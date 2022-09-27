Поразительные факты о голосе, о которых не каждый знает

В XVI веке католическая церковь запретила выступления женщин в Ватикане. Их заменили мальчиками. Но по достижении половой зрелости их голоса менялись, ломались, теряя звонкость и выразительность. И для сохранения красоты голоса их стали кастрировать.

Последним, чью мужественность и возможность иметь семью возложили на алтарь искусства, стал Алессандро Морески. Певец-кастрат скончался ровно сто лет назад, а вместе с ним ушла и эта жестокая эпоха. Сейчас партии в классических произведениях, написанных для мальчиков, исполняют женщины.