27 ярких снимков из Южной Калифорнии, которые хорошо передают атмосферу этого места

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Путешественник и фотограф-любитель Рич Бохоркес-Давила поделился своими снимками из Южной Калифорнии. Он уже пару лет путешествует по этим краям, приезжая в гости к своей подруге. По словам Рича, только в Южной Калифорнии получаются такие яркие и удивительные кадры, даже с обычного мобильного телефона.
1. "Я видел это место в фильме "Обычные подозреваемые", оно было фоном для одной из напряжённых сцен. Сан-Педро"
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2. "А это пещера Вампир Бич, она присутствует в одной из сцен в фильме "Пропащие ребята". Я как будто вернулся в юность"
8. "Слабое освещение, рискнул.... Немного зернисто вышло. Этот сёрфер указывает на то место, где находится Южная Калифорния"
13. "Дерево Джошуа, лучше, чем вы думаете. Альбом группы U2... Хотелось сделать в ярком цвете"
14. "Район Баррио Логан с кучей граффити в Сан-Диего — место для визуальной передозировки"
15. "Неуловимая зеленая вспышка. Ничего не знал об этом до недавних пор. Со второй попытки у меня получилось. Теперь хочу самый лучший объектив"
23. "Туэнтинайн-Палмс... Здесь нет сотовой связи, но через каждые 3-4 мили стоят тревожные телефоны. И здесь военная база"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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