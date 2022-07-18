Гагарин, Жуков, Кастро и другие известные личности глазами "Известий"

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Известные актёры, спортсмены, политики СССР в объективе фотокорреспондентов одной из самых популярных газет.
Фотография - это не просто картинка - это шаг в историю, в прошлое, чтобы мы могли увидеть тех, о ком только слышали, или читали в книгах. Или события, очевидцами которыми мы не смогли стать.
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Поэт Владимир Маяковский в редакции газеты "Известия"
Николай Петров, 1926 - 1927 год, г. Москва, Страстная площадь.
Леонид Брежнев и президент США Ричард Никсон в Крыму
Сергей Смирнов, 29 июня 1974 года, Крымская обл., Нижняя Ореанда.
Журналист Константин Симонов
Павел Трошкин, 15 июля 1941 года, Белорусская ССР, г. Могилев, Буйничское поле.
Министр иностранных дел СССР Андрей Громыко с гейшами во время первого посещения Японии по приглашению правительства
Александр Стешанов, 1962 год.
Актриса Татьяна Самойлова принимает поздравления от итальянского режиссера Лукино Висконти после присуждения Гран-при на Каннском фестивале
Сергей Смирнов, 1958 год, Франция, г. Канн.
Командующий 1-ой армейской группой советских войск в МНР Георгий Жуков
Халхин-Гол. Павел Трошкин, август 1939 года, Монгольская Народная Республика.
Суперсерия СССР - Канада. Джон Маккензи, Валерий Харламов
Виктор Ахломов, октябрь 1974 года, г. Москва.
ХIII съезд Всероссийского театрального общества. Ростислав Плятт, Анатолий Папанов и Армен Джигарханян
Юрий Инякин, 1975 год.
Источник:
АНТИФИШКИ
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