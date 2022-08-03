Что киргизы думают о русских: 4 неожиданных мнения

Россия и Киргизия связаны исторически: северные земли казаки населяли еще в позапрошлом столетии. В конце прошлого века там проживало уже около миллиона русских. Многие уехали из республики после распада СССР, однако страна все еще остается популярным местом для релокации.
Русские многому научили киргизов
Учитывая исторические события, киргизы упоминают, что русские действительно сделали много для их страны. Много лет назад именно русские запустили работу заводов, приложили усилия для развития экономики и промышленности республики. Также русских уважают за вклад в образовательный сектор: педагоги развивали культуру у детей, формировали взгляд на мир, учили русскому языку. Без последнего, кстати, сложно даже получить высшее образование, ведь большая часть материала подается на русском.
И сами перенимают киргизский опыт
Киргизы считают, что русские и сами немало почерпнули из сотрудничества двух народов. Так, местные считают, что именно под их влиянием многие россияне стали более уважительно относиться к предкам, почитать старших, радушно принимать гостей, а также жить сообща и решать проблемы совместными усилиями. Те русские, которые долгое время провели на территории Киргизии, отличаются гораздо большей терпимостью, чем остальные россияне.
Уважение к языку
Русский в Киргизии знают практически все. Статистика гласит, что им владеют 73% от всего населения. Его привыкли использовать практически везде, а уроки русского есть даже в крошечных сельских селах. Местные считают, что без русского никуда, ведь его не только часто используют в самой Киргизии, но он еще и открывает новые перспективы в самой России.
Вкусные традиции
Киргизы славятся уважением не только к государственному языку России, но и остальным культурным составляющим. Так, киргизы часто смотрят кинематографические работы из России, а также читают классические произведения в оригинале. Русские блюда тоже не обходят стороной — в некоторых заведениях их даже предлагают наравне с национальными.
Источник:
АНТИФИШКИ
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