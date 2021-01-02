FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Истории 4460 постов • 1153 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории 
Британец купил велосипед в Китае, и проехал 15 тысяч км до Англии

Британец купил велосипед в Китае, и проехал 15 тысяч км до Англии (24 фото)

Автор:
02 января 2021 21:44
Сообщество : Истории
Метки: велосипед   велосипедисты   велосипеды   истории   история   китай   люди   фото   
492
24
23-летний британец по имени Джош Рид купил велосипед своей любимой марки прямо на заводе в Шанхае, правда, добраться до дома в английском Ньюкасле он решил слегка безумным способом - прямо на новеньком железном коне! Парень проехал 14966 километров через 15 стран.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: велосипед   велосипедисты   велосипеды   истории   история   китай   люди   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Караганда Час назад
покупайте велосипеды фирмы Giant-реклама двигатель прогресса.повезло парню.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
−5
LoginNaFishkah 18 минут назад
4 месяца спать в мешке, с периодическими дождями, летающими и ползающими насекомыми... Тут куда не поедь, повсюду комары и муравейник, и в отличие от мультика про муравьишку, эти скотиняки не спят ночью, а продолжают ползать.
Палатка хоть как-то защищает.
Там явно многое недоговаривается о поддержке со стороны велофирмы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
parallax Час назад
Где бы найти такую работу, где отпуск 5 месяцев.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Перст Указующий parallax 48 минут назад
вариантов - миллион. Особенно, если у тебя нет семьи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
parallax Перст Указующий 41 минуту назад
И есть куча денег.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Schandmaul Час назад
крутой мужик, такие экстремалы вызывают уважения больше чем те, кто рискует жизнью ради адриналиновой пятиминутки.
когда весной сидел вместо отпуска дома , решил начать ездить на лисапеде, в первый же день сумел сделать 50 км, гордился как хомяк, с непривычки думал сдохну и на этом мои покатушки закончились
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
бат св Schandmaul 21 минуту назад
я в первый день проехал 4 км. Прошло 3 года,теперь на велике на работу,вечером прогулка 15 км,в выходные 30-40 км.
-может зря бросил?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Schandmaul бат св 2 минуты назад
до сих пор жалею, у нас климат мягкий, можно почти весь год ездить, мой старый стальной конь тяжеленный, а летом чуть Stevens не купил, не решился пока, если куплю, то уже точно надо будет ездить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
После смерти родителей американка весила 120 кг, но нашла в себе силы кардинально измениться После смерти родителей американка весила 120 кг, но нашла в себе силы кардинально измениться Британка голышом прокатилась на велосипеде ради благотворительности Британка голышом прокатилась на велосипеде ради благотворительности Парень оставляет отзывы о скамейках по всей Великобритании Парень оставляет отзывы о скамейках по всей Великобритании Хозяйка дома обнаружила в стене тайник с любовными письмами из 50-х Хозяйка дома обнаружила в стене тайник с любовными письмами из 50-х Литовца, которого пять лет считали убитым, нашли живым в лесу Литовца, которого пять лет считали убитым, нашли живым в лесу
sdv
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

316882



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Скажи спасибо 2020 году
1
146
Скажи спасибо 2020 году
Екатеринбуржец выбил окно в своем авто ради проезда "Скорой"
1
115
Екатеринбуржец выбил окно в своем авто ради проезда "Скорой"
﻿
Не для бедных: как звезды спускают миллионы на дни рождения детей (20 фото)
Не для бедных: как звезды спускают миллионы на дни рождения детей (20 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#прикол#в мире#забавно#позитив#Разные#смешно#позитивные#китай
#Юмор#животные#природа#прикольные#новый год#приколы#картинки#сша#Юморные и не очень#комментарии
#подборка#интересно#история#девушки#Интересные#кот#люди#всякие#истории#сарказм

На что жалуетесь?

Вернуться