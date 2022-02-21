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Перевёрнутый дом Casa Loca — новая достопримечательность Колумбии

Перевёрнутый дом Casa Loca — новая достопримечательность Колумбии (13 фото + 1 видео)

Автор:
21 февраля 2022 12:53
Сообщество : Путешествия
Метки: Ynews   Колумбия   аттракцион   достопримечательность   перевернутый дом   путешественнику на заметку   туристу на заметку   
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Австриец Фриц Шалль, который живёт со своей семьёй в Колумбии, за время пандемии построил удивительный аттракцион. Это так называемый "перевёрнутый дом", в котором всё поставлено с ног на голову. Даже автомобиль на подъездной дорожке — и тот вверх тормашками.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Колумбия   аттракцион   достопримечательность   перевернутый дом   путешественнику на заметку   туристу на заметку   
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4  комментария
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26k
Владимир 2 часа назад
Господя.. Да этого добра в одной Анапе как нехорошей субстанции за баней.
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121
surender 17 минут назад
капец, они америку открыли. в краснодарском крае они стоят на каждом углу.
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8k
Mauritanien Час назад
К чему это тут?
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11k
K7OO 2 часа назад
Помню, читал когда-то про одного средневекового аристократа, который построил точную перевернутую копию зала, в котором бухал с приятелями. Когда они вырубались, он переносил их туда и складывал вокруг торчащей из пола люстры. А потом ждал, когда они проснутся, и наблюдал в дырочку, как они в ужасе пытаются добраться до потолка.
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