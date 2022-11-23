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Как выглядит знаменитый вьетнамский Золотой Дом

Как выглядит знаменитый вьетнамский Золотой Дом

Автор:
23 ноября 2022 16:27
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Вьетнам   Золотой дом   для туристов   достопримечательность   интересные места   позолота   позолочено   туристический бизнес   туристу на заметку   
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Во вьетнамском городе Кантхо, четвертом по величине в стране, есть уникальная туристическая достопримечательность. Это дом, позолоченный как внутри, так и снаружи. Всё там выглядит так, будто сделано из золота или, по крайней мере, покрыто им. Смотрите сами.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вьетнам   Золотой дом   для туристов   достопримечательность   интересные места   позолота   позолочено   туристический бизнес   туристу на заметку   
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2  комментария
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Hugo_RnD Час назад
"Все предметы выглядят позолоченными, хотя на самом деле они просто окрашены или покрыты сусальным золотом."(с) интересно, чем, по мнению автора, сусальное золото отличается от позолоты?!
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SR 50 минут назад
Дорого-богато... Этот Нгуен Ван Трунг часом не из цыган?
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