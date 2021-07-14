Десять малоизвестных, но крутых теннисных кортов

Крыша теннисного клуба IJburg была преобразована в красную теннисную арену. Клуб был построен в 2008 году на одном из шести искусственных островов в восточной части Амстердама. Здесь десять кортов, но уникальное расположение сидений и полимерное покрытие малиновой краской делают этот корт, получивший название The Couch, поистине отличным местом для игры. Корт может вместить до 200 человек и выходит на озеро Эймер. Это детище архитектурной фирмы MVRDV. Играть на корте можно бесплатно все 365 дней в году.