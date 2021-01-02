Британец купил велосипед в Китае, и проехал 15 тысяч км до Англии

23-летний британец по имени Джош Рид купил велосипед своей любимой марки прямо на заводе в Шанхае, правда, добраться до дома в английском Ньюкасле он решил слегка безумным способом - прямо на новеньком железном коне! Парень проехал 14966 километров через 15 стран.
Большинство велосипедов в мире изготавливают в Китае. Учитывая это, британец по имени Джош Рид решил купить китайский велосипед без посредников - и сделал это слегка безумным способом, вернувшись на нем домой в Ньюкасл из Китая, проехав 14966 километров через 15 стран.
После обычной туристической поездки в Китай в 2019 году, Джош взял велосипед на заводе, и отправился в Великобританию: "Компания Giant of Taiwan производит велосипеды для многих ведущих американских и британских велосипедных фирм, и продает велосипеды под брендом Giant. После обычной туристической поездки в Китай в 2019 году, я решил забрать один такой велосипед с завода компании в Шанхае," - рассказывает Джош.
×
Джош в национальном геопарке Чжанъе Данься, Китай
"После шикарного обеда (работники завода относились ко мне как к королевской особе) я привязал сумки к велосипеду, и отправился в долгий путь домой. Я стартовал в конце июля, в жару, чаще ночуя на обочинах дорог в спальном мешке. Я проезжал около 200 миль (321 км) в день," - продолжает парень.
Покинув Китай, Джош поехал в Казахстан, и даже сходил в баню в Алматы. "Вместо того, чтобы ехать по равнинной пустынной дороге через Казахстан, я проехался по одной из самых диких и высоких дорог в мире - Памирскому тракту, который в одном месте достигает высоты 4572 метра. Эта извилистая, в основном грунтовая дорога, часто называемая "крышей мира", вела меня через Кыргызстан и Таджикистан, где я проехал 250 миль (402 км) вдоль границы с Афганистаном," - продолжает парень.
Затем Джош пересек Каспийское море на грузовом судне, попил чай и поел гранаты в Азербайджане, добрался до Грузии, после чего пересек турецкий пролив Босфор на пароме. "После этого Азия наконец осталась позади. Из Будапешта я ехал по велодорожке "Евровело" вдоль Дуная, быстро проехал по Люксембургу и Германии, снова воспользовавшись велосипедными дорожками".
Весь путь Джоша из Шанхая в Ньюкасл
"В Нидерландах я остановился в европейской штаб-квартире той же фирмы Giant, где меня снова угостили королевским обедом. Когда уже стало холодно с приближением зимы, я ехал из Амстердама в порт Иджмайден, где сел на паром DFDS до Ньюкасла, и наконец, приехал домой, примерно через четыре месяца после выезда из Шанхая," - рассказал Джош.
Он пробыл в зоне таможенного контроля Казахстана в течение 36 часов в ожидании парома через Каспийское море
Мост Сеченьи - висячий мост через Дунай, соединяющий две исторических части Будапешта - Буду и Пешт
Источник: — переведено специально для fishki.net
Еще крутые истории!
- 35 любопытных находок на барахолках, мимо которых не смогли пройти
- Какие эмоции: парализованный британец впервые прошелся по пляжу с детьми
- 19-летний слепой пианист покорил мир своей игрой и заинтересовал ученых
- Ретро фотографии
- Бездомный мужчина ринулся в горящий приют и спас жизни животных
38
Понравилось38
Новости партнёров
Загрузка...
Палатка хоть как-то защищает.
Там явно многое недоговаривается о поддержке со стороны велофирмы
когда весной сидел вместо отпуска дома , решил начать ездить на лисапеде, в первый же день сумел сделать 50 км, гордился как хомяк, с непривычки думал сдохну и на этом мои покатушки закончились
-может зря бросил?