Аргентинские водители дважды за год побили мировой рекорд по показаниям алкотестера

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Аргентина известна многими вещами, от танго до любви к футболу. Но вы, вероятно, не знали, что это место, где живут самые пьяные водители в мире.
Еще в марте этого года аргентинские СМИ сообщили, что некий молодой человек из города Плоттье, провинция Неукен, побил мировой рекорд по показаниям алкотестера. После того, как он разбил свою машину в кювете, полиция проверила его на опьянение, и счетчик показал беспрецедентные 5,79 граммов алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Несмотря на легкие травмы лица и рук в результате аварии, молодой человек отказался от медицинской помощи и не сотрудничал с полицией. Однако долго хвастаться своим необычным достижением ему не пришлось, поскольку недавно один из его сограждан этот рекорд побил.
Вечером 7 ноября в полицию Хенераль-Рока, Рио-Негро, поступил сигнал бедствия о том, что в районе Бальяни какой-то автомобилист ведет себя крайне хаотично. По словам очевидцев, он ехал не по той стороне дороги, а также по участку железнодорожных путей и чуть не сбил молодую девушку.
Около 23:30 полицейским удалось выследить и остановить водителя красного фургона Volkswagen Saveiro. Уже одно это можно считать настоящим подвигом, учитывая, в каком состоянии находился на тот момент человек, личность которого не разглашается. Хотя офицеры могли точно сказать, что мужчина был пьян, они понятия не имели, что находятся в присутствии рекордсмена мира.
Несмотря на легкие травмы лица и рук в результате аварии, молодой человек отказался от медицинской помощи и не сотрудничал с полицией. Однако долго хвастаться своим необычным достижением ему не пришлось, поскольку недавно один из его сограждан этот рекорд побил.
Вечером 7 ноября в полицию Хенераль-Рока, Рио-Негро, поступил сигнал бедствия о том, что в районе Бальяни какой-то автомобилист ведет себя крайне хаотично. По словам очевидцев, он ехал не по той стороне дороги, а также по участку железнодорожных путей и чуть не сбил молодую девушку.
Около 23:30 полицейским удалось выследить и остановить водителя красного фургона Volkswagen Saveiro. Уже одно это можно считать настоящим подвигом, учитывая, в каком состоянии находился на тот момент человек, личность которого не разглашается. Хотя офицеры могли точно сказать, что мужчина был пьян, они понятия не имели, что находятся в присутствии рекордсмена мира.
После проверки алкотестером даже бывалые полицейские были ошеломлены. Содержание алкоголя в крови мужчины составляло 6,26 грамма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Они были так потрясены, что заставили его сделать тест повторно, просто чтобы убедиться. Результат был таким же. Так был подтвержден новый мировой рекорд по показаниям алкотестера.
Очевидцы рассказали журналистам, что водитель был настолько пьян, что не мог произнести ни слова, когда его остановила полиция. Он также не мог ходить самостоятельно, поэтому полицейские отнесли его в полицейскую машину.
Очевидцы рассказали журналистам, что водитель был настолько пьян, что не мог произнести ни слова, когда его остановила полиция. Он также не мог ходить самостоятельно, поэтому полицейские отнесли его в полицейскую машину.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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