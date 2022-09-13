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"Не королевская вагина": автоматический генератор субтитров на BBC ошибся, рассказывая о смерти Елизаветы II

"Не королевская вагина": автоматический генератор субтитров на BBC ошибся, рассказывая о смерти Елизаветы II

Автор:
13 сентября 2022 08:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: BBC   генератор субтитров   королева   королева Елизавета II   ошибка   регина   репортаж   смерть   техника   
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Программа неверно услышала ведущего и выдала на экран неоднозначный субтитр.

Все новостные и околоновостные программы во многих странах Европы и в США сейчас заполнены репортажами о Елизавете II. Журналисты рассказывают о жизни королевы и изменениях при дворе, связанных с её смертью. Конечно, все материалы тщательно выверяются, но иногда причиной досадных ошибок является техника, а не человек.


В одной из программ BBC ведущий рассказывал, почему жена нынешнего короля Британии Камилла не сможет именоваться титулом Regina (по-латыни «королева»). Генератор субтитров всё понял по-своему и сообщил о "некоролевской вагине".


Хотя, в принципе, в чем он не прав? У королевы-консорт (так сейчас именуется титул Камиллы) и вагина соответствующая. Как бы королевская, но не совсем.

Источник:

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Метки: BBC   генератор субтитров   королева   королева Елизавета II   ошибка   регина   репортаж   смерть   техника   
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7  комментариев
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14k
сеньор Леонсио 2 часа назад
ВВС врать не будет! Видимо были обнаружены следы руки кремля!
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5k
Заур 18 минут назад
Эта пи...да никогда не станет королевой!
Кхммм.... Пиши...
Не королевская вагина.
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62k
SWALLOW Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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20k
homerchik 2 часа назад
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60k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
пока все нарешаются сказать

[мат] нестроевая!
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