сразу по домам"
И Айфоны отбирали и ноутбуки...
Вот этот у этого справа, конечно, IPhone отобрали. А у того, что посередине - Майбах.
К сожалению журналист запрещенной в России DW не уточнил, а ноутбуки были конечно же последние Mac Pro максимальной комплектации, а айфоны 14 pro max 1Тб по цене, превышающей стоимость всего их хутора…
А ещё Rolls Royce (ы) все позабирали - сэрам пришлось пересесть на велосипеды.
Видео было столь прекрасно, что пошло гулять по сети, обрастая всё новыми подробностями:
Здоровые, свежие, гладко выбритые и стильно одетые состоятельные молодые люди с правого берега Днепра жалуются немецкому журналисту, что русские орки отбирали у них айфоны и ноутбуки:
Просто до слёз:
DW показала фото украинца, у которого русский мир отобрал внешность, порш, айфон и ноутбук. И вместо улицы с асфальтом и светодиодами оставил пару бараков, - иронизирует ТГ-канал "Империя очень зла":
Три холодильника, с...ка, пять стиралок, десять унитазов...
Другой пропаганды с той стороны фронта у нас для вас нет.
Источник:
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