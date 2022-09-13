"Не королевская вагина": автоматический генератор субтитров на BBC ошибся, рассказывая о смерти Елизаветы II

Все новостные и околоновостные программы во многих странах Европы и в США сейчас заполнены репортажами о Елизавете II. Журналисты рассказывают о жизни королевы и изменениях при дворе, связанных с её смертью. Конечно, все материалы тщательно выверяются, но иногда причиной досадных ошибок является техника, а не человек.

В одной из программ BBC ведущий рассказывал, почему жена нынешнего короля Британии Камилла не сможет именоваться титулом Regina (по-латыни «королева»). Генератор субтитров всё понял по-своему и сообщил о "некоролевской вагине".