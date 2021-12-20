18 населенных пунктов, где запрещены автомобили

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Машины - это удобно, но без них на улицах было бы тише, воздух свежее, а мы бы больше ходили пешком или ездили на велосипедах и скутерах.
В мире и сегодня есть места, свободные от автомобилей. В основном это курортные островки и небольшие труднодоступные деревушки где-нибудь в горах. Так что если захочется отдохнуть от мотора - вам есть где спрятаться.
1. Чивита-ди-Баньореджо, Италия
В этой итальянской деревне нет автомобилей. Да и откуда им тут взяться, если селение расположение на вершине холма и попасть в него можно только по пешеходному мосту. Зато место крайне живописное!
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2. Халибут-Коув, Аляска
В изолированной деревне Халибут-Коув проживает всего около 90 постоянных жителей, что добавляет очарования этому красивому и свободному от автомобилей месту. Также здесь находится одно из единственных плавучих - оказывается, такие бывают - почтовых отделений США.
3. Ламу, Кения
В городе Ламу на острове Ламу в Кении вас встретят ослы вместо автомобилей. Как только вы ступите на остров, станет понятно почему. Дороги там - а точнее, пешеходные дорожки - узкие и извилистые, что делает передвижение на машине практически невозможным.
4. Гитхорн, Нидерланды
В этой милой деревушке есть несколько пешеходных дорожек, велосипедных дорожек и каналов для передвижения. Самый популярный способ для туриста увидеть городские старинные дома с соломенными крышами - это исследовать каналы на лодке.
5. Острова Сиес, Испания
Представьте себе, что вы лежите на чистом пляже без толп туристов. Что ж, это реальность на Ислас-Сиес (также известных как острова Сиес) у побережья Галисии, Испания. К архипелагу можно добраться только на лодке, здесь нет отелей, и в день остров могут посетить только 1800 человек (плюс 600 отдыхающих).
8. Файер-Айленд, штат Нью-Йорк, США
Остров Файер-Айленд, расположенный у южного берега Лонг-Айленда, привлекает путешественников, которые предпочитают слышать звук велосипедного звонка, а не гудок такси. Чтобы добраться до одного из многочисленных пляжей острова, пешеходных маршрутов или мест для серфинга, все, что вам нужно сделать, - это взять напрокат велосипед и путешествовать, как местный житель.
9. Церматт, Швейцария
Церматт - популярное туристическое направление, но этот горный городок в швейцарских Альпах по-прежнему серьезно относится к запрету на использование автомобилей. Тем, кто хочет добраться до него, чтобы заняться здесь лыжным спортом, пешим туризмом и альпинизмом, придется приехать на поезде, вертолете или такси, у которых есть разрешение на использование дороги в Церматт.
8. Ламма-Айленд, Гонконг
Остров без автомобилей в Гонконге, городе, известном своими высокими небоскребами, неоновыми огнями и плотным дорожным движением? Поверьте, он существует. Остров Ламма находится всего в 25 минутах езды на пароме от центра города, но ощущение такое, будто попадаешь в другой мир. Там можно отлично провести день, бездельничая на пляже или гуляя высоко в горах, но передвигаться по острову придется исключительно пешком.
9. Остров Хольбош, Мексика
К северу от полуострова Юкатан в Мексике находится крошечный остров с большой репутацией. Здесь есть фламинго, нетронутые пляжи и мелководье. Отсутствие автомобилей придает этому месту непринужденную атмосферу, которая идеально сочетается с песчаными улицами и красочными деревянными домами.
10. Ла Кумбресита, Аргентина
Деревня Ла Кумбресита находится в Аргентине, но в ней несомненно есть европейский колорит - он был основан переселенцами из Германии, Швейцарии, Франции и Австрии. Сегодня в уединенной деревне не только запрещено движение автомобилей, но также максимально используются возобновляемые источники энергии и система очистки и повторного использования воды.
11. Остров Идра (Гидра), Греция
Остров находится недалеко от Афин. Как только вы сойдете с водного такси, вам будет сложно найти на острове машину или даже велосипед. К природным источникам и уединенным пляжам Гидры придется добираться пешком или на лодке.
12. Болд Хед Айленд, Северная Каролина, США
Когда вы садитесь на паром до острова Болд Хед, вы оставляете свою машину и нормы материка позади. Жизнь здесь движется медленнее - примерно так же медленно, как и основной вид транспорта на острове: тележка для гольфа.
13. Сарк, Нормандские острова
Между островами Гернси и Джерси в проливе Ла-Манш расположен Сарк, крошечный остров без автомобилей, до которого можно добраться только на пароме. На острове нет не только дорожного движения, но и уличных фонарей, поэтому ничто не мешает любоваться звездным ночным небом.
14. Шамуа, Италия
Коммуна Шамуа, расположенная в красивом гористом регионе на северо-западе Италии, может предложить много интересного. Но что действительно делает это место примечательным, так это то, что до него нельзя добраться на машине. Придется зашнуровать походные ботинки или сесть на канатную дорогу, которая перенесет вас вверх по горам.
15. Фес-эль-Бали, Марокко
Древний, обнесенный стеной исторический квартал Фес-эль-Бали в городе Фес состоит из более чем 9000 улочек-лабиринтов, которые слишком узки для автомобилей. Это пешеходный район, в котором находится университет, мечеть, множество закусочных и лучший городской базар.
16. Остров Макино, Мичиган, США
Макино - курортный остров, на котором нет автомобилей. Но можно взять напрокат велосипед или, еще лучше, конный экипаж. Это так круто, насколько это вообще возможно, и всего в 16 минутах езды на пароме от материка.
17. Венеция, Италия
Если вы были в Венеции, то, возможно, были настолько очарованы узкими каналами, мощеными улочками и базиликой Сан-Марко, что даже не обратили внимание на отсутствие машин. Правильно, в этом легендарном средневековом городе нет автомобилей, поскольку здесь главный транспорт - гондолы.
18. Старый город Дубровника, Хорватия
В хорватском городе Дубровник находится исторический район Старого города, свободный от автомобильного движения. Эта часть города окружена средневековыми стенами и это место, где можно часами блуждать по магазинам и кафе, осматривать достопримечательности и чувствовать себя так, как будто вы отправились в прошлое.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Отдых и Путешествия без автомобилей интересные места путешественнику на заметку путешествия советы путешественнику туристу на заметку
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Бред какой то (но не Пит), какое нахрен разрешение для поезда? Он по своей дороге едет, по государственной (ну... или ЖД корпорации), но никак не по частной деревенской. А вертолет?
Лучше написали бы, что не запрет на авто, а просто стоят знаки запрещающие для "простых" авто. Я не думаю, что продукты к ним шерпы на горбах таскают, и мебель, и тяжелую бытовую технику, типа холодильников, стиралок...
http://www.gesetze-im-internet.de/stvo_2013/__50.htmlhttp://www.gesetze-im-internet.de/stvo_2013/__50.html
Правила дорожного движения (СтВО)
Раздел 50 Особые правила для острова Гельголанд
На острове Гельголанд запрещены автотранспортные средства и езда на велосипеде.
https://www.google.ru/maps/@45.4382124,12.3183403,3a,75y,241.27h,92.66t/data=!3m9!1e1!3m7!1sMsPevg3Ipn0s1XSm-vPyWw!2e0!7i16384!8i8192!9m2!1b1!2i38https://www.google.ru/maps/@45.4382124,12.3183403,3a,75y,241.27h,92.66t/data=!3m9!1e1!3m7!1sMsPevg3Ipn0s1XSm-vPyWw!2e0!7i16384!8i8192!9m2!1b1!2i38
-Не фанаты...