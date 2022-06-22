Камбоджийские рыбаки поймали гигантского ската-рекордсмена

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Скат весом 300 килограммов и длиной 4 метра, пойманный в Камбодже, стал самой крупной пойманной пресноводной рыбой в мире.
Камбоджийский рыбак поймал настоящего речного монстра, который, по мнению ученых, является самой крупной пресноводной рыбой в мире из пойманных до настоящего времени. 42-летний Мул Тун поймал на крючок массивного ската, который весит около 300 кило и насчитывает 4 метра в длину. Он побил предыдущий рекорд сома, обнаруженный в Таиланде в 2005 году, который весил 293 килограмма.
Скат, по прозвищу «Борами» или «полная луна» на кхмерском языке, был пойман в реке Меконг, которая известна тем, что в ней обитают различные виды крупных рыб. Группа ученых из исследовательского проекта «Чудеса Меконга» помогла пометить, измерить и взвесить ската, прежде чем его выпустили обратно в реку.
Скат, по прозвищу «Борами» или «полная луна» на кхмерском языке, был пойман в реке Меконг, которая известна тем, что в ней обитают различные виды крупных рыб. Группа ученых из исследовательского проекта «Чудеса Меконга» помогла пометить, измерить и взвесить ската, прежде чем его выпустили обратно в реку.
Метка, излучающая акустический сигнал, позволит экспертам изучить поведение ската и понять его перемещения на большой реке — она протекает через Китай, Мьянму, Лаос, Таиланд, Камбоджу и Вьетнам. Устройство будет отправлять информацию о скате весь следующий год.
Река Меконг является домом для нескольких видов гигантских пресноводных рыб, но по мере того, как нагрузка на окружающую среду растет, их существование становится все менее комфортным. В частности, ученые опасаются, что крупная программа строительства плотин, реализуемая в последние годы, может серьезно повредить нерестилищам.
сказал AFP: «Крупная рыба во всем мире находится под угрозой исчезновения, - говорит лидер «Чудес Меконга» Зеб Хоган. - Это высокоценные виды. Они долго созревают. Поэтому, если их выловить до того, как они созреют, у них не будет шансов на размножение. Многие из этих крупных рыб мигрируют, поэтому для выживания им нужны большие территории. На них влияют такие вещи, как фрагментация среды обитания из-за плотин, очевидно, из-за чрезмерного вылова рыбы. Таким образом, около 70 процентов гигантских пресноводных рыб во всем мире находятся под угрозой исчезновения, в том числе и и все виды Меконга».
Хоган искал и документировал «мегарыб» почти 20 лет, путешествуя по всему миру в надежде своими глазами увидеть этих неуловимых существ.
Хоган искал и документировал «мегарыб» почти 20 лет, путешествуя по всему миру в надежде своими глазами увидеть этих неуловимых существ.
После того, как Тун поймал рекордную рыбу, он быстро предупредил ученых, которые были на реке уже через несколько часов. Команда положила массивную рыбу в большой брезент, наполненный водой, и, привлекая к реке толпу людей, начала измерять ее от носа до хвоста. Затем рыбу поместили на большие весы. Было обнаружено, что скат был самкой с хорошим здоровьем, принадлежащей к тому же виду, который обычно встречается в Меконге.
«Гигантский скат — очень плохо изученная рыба. Его название, даже его научное название, менялось несколько раз за последние 20 лет, — сказал Хоган, который работает в Университете Невады и специализируется в сфере ихтиологии. Он встречается по всей Юго-Восточной Азии, но у нас почти нет информации о нем. Мы не знаем истории его жизни. Мы ничего не знаем о его экологии, о характере его миграции».
Помимо чести поймать рекордсмена, удачливый рыбак получил компенсацию за рыбу по рыночной цене, то есть, он получил выплату в размере около 600 долларов.
«Гигантский скат — очень плохо изученная рыба. Его название, даже его научное название, менялось несколько раз за последние 20 лет, — сказал Хоган, который работает в Университете Невады и специализируется в сфере ихтиологии. Он встречается по всей Юго-Восточной Азии, но у нас почти нет информации о нем. Мы не знаем истории его жизни. Мы ничего не знаем о его экологии, о характере его миграции».
Помимо чести поймать рекордсмена, удачливый рыбак получил компенсацию за рыбу по рыночной цене, то есть, он получил выплату в размере около 600 долларов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Дебилы
Что это за чушь? Белуги на Волге куда больше бывали: 11 мая 1922 г. в Каспийском море близ устья Волги была поймана самка массой 1224 кг (75 пудов). Да и на Дону тоже, что забавно: В 1924 году в Тихой Сосне (приток Дона) была поймана белуга, вес которой составил 1227 килограммов. В брюхе этой рыбы находилось 245 кг чёрной икры.
А тут какие-то 300 кг. Может она самая крупная по длине? Но сомов ловили и до 5 метров длины.