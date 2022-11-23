Как выглядит знаменитый вьетнамский Золотой Дом

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Во вьетнамском городе Кантхо, четвертом по величине в стране, есть уникальная туристическая достопримечательность. Это дом, позолоченный как внутри, так и снаружи. Всё там выглядит так, будто сделано из золота или, по крайней мере, покрыто им. Смотрите сами.
Построил этот дом Нгуен Ван Трунг — вьетнамский бизнесмен, который, как сообщается, сколотил состояние на рынке недвижимости. Побывав во многих странах мира, он решил вернуться в свой родной город и построить здание, которое стало бы настоящей изюминкой Кантхо и привлекло больше туристов.
Посоветовавшись с декоратором, он решил выбрать золотую тему. Сказать, что он немного переборщил с позолотой, было бы преуменьшением, как вы можете ясно увидеть на фотографиях ниже. От стен до мебели и различных украшений — все выглядит так, будто сделано из золота или, по крайней мере, позолочено.
Посоветовавшись с декоратором, он решил выбрать золотую тему. Сказать, что он немного переборщил с позолотой, было бы преуменьшением, как вы можете ясно увидеть на фотографиях ниже. От стен до мебели и различных украшений — все выглядит так, будто сделано из золота или, по крайней мере, позолочено.
Бизнесмен рассказал, что идея эта пришла к нему уже давно, но только шесть лет назад он нашёл время, чтобы воплотить её в жизнь. На реализацию проекта ушло три года, но как только он был готов, он стал одним из мест, куда почти в обязательном порядке водят туристов.
Позолоченный фасад здания привлекает внимание всех прохожих. Многие останавливаются, чтобы сфотографировать дом и полюбоваться уникальной архитектурой и различными золотыми статуями, украшающими балконы.
Но одержимость владельца здания золотом становится еще более очевидной, если зайти внутрь. Все предметы выглядят позолоченными, хотя на самом деле они просто окрашены или покрыты сусальным золотом. Но выглядит это так реалистично, что большинство посетителей считают, что и снаружи, и внутри дом покрыт 18-каратным золотом.
Но одержимость владельца здания золотом становится еще более очевидной, если зайти внутрь. Все предметы выглядят позолоченными, хотя на самом деле они просто окрашены или покрыты сусальным золотом. Но выглядит это так реалистично, что большинство посетителей считают, что и снаружи, и внутри дом покрыт 18-каратным золотом.
Вход с экскурсией для туристов стоит 50 000 донгов (4 доллара США). Также рядом с домом ушлый бизнесмен открыл кафе, и его посетители также могут посетить позолоченное здание всего за 40 000 донгов.
«Я никогда не видела дом, инкрустированный таким количеством золота, я не знаю, настоящее это золото или фальшивое, но ощущение действительно ошеломляющее», — сказала одна из туристок, осматривавших Золотой Дом.
Интересно, что это не единственное позолоченное здание во Вьетнаме. Например, там построили первый в мире небоскреб, покрытый 24-каратным золотом как внутри, так и снаружи.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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