Что киргизы думают о русских: 4 неожиданных мнения

Уважение к языку

Русский в Киргизии знают практически все. Статистика гласит, что им владеют 73% от всего населения. Его привыкли использовать практически везде, а уроки русского есть даже в крошечных сельских селах. Местные считают, что без русского никуда, ведь его не только часто используют в самой Киргизии, но он еще и открывает новые перспективы в самой России.