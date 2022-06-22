Камбоджийские рыбаки поймали гигантского ската-рекордсмена

После того, как Тун поймал рекордную рыбу, он быстро предупредил ученых, которые были на реке уже через несколько часов. Команда положила массивную рыбу в большой брезент, наполненный водой, и, привлекая к реке толпу людей, начала измерять ее от носа до хвоста. Затем рыбу поместили на большие весы. Было обнаружено, что скат был самкой с хорошим здоровьем, принадлежащей к тому же виду, который обычно встречается в Меконге.

«Гигантский скат — очень плохо изученная рыба. Его название, даже его научное название, менялось несколько раз за последние 20 лет, — сказал Хоган, который работает в Университете Невады и специализируется в сфере ихтиологии. Он встречается по всей Юго-Восточной Азии, но у нас почти нет информации о нем. Мы не знаем истории его жизни. Мы ничего не знаем о его экологии, о характере его миграции».

Помимо чести поймать рекордсмена, удачливый рыбак получил компенсацию за рыбу по рыночной цене, то есть, он получил выплату в размере около 600 долларов.