В Нью-Йорке открылась смотровая площадка небоскреба One Vanderbilt

411
15
2
Новый 77-этажный небоскреб One Vanderbilt на Манхэттене открыл свою смотровую площадку для посетителей. Эта достопримечательность станет одной из самых головокружительных в Нью-Йорке - в прямом смысле слова.
Смотровая площадка Summit со стеклянным дном и зеркалами расположена на высоте 305 метров, а подъем на нее осуществляется на сверхскоростных лифтах Ascent, прозрачных со всех сторон и двигающихся по наружной стене здания.
Каждый лифт имеет площадь 8,4 кв. м - это самые большие лифты со стеклянным полом в мире. Они поднимаются на высоту 305 метров всего за 42 секунды.
Для сильных духом есть еще отдельный аттракцион под названием "Левитация" - это кабинки со стеклянным дном, расположенные на высоте 324 метра с видом на Мэдисон-авеню.
Summit занимает четыре верхних этажа небоскреба, а всего в здании 77 этажей. Башня One Vanderbilt имеет высоту 427 метров, находится в центре Манхэттена и стоила 3,3 миллиарда долларов.
Эти фотографии были сделаны на прошлой неделе во время презентации смотровой площадки и ее осмотра первыми посетителями.
Художественная инсталляция под названием "Воздух", созданная компанией Kenzo Digital
Инсталляция проводит посетителей через серию зеркальных комнат, отражающих город сквозь стены, пол и потолок.
Она сочетает в себе свет, звук и производственный дизайн, и полностью окружает посетителей горизонтом Нью-Йорка с 91-го по 93-й этажи.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Спасатели с трудом достали школьницу из примерочной
- Китайцы строят башню в форме бесконечности
- В Нью-Йорке появится уникальная смотровая площадка
- Турецкие архитекторы предлагают построить на Манхэттене необычную высотку
- В Бразилии строят самую большую в мире статую Иисуса
Метки: ynews Нью-Йорк вид на город достопримечательность небоскреб смотровая площадка стеклянный пол туристу на заметку
25
Понравилось25
Новости партнёров
Походу лифты после каждого подъема отмывают изнутри
Юмор черный, однако...