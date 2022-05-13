Исторические фото, которые стоит увидеть каждому

Японские вооружённые силы 7 декабря 1941 года уничтожили американскую базу Перл-Харбор (Гавайи). После этого в США, которые и до этого-то не сильно любили японцев, настала настоящая истерия. По всей стране нападали на людей азиатской внешности.

Это фото было сделано 15 декабря 1941 года. На снимке мы видим официантку Рут Ли, которая работала в одном из китайских ресторанов Майами. Она была по-настоящему испугана тем, что её могут принять за японку и ходила на пляж с китайским флагом. Рут родилась в Америке, у нее был американский паспорт и она никогда в жизни не была в Китае.