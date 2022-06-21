FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 7070 постов • 771 подписчик подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
27 ярких снимков из Южной Калифорнии, которые хорошо передают атмосферу этого места

27 ярких снимков из Южной Калифорнии, которые хорошо передают атмосферу этого места

Автор:
21 июня 2022 16:37
Сообщество : ФотоМир
Метки: жизнь в сша   интересные места   калифорния   путешествия   репортаж   своя атмосфера   туристу на заметку   фоторепортаж   южная калифорния   
741
28
Путешественник и фотограф-любитель Рич Бохоркес-Давила поделился своими снимками из Южной Калифорнии. Он уже пару лет путешествует по этим краям, приезжая в гости к своей подруге. По словам Рича, только в Южной Калифорнии получаются такие яркие и удивительные кадры, даже с обычного мобильного телефона.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: жизнь в сша   интересные места   калифорния   путешествия   репортаж   своя атмосфера   туристу на заметку   фоторепортаж   южная калифорния   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
32k
Дядя Сэм Минуту назад
"Рич Бохоркес-Давила"? Чуть не вызвал дьявола!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

73808



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Приятели в жизни – враги в кино: тёплые встречи актёров, ненавидевших друг друга на экране
Приятели в жизни – враги в кино: тёплые встречи актёров, ненавидевших друг друга на экране
15 удачливых людей, которым попались настоящие редкости
15 удачливых людей, которым попались настоящие редкости
События на Украине 20- 21 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 20- 21 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
5 дурацких правил, которым нас учили с детства - и совершенно напрасно
5 дурацких правил, которым нас учили с детства - и совершенно напрасно
Японская компания изготавливает вампирские гробы на заказ
Японская компания изготавливает вампирские гробы на заказ
Пожалейте продукты! 10 ошибок, которые совершаются при готовке
Пожалейте продукты! 10 ошибок, которые совершаются при готовке
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Импортозамещение

Лучшие демотиваторы
Было бы желание

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#подборка#в мире#дтп#аварии#авто аварии#автомобили#фотографии#Реакция#искусство
#прикол#животные#люди#картинки#кино#интересное#дети#автомир#забавно#милота
#интересно#история#фото#СССР#факты#Приколы#наука#Разное#знаменитости#сарказм
Мечта, а не выпускной Мечта, а не выпускной Развенчиваем стереотипы о популярных туристических местах Развенчиваем стереотипы о популярных туристических местах 18 населенных пунктов, где запрещены автомобили 18 населенных пунктов, где запрещены автомобили Во Франции есть 137-тонный валун, который может сдвинуть любой желающий Во Франции есть 137-тонный валун, который может сдвинуть любой желающий 25 уникальных мест для отдыха, где нет туристических толп 25 уникальных мест для отдыха, где нет туристических толп 15-метровый Змей Горыныч, который дышит настоящим огнем 15-метровый Змей Горыныч, который дышит настоящим огнем

На что жалуетесь?

Вернуться