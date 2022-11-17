Аргентинские водители дважды за год побили мировой рекорд по показаниям алкотестера

Еще в марте этого года аргентинские СМИ сообщили, что некий молодой человек из города Плоттье, провинция Неукен, побил мировой рекорд по показаниям алкотестера. После того, как он разбил свою машину в кювете, полиция проверила его на опьянение, и счетчик показал беспрецедентные 5,79 граммов алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.



Несмотря на легкие травмы лица и рук в результате аварии, молодой человек отказался от медицинской помощи и не сотрудничал с полицией. Однако долго хвастаться своим необычным достижением ему не пришлось, поскольку недавно один из его сограждан этот рекорд побил.



Вечером 7 ноября в полицию Хенераль-Рока, Рио-Негро, поступил сигнал бедствия о том, что в районе Бальяни какой-то автомобилист ведет себя крайне хаотично. По словам очевидцев, он ехал не по той стороне дороги, а также по участку железнодорожных путей и чуть не сбил молодую девушку.



Около 23:30 полицейским удалось выследить и остановить водителя красного фургона Volkswagen Saveiro. Уже одно это можно считать настоящим подвигом, учитывая, в каком состоянии находился на тот момент человек, личность которого не разглашается. Хотя офицеры могли точно сказать, что мужчина был пьян, они понятия не имели, что находятся в присутствии рекордсмена мира.