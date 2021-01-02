Британец купил велосипед в Китае, и проехал 15 тысяч км до Англии

Покинув Китай, Джош поехал в Казахстан, и даже сходил в баню в Алматы. "Вместо того, чтобы ехать по равнинной пустынной дороге через Казахстан, я проехался по одной из самых диких и высоких дорог в мире - Памирскому тракту, который в одном месте достигает высоты 4572 метра. Эта извилистая, в основном грунтовая дорога, часто называемая "крышей мира", вела меня через Кыргызстан и Таджикистан, где я проехал 250 миль (402 км) вдоль границы с Афганистаном," - продолжает парень.