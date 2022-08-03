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Что киргизы думают о русских: 4 неожиданных мнения

Что киргизы думают о русских: 4 неожиданных мнения

Автор:
03 августа 2022 08:51
Сообщество : Факты
Метки: в мире   киргизы   люди   мнение   русские   факты   фото   
1193
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Россия и Киргизия связаны исторически: северные земли казаки населяли еще в позапрошлом столетии. В конце прошлого века там проживало уже около миллиона русских. Многие уехали из республики после распада СССР, однако страна все еще остается популярным местом для релокации.

Русские многому научили киргизов

Учитывая исторические события, киргизы упоминают, что русские действительно сделали много для их страны. Много лет назад именно русские запустили работу заводов, приложили усилия для развития экономики и промышленности республики. Также русских уважают за вклад в образовательный сектор: педагоги развивали культуру у детей, формировали взгляд на мир, учили русскому языку. Без последнего, кстати, сложно даже получить высшее образование, ведь большая часть материала подается на русском.

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И сами перенимают киргизский опыт

Киргизы считают, что русские и сами немало почерпнули из сотрудничества двух народов. Так, местные считают, что именно под их влиянием многие россияне стали более уважительно относиться к предкам, почитать старших, радушно принимать гостей, а также жить сообща и решать проблемы совместными усилиями. Те русские, которые долгое время провели на территории Киргизии, отличаются гораздо большей терпимостью, чем остальные россияне.

Уважение к языку

Русский в Киргизии знают практически все. Статистика гласит, что им владеют 73% от всего населения. Его привыкли использовать практически везде, а уроки русского есть даже в крошечных сельских селах. Местные считают, что без русского никуда, ведь его не только часто используют в самой Киргизии, но он еще и открывает новые перспективы в самой России.

Вкусные традиции

Киргизы славятся уважением не только к государственному языку России, но и остальным культурным составляющим. Так, киргизы часто смотрят кинематографические работы из России, а также читают классические произведения в оригинале. Русские блюда тоже не обходят стороной — в некоторых заведениях их даже предлагают наравне с национальными.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   киргизы   люди   мнение   русские   факты   фото   
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16  комментариев
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26k
Андрей 50 минут назад
Думаете мы забыли?
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11k
Мистер Фикс 9 минут назад
Ну авиабазу в Манасе они закрыли... по нашей просьбе
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67
Странник 15 минут назад
живу уже давно и для себя сделал вывод: узбекам, таджикам, киргизам и особенно можно доверять только до сих пор, пока ИМ это выгодно, или же пока не появится возможность тебя кинуть.
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1k
Dimon 23 минуты назад
Все они дружелюбные пока спиной не повернешься к ним! Единственные мусульмане, которые не предадут россиян, несмотря на противоречивую историю - это татары!
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67
Странник Dimon 18 минут назад
не предадут это точно, но и мусульмане они не сильно.
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18k
Corvus Corax 51 минуту назад
В 80-х дали мне в подарок коньяк.. Кыргыз три звезды... пить это было невозможно... вот все, что я помню о Кыргызии..
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