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В Нью-Йорке открылась смотровая площадка небоскреба One Vanderbilt

В Нью-Йорке открылась смотровая площадка небоскреба One Vanderbilt (15 фото + 2 видео)

Автор:
02 октября 2021 14:56
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Нью-Йорк   вид на город   достопримечательность   небоскреб   смотровая площадка   стеклянный пол   туристу на заметку   
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Новый 77-этажный небоскреб One Vanderbilt на Манхэттене открыл свою смотровую площадку для посетителей. Эта достопримечательность станет одной из самых головокружительных в Нью-Йорке - в прямом смысле слова.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Нью-Йорк   вид на город   достопримечательность   небоскреб   смотровая площадка   стеклянный пол   туристу на заметку   
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9  комментариев
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12k
uutb 2 часа назад
Не-не! Ни за какие деньги не пойду туда!
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18k
KOSTELLO 41 минуту назад
"лифты со стеклянным полом в мире. Они поднимаются на высоту 305 метров всего за 42 секунды"

Походу лифты после каждого подъема отмывают изнутри
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7k
Pillin Alex 55 минут назад
Я хочу знать только одно, сколько мойщиков окон трудится над этой смотровой площадкой
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16k
Александр Сучков Час назад
Отличное место, что бы посмотреть, как на тебя "очередной Boeing летит"...
Юмор черный, однако...
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19k
Alf 2 часа назад
Кто бы спонсировал дорогу? Я с прибольшим удовольствием поехал и посмотрел.
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19k
Ego sum qui sum 2 часа назад
было бы круче если бы оттуда было видно обычные джунгли, а не каменные
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