"Не королевская вагина": автоматический генератор субтитров на BBC ошибся, рассказывая о смерти Елизаветы II

Программа неверно услышала ведущего и выдала на экран неоднозначный субтитр.
Все новостные и околоновостные программы во многих странах Европы и в США сейчас заполнены репортажами о Елизавете II. Журналисты рассказывают о жизни королевы и изменениях при дворе, связанных с её смертью. Конечно, все материалы тщательно выверяются, но иногда причиной досадных ошибок является техника, а не человек.
В одной из программ BBC ведущий рассказывал, почему жена нынешнего короля Британии Камилла не сможет именоваться титулом Regina (по-латыни «королева»). Генератор субтитров всё понял по-своему и сообщил о "некоролевской вагине".
Хотя, в принципе, в чем он не прав? У королевы-консорт (так сейчас именуется титул Камиллы) и вагина соответствующая. Как бы королевская, но не совсем.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Кхммм.... Пиши...
Не королевская вагина.
[мат] нестроевая!