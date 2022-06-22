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Камбоджийские рыбаки поймали гигантского ската-рекордсмена

Камбоджийские рыбаки поймали гигантского ската-рекордсмена

Автор:
22 июня 2022 14:34
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Камбоджа   интересно   новости   рекорд   рыбаки   скат   улов   
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Скат весом 300 килограммов и длиной 4 метра, пойманный в Камбодже, стал самой крупной пойманной пресноводной рыбой в мире.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Камбоджа   интересно   новости   рекорд   рыбаки   скат   улов   
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3  комментария
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1k
z1380 50 минут назад
Ну и нахрена? Поймали??
Дебилы
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824
SoulSeeker Минуту назад
"стал самой крупной пойманной пресноводной рыбой в мире."

Что это за чушь? Белуги на Волге куда больше бывали: 11 мая 1922 г. в Каспийском море близ устья Волги была поймана самка массой 1224 кг (75 пудов). Да и на Дону тоже, что забавно: В 1924 году в Тихой Сосне (приток Дона) была поймана белуга, вес которой составил 1227 килограммов. В брюхе этой рыбы находилось 245 кг чёрной икры.

А тут какие-то 300 кг. Может она самая крупная по длине? Но сомов ловили и до 5 метров длины.
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9k
Hunson Abadeer 14 минут назад
какой здоровяк
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Белая Муха

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