Во Франции на удочку попалась одна из самых больших золотых рыбок в мире

Энди, конечно, не собирался ее варить или жарить. Сделав несколько снимков великолепного улова и взвесив его, он отпустил гигантского карпа обратно в воду.



Рассказывают, что этой рыбине более 20 лет, и она была выпущено в озеро на рыболовном промысле во Франции, которым руководил британец Джейсон Коулер, когда была еще мальком. Потом она выросла и оказалась практически неуловимой рыбой.