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Гагарин, Жуков, Кастро и другие известные личности глазами "Известий"

Гагарин, Жуков, Кастро и другие известные личности глазами "Известий"

Автор:
18 июля 2022 19:00
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   СССР   интересное   история   репортаж   снимки   фото   
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Известные актёры, спортсмены, политики СССР в объективе фотокорреспондентов одной из самых популярных газет.
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Источник:

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Метки: Прошлое   СССР   интересное   история   репортаж   снимки   фото   
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1  комментарий
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mkcbhk Минуту назад
актёры и актрисы, музыканты и поэты могут идти нахер! они ничего кроме своего имени не принесли в отрасль будушего и нужного
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