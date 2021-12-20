18 населенных пунктов, где запрещены автомобили

Представьте себе, что вы лежите на чистом пляже без толп туристов. Что ж, это реальность на Ислас-Сиес (также известных как острова Сиес) у побережья Галисии, Испания. К архипелагу можно добраться только на лодке, здесь нет отелей, и в день остров могут посетить только 1800 человек (плюс 600 отдыхающих).