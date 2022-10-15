Змеи-рекордсмены нашей планеты

Змеи – поразительные существа. Опасные, прекрасные и завораживающие.
Среди этих пресмыкающихся есть свои рекордсмены. Они сами и не подозревают о своих достижениях, но все же среди этих существ есть свои самые-самые.
Колючая кустарниковая гадюка может претендовать если не на звание самой красивой, то точно самой необычной змеи. Такой вид ей обеспечивают изогнутые и приподнятые чешуйки, напоминающие листочки.
Благодаря специфической внешности отлично маскируется на деревьях (а обитает она в Центральной Африке). Ядовита, но от людей держится на расстоянии и без необходимости не нападает. Вниз спускается в основном в темное время суток, чтобы поохотиться на мелкую живность.
Внутриматериковый тайпан (он же тайпан Маккоя) одним укусом способен расправиться с несколькими десятками людей. Настолько эта змея ядовита. Обитает в пустыне, хорошо маскируется, особую агрессию по отношению к людям не демонстрирует.
Анаконда – настоящий исполин мира змей. О ней сложены целые легенды, а пропитание эти великаны добывают благодаря физической силе: обвивают жертву кольцами и душат.
Часто анаконду называют самой длинной змеей, но это не так. Она все же рекордсмен именно по массе тела. Предельный вес точно не установлен, но не исключено, что он может превышать центнер. То есть создание длиной несколько метров превышает по весу крупного мужчину. Человека атаковать способна, но обычно это происходит в рамках самозащиты.
Представители морских змей все же ядовитее по сравнению с сухопутными. И пальма первенства среди них, а также среди всех змей в принципе по этому показателю принадлежит змее Белчера. Водится в Тихом и Индийском океанах. Сама в конфронтацию с людьми не вступает, но если попадает в рыбацкие сети, то вполне способна укусить.
По длине она небольшая, не более метра. Основной источник пищи – моллюски и рыбы, обитающие в коралловых рифах. Подстерегая добычу, змея может проводить под водой по несколько минут.
Сетчатый питон все же обошел по длине анаконду. Весят они меньше, а из-за большей длины выглядят изящнее своих товарок по цеху. Хоть и не слишком часто, но сетчатые питоны могут нападать на людей.
В Книге Гиннесса упомянут 10-метровый экземпляр. Но рекорд зафиксирован еще в начале века, и многие ставят его под сомнение. Из современных результатов есть показатель 7,7 метра, который в любом случае превышает длину самых длинных анаконд.
А вы боитесь змей?
Источник:
АНТИФИШКИ
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