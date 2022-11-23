Во Франции на удочку попалась одна из самых больших золотых рыбок в мире

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Британский рыболов Энди Хакетт празднует победу: он поймал одну из самых больших золотых рыбок в мире — весом 30,5 кг. Произошло это в рыбном хозяйстве Bluewater Lakes в Шампани, Франция. Ярко-оранжевая "рыбка" — гибрид голого карпа (Cyprinus Nudus) и карпа кои, который был выпущен там в воду лет двадцать назад. Однако поймать такую красоту было ох как непросто!
Энди Хакетт рассказал, что потратил почти полчаса, медленно сматывая катушку спиннинга и подтягивая массивную рыбину поближе к себе.
Видеодоказательство
Она редко клюет, а если клюет, то просто срывается с лески
Энди, конечно, не собирался ее варить или жарить. Сделав несколько снимков великолепного улова и взвесив его, он отпустил гигантского карпа обратно в воду.
Рассказывают, что этой рыбине более 20 лет, и она была выпущено в озеро на рыболовном промысле во Франции, которым руководил британец Джейсон Коулер, когда была еще мальком. Потом она выросла и оказалась практически неуловимой рыбой.
Рассказывают, что этой рыбине более 20 лет, и она была выпущено в озеро на рыболовном промысле во Франции, которым руководил британец Джейсон Коулер, когда была еще мальком. Потом она выросла и оказалась практически неуловимой рыбой.
Эта золотая рыбка — рекордсмен по весу среди пойманных рыбаками за последние годы.
В 2019 году в Миннесоте, США, поймали экземпляр, который весил около 17 кг и до сего момента считался самой крупной золотой рыбкой в мире.
Ранее, в 2010 году, на юге Франции был пойман 14-килограммовый карп кои ярко-оранжевого цвета. Тоже замечательный улов, но не такой гигантский, как Морковка.
В 2019 году в Миннесоте, США, поймали экземпляр, который весил около 17 кг и до сего момента считался самой крупной золотой рыбкой в мире.
Ранее, в 2010 году, на юге Франции был пойман 14-килограммовый карп кои ярко-оранжевого цвета. Тоже замечательный улов, но не такой гигантский, как Морковка.
«Мы выпустили в озеро Морковку около 20 лет назад как нечто особенное, стимул для привлечения клиентов. С тех пор она росла и росла, но выходит к нам не часто. Она крайне неуловима, — рассказал сотрудник рыбхозяйства Джейсон Каулер. — А вообще она в прекрасном здравии и состоянии. Поздравляем Энди с отличным уловом».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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