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Аргентинские водители дважды за год побили мировой рекорд по показаниям алкотестера

Аргентинские водители дважды за год побили мировой рекорд по показаниям алкотестера

Автор:
17 ноября 2022 14:47
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Аргентина   Пьяный водитель за рулем   аварии   алкотестер   во дают   вождение в нетрезвом виде   мировой рекорд   пьяный водитель   рекорд   
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Аргентина известна многими вещами, от танго до любви к футболу. Но вы, вероятно, не знали, что это место, где живут самые пьяные водители в мире.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Аргентина   Пьяный водитель за рулем   аварии   алкотестер   во дают   вождение в нетрезвом виде   мировой рекорд   пьяный водитель   рекорд   
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4  комментария
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23k
Serg2001 2 часа назад
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7k
Zhora Полчаса назад
Он хоть выжил ?
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7k
Zhora Полчаса назад
6,26 г/литр в выдыхаемом воздухе - это 12-13 промилле в крови. При том, что уже 5 промилле считается смертельной дозой.
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Куртуазный Маньерист 38 минут назад
6.26? Ха...
Ссылка www.youtube.com
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