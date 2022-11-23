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Во Франции на удочку попалась одна из самых больших золотых рыбок в мире

Во Франции на удочку попалась одна из самых больших золотых рыбок в мире

Автор:
23 ноября 2022 15:52
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: гибрид   гигантская рыба   гигантский карп   золотая рыбка   карпы   карпы кои   рекорд   рыболовство   улов   
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Британский рыболов Энди Хакетт празднует победу: он поймал одну из самых больших золотых рыбок в мире — весом 30,5 кг. Произошло это в рыбном хозяйстве Bluewater Lakes в Шампани, Франция. Ярко-оранжевая "рыбка" — гибрид голого карпа (Cyprinus Nudus) и карпа кои, который был выпущен там в воду лет двадцать назад. Однако поймать такую красоту было ох как непросто!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: гибрид   гигантская рыба   гигантский карп   золотая рыбка   карпы   карпы кои   рекорд   рыболовство   улов   
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Ivan 41 минуту назад
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Serg2001 12 минут назад
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Владимир 18 минут назад
Кто из них Толян?
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alexis 20 минут назад
Толян? Что с тобой?
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npocto__Makc alexis 8 минут назад
Сменил ориентацию.)
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