Перевёрнутый дом Casa Loca — новая достопримечательность Колумбии

В одной только Великобритании таких домов несколько: первый появился в ноябре 2018 года в Борнмуте, затем похожие аттракционы открылись в Милтон-Кинсе, Бристоле, Брайтоне и других местах.



Кстати, не все здания-перевёртыши обставлены как жилые дома. Например, в Ванкувере есть перевёрнутая церковь, а в Висконсине — перевёрнутая модель Белого дома.