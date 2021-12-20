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18 населенных пунктов, где запрещены автомобили

18 населенных пунктов, где запрещены автомобили (19 фото)

Автор:
20 декабря 2021 14:02
Сообщество : Путешествия
Метки: Отдых и Путешествия   без автомобилей   интересные места   путешественнику на заметку   путешествия   советы путешественнику   туристу на заметку   
294
19
Машины - это удобно, но без них на улицах было бы тише, воздух свежее, а мы бы больше ходили пешком или ездили на велосипедах и скутерах.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Отдых и Путешествия   без автомобилей   интересные места   путешественнику на заметку   путешествия   советы путешественнику   туристу на заметку   
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19k
Luc72 Полчаса назад
"Церматт - популярное туристическое направление, но этот горный городок в швейцарских Альпах по-прежнему серьезно относится к запрету на использование автомобилей. Тем, кто хочет добраться до него, чтобы заняться здесь лыжным спортом, пешим туризмом и альпинизмом, придется приехать на поезде, вертолете или такси, у которых есть разрешение на использование дороги в Церматт."
Бред какой то (но не Пит
), какое нахрен разрешение для поезда? Он по своей дороге едет, по государственной (ну... или ЖД корпорации), но никак не по частной деревенской. А вертолет?
Лучше написали бы, что не запрет на авто, а просто стоят знаки запрещающие для "простых" авто. Я не думаю, что продукты к ним шерпы на горбах таскают, и мебель, и тяжелую бытовую технику, типа холодильников, стиралок...
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23k
Очевидное-Невероятное 8 минут назад
Гельголанд (Германия). Запрещено движение на автомобилях и велосипедах.
http://www.gesetze-im-internet.de/stvo_2013/__50.htmlhttp://www.gesetze-im-internet.de/stvo_2013/__50.html
Правила дорожного движения (СтВО)
Раздел 50 Особые правила для острова Гельголанд
На острове Гельголанд запрещены автотранспортные средства и езда на велосипеде.
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211
Михаил 21 минуту назад
Это тоже Венеция и там куча автомобилей.
https://www.google.ru/maps/@45.4382124,12.3183403,3a,75y,241.27h,92.66t/data=!3m9!1e1!3m7!1sMsPevg3Ipn0s1XSm-vPyWw!2e0!7i16384!8i8192!9m2!1b1!2i38https://www.google.ru/maps/@45.4382124,12.3183403,3a,75y,241.27h,92.66t/data=!3m9!1e1!3m7!1sMsPevg3Ipn0s1XSm-vPyWw!2e0!7i16384!8i8192!9m2!1b1!2i38
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21k
Ego sum qui sum 58 минут назад
-А как они относятся к электромобилям?
-Не фанаты...
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