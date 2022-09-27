Поразительные факты о голосе, о которых не каждый знает

Дар речи настолько привычен, что возможность использования голоса начинаешь ценить зачастую только после его потери.
А ведь он – действительно самое настоящее чудо.
Все знают о «ломке» голоса у подростков в период полового созревания. Это обусловлено резким утолщением связок. И нередко он становится совершенно неузнаваемым. У девочек голос тоже меняется, хоть и не так заметно.
Большинство мужчин – обладатели баритона
У разных людей в голосе преобладают разные частоты. Но все же основная часть мужчин обладает баритоном. Это нечто среднее между тенором и басом. Такой голос отличается способностью располагать к себе, вызывая желание слушать.
Рекордсмен в части громкости – 129 дБА – жительница Кента Джилл Дрейк.
Первую запись человеческого голоса сделали в 1860 году. Изобретателем специального устройства – фонографа стал Эдуард-Леон Скотт де Мартинвиль, записавший свой собственный голос.
Пение воспринимает правое полушарие мозга, а речь – левое.
Тим Стормс – обладатель самого широкого вокального диапазона. Он сумел воспроизвести 10 октав. Внесен в Книгу рекордов Гиннесса с формулировками «Самая низкая нота, произведенная человеком» и «Самый широкий вокальный диапазон».
В XVI веке католическая церковь запретила выступления женщин в Ватикане. Их заменили мальчиками. Но по достижении половой зрелости их голоса менялись, ломались, теряя звонкость и выразительность. И для сохранения красоты голоса их стали кастрировать.
Последним, чью мужественность и возможность иметь семью возложили на алтарь искусства, стал Алессандро Морески. Певец-кастрат скончался ровно сто лет назад, а вместе с ним ушла и эта жестокая эпоха. Сейчас партии в классических произведениях, написанных для мальчиков, исполняют женщины.
Источник:
АНТИФИШКИ
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