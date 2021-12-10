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15-метровый Змей Горыныч, который дышит настоящим огнем

15-метровый Змей Горыныч, который дышит настоящим огнем (15 фото)

Автор:
10 декабря 2021 13:42
Сообщество : Жить в России
Метки: Змей Горыныч   интересные места   огнедышащий дракон   путешественнику на заметку   сафари парк   скульптура   тематический парк   туристу на заметку   
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Драконы в том или ином виде присутствуют во многих мировых культурах. Эти мифические создания очаровывали людей на протяжении веков, и мы до сих пор с удовольствием читаем про них сказки и смотрим фэнтези. В русском фольклоре есть собственный, трехглавый огнедышащий дракон - всем известный Змей Горыныч. И у любителей фэнтези есть возможность увидеть этого злодея в натуральную величину!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Змей Горыныч   интересные места   огнедышащий дракон   путешественнику на заметку   сафари парк   скульптура   тематический парк   туристу на заметку   
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6  комментариев
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29k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Был там, очень живописные окрестности. Дракон действительно впечатляет. Из недостатков.. очень много людей и отвратительного вида мёрч. На память о вот таком драконе, вы можете купить вот такой магнитег.
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951
Хансон Абадир 50 минут назад
круто
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30k
Растрелли В.В. Час назад
Смущают четыре ноги, должно быть две.
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3k
Едондер пуп Час назад
А огненный палец у него есть? А то неровен час - приедет добрый молодец-экоактивист и поотрубает головы гадине)))
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3k
Mowgley 2 часа назад
Собссно, сам процесс:

Ссылка youtube.com
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175
Шурман 2 часа назад
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