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Исторические фото, которые стоит увидеть каждому

Исторические фото, которые стоит увидеть каждому

Автор:
13 мая 2022 18:01
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересное   история   репортаж   факты   фото   фотоохота   
6832
8
Сколько бы всего мы не узнали, если бы не фото. Не только семейные архивы, но и, казалось бы, случайные снимки, потом становятся очень значимыми.
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Источник:

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Метки: интересное   история   репортаж   факты   фото   фотоохота   
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24  комментария
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63k
Андрей 4 часа назад
Насчёт идеала не знаю, но - неплохо, неплохо...
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131
Seryi_spb 46 минут назад
А что за имя Гарри?
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8k
alex9845 58 минут назад
Мне кажется идеал женщины 50-х не только тогда был актуален, и сейчас в принципе такой идеал у комиксов. В фильмах к сожалению трудно подобрать такую актрису ибо их просто нет.Но тело супер.
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58k
Парагвайский шпион Час назад
Галочка... НИК - так себе. ВООБЩЕ не соответствует "сайту хорошего настроения". И... очень мало.
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5k
zulluz Час назад
Комментарий к фото
полностью солидарен с ними
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2k
Александр 2 часа назад
Это черно-белое изображение девушки в стиле «пинап» пытались выдать за снимок 60-летней давности, найденный в архивах журнала Time. Но вымысел намного более прозаичный: настоящее фото сделано в 2000-е годы и на нем изображена современная эротическая модель и порноактриса Ария Джованни.
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17k
Александр Сучков 2 часа назад
А что делает грузинский текст на фото с бельгийскими шахтерами? Я один это вижу или ошибаюсь? специально алфавит погуглил...
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57
seril.ilyin Александр Сучков Час назад
ну тот что справа сидя,вполне может вах
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4k
sedoisever 3 часа назад
Шахтный "лифт" называется "клеть".
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57
seril.ilyin sedoisever 2 часа назад
и в ней не сидят,а едут стоя и держась за поручень
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Seryi_spb seril.ilyin 48 минут назад
На фото стоять ни как не получится.
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57
seril.ilyin Seryi_spb 7 минут назад
лёжа ещё больше вместится
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16k
Nikita 4 часа назад

".... вместо изящной девушку увидел крепкого мужчину."
От этой "изящности" прикуели даже дамочки на заднем плане....
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9k
MakDag 4 часа назад
Семейка норвежского фермера, как из какого-то зловещего фильма ужасов.
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Галочка, которая умерла

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