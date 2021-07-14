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Десять малоизвестных, но крутых теннисных кортов

Десять малоизвестных, но крутых теннисных кортов (11 фото)

Автор:
14 июля 2021 14:32
Сообщество : Путешествия
Метки: большой теннис   интересные места   путешественнику на заметку   спорт   теннисный корт   туристу на заметку   
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В мире большого тенниса восхищение и восторг вызывают не только корты для турниров Большого шлема. Если как следует поискать, на планете найдется множество менее известных теннисных площадок - они расположены там, вам даже в голову не пришло бы их искать, и у каждой есть своя изюминка и свой "вау-фактор".
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: большой теннис   интересные места   путешественнику на заметку   спорт   теннисный корт   туристу на заметку   
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alex 36 минут назад
Круто!
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