Как выглядит знаменитый вьетнамский Золотой Дом

Построил этот дом Нгуен Ван Трунг — вьетнамский бизнесмен, который, как сообщается, сколотил состояние на рынке недвижимости. Побывав во многих странах мира, он решил вернуться в свой родной город и построить здание, которое стало бы настоящей изюминкой Кантхо и привлекло больше туристов.



Посоветовавшись с декоратором, он решил выбрать золотую тему. Сказать, что он немного переборщил с позолотой, было бы преуменьшением, как вы можете ясно увидеть на фотографиях ниже. От стен до мебели и различных украшений — все выглядит так, будто сделано из золота или, по крайней мере, позолочено.