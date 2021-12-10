15-метровый Змей Горыныч, который дышит настоящим огнем

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Драконы в том или ином виде присутствуют во многих мировых культурах. Эти мифические создания очаровывали людей на протяжении веков, и мы до сих пор с удовольствием читаем про них сказки и смотрим фэнтези. В русском фольклоре есть собственный, трехглавый огнедышащий дракон - всем известный Змей Горыныч. И у любителей фэнтези есть возможность увидеть этого злодея в натуральную величину!
15-метровый Змей Горыныч (то есть "сын Горы") с недавнего времени поселился в природном парке чудес "Кудыкина гора". Парк находится на окраине села Каменка Липецкого района и пользуется большой популярностью как местных жителей, так и туристов.
Железобетонную скульптуру создавали в течение двух лет, с 2015 по 2017 год, ее автор - украинский скульптор Владимир Колесников.
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Завершенный проект представляет собой три головы на длинных извилистых шеях, направленные в разные стороны; два крыла и четыре колоссальных ноги.
Тело Горыныча покрыто замысловатыми деталями в виде чешуи, когтей и зубов дракона, благодаря чему огромная фигура выглядит еще более реалистичной и внушительной.
Посетители могут полюбоваться скульптурой еще до входа на территорию сафари-парка. И хотя внешний вид дракона невероятен сам по себе, самое зрелищное событие происходит в 19:00 каждые выходные и праздничные дни.
В это время статуя Змея Горыныча издает чудовищный крик, а потом начинает выдыхать настоящий огонь и дым из всех своих голов.
Увидеть этот аттракцион своими глазами приезжает много людей, и еще никто не остался разочарованным.
Увидеть этот аттракцион своими глазами приезжает много людей, и еще никто не остался разочарованным.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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