Перевёрнутый дом Casa Loca — новая достопримечательность Колумбии

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Австриец Фриц Шалль, который живёт со своей семьёй в Колумбии, за время пандемии построил удивительный аттракцион. Это так называемый "перевёрнутый дом", в котором всё поставлено с ног на голову. Даже автомобиль на подъездной дорожке — и тот вверх тормашками.
Дом Casa Loca открылся для посещения в этом году в городе Гуатавита недалеко от Боготы, столицы Колумбии.
Туристов от новой яркой достопримечательности не оторвать: каждому хочется побывать внутри и сделать как можно больше смешных фотографий.
Внутри дома они ходят по потолкам вместо пола, а мебель расставлена у них над головами. Конечно, весь юмор в том, чтобы потом перевернуть фотографии.
Надо сказать, что это далеко не первый перевёрнутый дом, их насчитывается уже довольно много по всему миру. Но в Колумбии такого чуда еще не было.
Необычное здание было спроектировано Фрицем Шаллем. «Все смотрели на меня как на сумасшедшего и не верили тому, что я собираюсь сделать», — рассказывает он.
Идея построить дом-перевёртыш пришла к Шаллю в 2015 году, когда он съездил в родную Австрию вместе с внуками и увидел там похожий аттракцион для туристов.
По словам Шалля, пандемия коронавируса немного затянула строительство, поэтому закончено оно было только в начале этого года.
Те, кто уже побывал в Casa Loca, говорят, что получили огромное удовольствие, посмеялись и расслабились.
Самым первым среди них был «Перевёрнутый дом Трассенхайде», построенный в 2008 году в Германии
А это перевёрнутый дом в британском городе Брайтон
В одной только Великобритании таких домов несколько: первый появился в ноябре 2018 года в Борнмуте, затем похожие аттракционы открылись в Милтон-Кинсе, Бристоле, Брайтоне и других местах.
Кстати, не все здания-перевёртыши обставлены как жилые дома. Например, в Ванкувере есть перевёрнутая церковь, а в Висконсине — перевёрнутая модель Белого дома.
Кстати, не все здания-перевёртыши обставлены как жилые дома. Например, в Ванкувере есть перевёрнутая церковь, а в Висконсине — перевёрнутая модель Белого дома.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews Колумбия аттракцион достопримечательность перевернутый дом путешественнику на заметку туристу на заметку
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