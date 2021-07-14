Десять малоизвестных, но крутых теннисных кортов

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В мире большого тенниса восхищение и восторг вызывают не только корты для турниров Большого шлема. Если как следует поискать, на планете найдется множество менее известных теннисных площадок - они расположены там, вам даже в голову не пришло бы их искать, и у каждой есть своя изюминка и свой "вау-фактор".
1.
Практика за немалые деньги - в раю: пребывание на потрясающем острове Эмералд-Кей-Эстейт на Терксе и Кайкосе стоит колоссальные 35 714 долларов США за ночь. Но за эту королевскую сумму гости могут поработать над ударами на крутейшем теннисном корте, который будто парит в воде. А после игры - отдыхай, загорай, купайся, пей вино.
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2.
В 2005 году отель Burj Al Arab в Дубае построил самый высоко расположенный теннисный корт в мире - на вертолетной площадке на высоте 211 м. Временный корт был построен перед чемпионатом Dubai Duty Free Men's Open, и бывшие чемпионы Уимблдона Андре Агасси и Роджер Федерер были приглашены сыграть здесь матч. Федерер назвал этот опыт "невероятным".
3.
Теннисный корт Бунабхайннеадар на шотландском острове Харрис - один из самых изолированных в мире.
Для его строительства понадобилось 2 000 тонны камня из горы Клишем (это самая высокая гора на Харрисе, ее высота составляет 799 метров). Корт с видом на озеро Лох-Тарбет привлекает таких посетителей, как бывший британский теннисист номер один Тим Хенмен и мать Энди Мюррея, Джуди. По их словам, овцы на корте - единственная опасность, которая может ожидать игрока в этом месте.
Для его строительства понадобилось 2 000 тонны камня из горы Клишем (это самая высокая гора на Харрисе, ее высота составляет 799 метров). Корт с видом на озеро Лох-Тарбет привлекает таких посетителей, как бывший британский теннисист номер один Тим Хенмен и мать Энди Мюррея, Джуди. По их словам, овцы на корте - единственная опасность, которая может ожидать игрока в этом месте.
4.
Наслаждайтесь видом на море: гости Il San Pietro Di Positano, роскошного курорта, построенного на скале на потрясающем итальянском побережье Амальфи, могут спуститься на 384 ступеньки от главного здания и сыграть на теннисном корте стандартного размера с видом на Средиземное море.
5.
Два корта-близнеца (вообще-то их три) на фоне высоких красных скал каньона Бойнтон - это собственность отеля Enchantment Resort в Седоне, штат Аризона. Здесь не только профессионалы играют, но и проводится обучение для новичков.
6.
А это яркий неоново-розовый теннисный корт в легендарном отеле Pikes Ibiza, в одном углу которого установлены гигантские роликовые коньки, по которым можно лазить. Это всего лишь один из многих эклектичных элементов дизайна в модном отеле, гостями которого в прошлом были Джордж Майкл, Фредди Меркьюри, Идрис Эльба и Зои Болл.
7.
Если вам нравится матч, действие которого происходит на фоне нетронутой африканской дикой природы, нужно отправляться в отель Singita Castleton в Южной Африке, где на тихой территории есть теннисный корт и павильон. Стоимость проживания 18 531 доллар США за ночь в домике, вмещающем до восьми человек.
8.
Частный клуб Tennis De La Cavalerie в Париже имеет отапливаемый корт на седьмом этаже здания в стиле ар-деко. В этом же здании, расположенном между Эйфелевой башней и садами Трокадеро, находится автосалон Aston Martin. Потолок в виде сот был построен из 1400 кусков дерева после того, как в 1999 году ураган разрушил первоначальный потолок.
9.
В 2016 году в десакрализованной церкви Сан-Паулу в Милане, где представлены картины XVI века с изображением Апостола Павла, был оборудован полностью функционирующий теннисный корт в рамках инсталляции художника Асада Раза "Без названия" ("Сюжет для диалога").
10.
Крыша теннисного клуба IJburg была преобразована в красную теннисную арену. Клуб был построен в 2008 году на одном из шести искусственных островов в восточной части Амстердама. Здесь десять кортов, но уникальное расположение сидений и полимерное покрытие малиновой краской делают этот корт, получивший название The Couch, поистине отличным местом для игры. Корт может вместить до 200 человек и выходит на озеро Эймер. Это детище архитектурной фирмы MVRDV. Играть на корте можно бесплатно все 365 дней в году.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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