Исторические фото, которые стоит увидеть каждому

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Сколько бы всего мы не узнали, если бы не фото. Не только семейные архивы, но и, казалось бы, случайные снимки, потом становятся очень значимыми.
7 января 1839 года была начата новая страница мировой истории. На заседании Французской академии наук, физик Доминик Франсуа Араго сделал доклад о работах химика Луи Дагера, в результате которых был разработан метод получения отпечатка изображения (дагеротипа). В этот день человечество шагнуло в эру фотографии.
Каждый снимок - это будто бы капсула времени.
Каждый снимок - это будто бы капсула времени.
Вниз
Здесь можно увидеть бельгийских шахтёров, которые отправляются в забой. Фото очень наглядно показывает как тяжёл и опасен труд горняков. Битком-набитый "лифт", уезжающий глубоко под землю.
Сейчас в Бельгии нет действующих шахт, однако после недавнего введения эмбарго на российский уголь, возможно шахты и разморозят обратно. И снова, как и 100 лет назад, людям придётся снова спускаться на глубину на дрожащих "лифтах".
Сейчас в Бельгии нет действующих шахт, однако после недавнего введения эмбарго на российский уголь, возможно шахты и разморозят обратно. И снова, как и 100 лет назад, людям придётся снова спускаться на глубину на дрожащих "лифтах".
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Спортсменка
Фото сделано во время летних Олимпийских игр 1956 года, в Мельбурне. Это шведская прыгунья в высоту Гунхильд Марию Ларкинг. Фотографию сделал Джордж Силком, для журнала Life. Он запечатлел тот момент, когда другая спортсменка, американка Милдред Макдэниел совершала рекордный прыжок. Ему надо было фотографировать Милдред, но он направил камеру на красивую шведку.
Американка, кстати, прыгнула на 1,76 метра, улучшив предыдущее мировое достижение на 1 см и получила золотую медаль. А вот Гунхильд заняла всего-лишь четвёртое. Но рекорд Макдэниел скоро побила другая прыгунья, а вот благодаря Силку Ларкинг была признана одной из самых красивых спортсменок 50-х.
Американка, кстати, прыгнула на 1,76 метра, улучшив предыдущее мировое достижение на 1 см и получила золотую медаль. А вот Гунхильд заняла всего-лишь четвёртое. Но рекорд Макдэниел скоро побила другая прыгунья, а вот благодаря Силку Ларкинг была признана одной из самых красивых спортсменок 50-х.
Идеальная женщина 50-х
Были времена, когда в США (1950-е) пресса страстно высчитывала идеальные параметры женского тела. Этим не брезговали не только "жёлтые" издания, но и даже такие уважаемые и респектабельные, вроде Time.
В 1953 году редакция Time долго спорила, но в итоге определила, что идеальная девушка того времени выглядит как на этой фотографии.
В 1953 году редакция Time долго спорила, но в итоге определила, что идеальная девушка того времени выглядит как на этой фотографии.
Я не японка!
Японские вооружённые силы 7 декабря 1941 года уничтожили американскую базу Перл-Харбор (Гавайи). После этого в США, которые и до этого-то не сильно любили японцев, настала настоящая истерия. По всей стране нападали на людей азиатской внешности.
Это фото было сделано 15 декабря 1941 года. На снимке мы видим официантку Рут Ли, которая работала в одном из китайских ресторанов Майами. Она была по-настоящему испугана тем, что её могут принять за японку и ходила на пляж с китайским флагом. Рут родилась в Америке, у нее был американский паспорт и она никогда в жизни не была в Китае.
Это фото было сделано 15 декабря 1941 года. На снимке мы видим официантку Рут Ли, которая работала в одном из китайских ресторанов Майами. Она была по-настоящему испугана тем, что её могут принять за японку и ходила на пляж с китайским флагом. Рут родилась в Америке, у нее был американский паспорт и она никогда в жизни не была в Китае.
Семья норвежского фермера
Эта фотография была сделана в 1910 году. В Норвегии. Это популярный и консервативный в Европе формат семейного снимка. Тут видно главу семьи, маму и четырёх детей. Обратите внимание как все шестеро похожи между собой, практически одно лицо.
Поймать маньяка
В Нью-Йорке, летом 1969 года, мужчина нападал на женщин в подъездах, насиловал и грабил их. Полиции никак не удавалось найти его и решили использовать старый и надёжный способ - полицейский под прикрытием.
Полицейский нарядился в женскую одежду, нацепил парик, прихватил заметную и дорогую сумочку и пошёл бродить по Бруклину. Он заходил практически в каждый подъезд, что встречался ему на пути. В конце концов ловушка сработала и маньяк был задержан. Хотелось бы посмотреть на лицо этого морального урода, когда он вместо изящной девушку увидел крепкого мужчину.
Полицейский нарядился в женскую одежду, нацепил парик, прихватил заметную и дорогую сумочку и пошёл бродить по Бруклину. Он заходил практически в каждый подъезд, что встречался ему на пути. В конце концов ловушка сработала и маньяк был задержан. Хотелось бы посмотреть на лицо этого морального урода, когда он вместо изящной девушку увидел крепкого мужчину.
Реальные "Острые козырьки"
Банда из сериала имеет под собой реальный исторический прототип. Вот полицейский коллаж 1890 года, где можно увидеть настоящих Peaky Blinders. Это были бирмингемские бандиты, которые промышляли шантажом, контролировали азартные игры и рэкет, грабили.
А самым жестоким членом банды был Гарри Фаулз, которого прозвали "Детское Личико". Его легко найти на фото.
А самым жестоким членом банды был Гарри Фаулз, которого прозвали "Детское Личико". Его легко найти на фото.
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АНТИФИШКИ
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