27 ярких снимков из Южной Калифорнии, которые хорошо передают атмосферу этого места

Путешественник и фотограф-любитель Рич Бохоркес-Давила поделился своими снимками из Южной Калифорнии. Он уже пару лет путешествует по этим краям, приезжая в гости к своей подруге. По словам Рича, только в Южной Калифорнии получаются такие яркие и удивительные кадры, даже с обычного мобильного телефона.

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1. "Я видел это место в фильме "Обычные подозреваемые", оно было фоном для одной из напряжённых сцен. Сан-Педро" 0 Источник:

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2. "А это пещера Вампир Бич, она присутствует в одной из сцен в фильме "Пропащие ребята". Я как будто вернулся в юность" 0 Источник:

3. "Кажется, что деревья на побережье всегда в движении" 0 Источник:

4. "Стиль хиппи по-прежнему в моде" 0 Источник:

5. "На пляже ночью" 0 Источник:

6. "Сиротливые дороги и закаты в пустыне. Шоссе I-8, западное направление. Эль Сентро" 0 Источник:

7. "Удивительный маленький хостел на пляже во время пандемии. Тихо, прохладно и спокойно" 0 Источник:

8. "Слабое освещение, рискнул.... Немного зернисто вышло. Этот сёрфер указывает на то место, где находится Южная Калифорния" 0 Источник:

9. "Как люди делали такую красоту? Бальбоа-парк и его музеи, Сан-Диего" 0 Источник:

10. "Винтажный двухцветный микроавтобус Volkswagen Transporter" 0 Источник:

11. "Мальчик на пляже" 0 Источник:

12. "Южнокалифорнийский лоурайдер, классический шедевр" 0 Источник:

13. "Дерево Джошуа, лучше, чем вы думаете. Альбом группы U2... Хотелось сделать в ярком цвете" 0 Источник:

14. "Район Баррио Логан с кучей граффити в Сан-Диего — место для визуальной передозировки" 0 Источник:

15. "Неуловимая зеленая вспышка. Ничего не знал об этом до недавних пор. Со второй попытки у меня получилось. Теперь хочу самый лучший объектив" 0 Источник:

16. "Мультперсонаж Пепе ле Пью, полосатый скунс. Вторая жизнь" 0 Источник:

17. "Мотоциклы, американское железо... Калифорнийский стиль" 0 Источник:

18. "Суккуленты на подоконнике в Джулиане, Сан-Диего" 0 Источник:

19. "Ночная жизнь на прогулке по пляжу. Выглядит почти карнавально" 0 Источник:

20. "Лестница на небеса. В Пресидио-парке, Сан-Диего" 0 Источник:

21. "Фотомузей в Бальбоа-парке" 0 Источник:

22. "Южная Калифорния и хот-роды... Этим всё сказано" 0 Источник:

23. "Туэнтинайн-Палмс... Здесь нет сотовой связи, но через каждые 3-4 мили стоят тревожные телефоны. И здесь военная база" 0 Источник:

24. "В южной Калифорнии даже нефтяная вышка может выглядеть красиво" 0 Источник:

25. "Пляжная велосипедная сцена на берегу океана прекрасна" 0 Источник:

26. "Ночная жизнь" 0 Источник: