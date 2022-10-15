FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 12903 поста • 1362 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные
Змеи-рекордсмены нашей планеты

Змеи-рекордсмены нашей планеты

Автор:
15 октября 2022 19:45
Сообщество : Животные
Метки: вес   длина   змея   масса   опасность   расцветка   рекорд   человек   яд   
1589
10

Змеи – поразительные существа. Опасные, прекрасные и завораживающие.

Среди этих пресмыкающихся есть свои рекордсмены. Они сами и не подозревают о своих достижениях, но все же среди этих существ есть свои самые-самые.

×
×

Колючая кустарниковая гадюка может претендовать если не на звание самой красивой, то точно самой необычной змеи. Такой вид ей обеспечивают изогнутые и приподнятые чешуйки, напоминающие листочки.

Благодаря специфической внешности отлично маскируется на деревьях (а обитает она в Центральной Африке). Ядовита, но от людей держится на расстоянии и без необходимости не нападает. Вниз спускается в основном в темное время суток, чтобы поохотиться на мелкую живность.

Внутриматериковый тайпан (он же тайпан Маккоя) одним укусом способен расправиться с несколькими десятками людей. Настолько эта змея ядовита. Обитает в пустыне, хорошо маскируется, особую агрессию по отношению к людям не демонстрирует.

Анаконда – настоящий исполин мира змей. О ней сложены целые легенды, а пропитание эти великаны добывают благодаря физической силе: обвивают жертву кольцами и душат.

Часто анаконду называют самой длинной змеей, но это не так. Она все же рекордсмен именно по массе тела. Предельный вес точно не установлен, но не исключено, что он может превышать центнер. То есть создание длиной несколько метров превышает по весу крупного мужчину. Человека атаковать способна, но обычно это происходит в рамках самозащиты.

Представители морских змей все же ядовитее по сравнению с сухопутными. И пальма первенства среди них, а также среди всех змей в принципе по этому показателю принадлежит змее Белчера. Водится в Тихом и Индийском  океанах. Сама в конфронтацию с людьми не вступает, но если попадает в рыбацкие сети, то вполне способна укусить.

По длине она небольшая, не более метра. Основной источник пищи – моллюски и рыбы, обитающие в коралловых рифах. Подстерегая добычу, змея может проводить под водой по несколько минут.

Сетчатый питон все же обошел по длине анаконду. Весят они меньше, а из-за большей длины выглядят изящнее своих товарок по цеху. Хоть и не слишком часто, но сетчатые питоны могут нападать на людей.

В Книге Гиннесса упомянут 10-метровый экземпляр. Но рекорд зафиксирован еще в начале века, и многие ставят его под сомнение. Из современных результатов есть показатель 7,7 метра, который в любом случае превышает длину самых длинных анаконд.

А вы боитесь змей?


Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: вес   длина   змея   масса   опасность   расцветка   рекорд   человек   яд   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
SandMANn 2 часа назад
Классные на вид "прекрасные и завораживающие" существа, ...но для меня лучше эту "красоту" смотреть на фото, в крайнем случае, через стекло (лучше закалённое). Адреналина в текучке и так выше крыши...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
doker 2 часа назад
У меня был просто панический страх перед гадами, но... пожил в Тамани и понял - змеи боятся нас больше, главное - не наступить на хвост змее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

54463



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Реакция рунета на слова Дмитрия Медведева
Реакция рунета на слова Дмитрия Медведева
В Сирии найдена редчайшая мозаика с изображением сцен Троянской войны
В Сирии найдена редчайшая мозаика с изображением сцен Троянской войны
Набирающие популярность в сообществах
Парень обманывал сразу двух девушек, но в итоге обманули его
Парень обманывал сразу двух девушек, но в итоге обманули его
Пластические хирурги определили самую красивую женщину, согласно золотому сечению
Пластические хирурги определили самую красивую женщину, согласно золотому сечению
Как наш редактор квартиру на Авито искал. Опыт, который можно повторить
Как наш редактор квартиру на Авито искал. Опыт, который можно повторить
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Фото на памят....ник

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#история#подборка#роль#Приколы#Жизнь#съемка#фотографии
#Юмор#интересное#люди#забавно#в мире#новости#сарказм#природа#комментарии#улыбнуло
#факты#Прикол#кино#картинки#фильм#позитив#СССР#школа#милота#Илон Маск
Чем крут сериал «Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного» Чем крут сериал «Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного» Кто, где и как собирает яд для создания противоядий Кто, где и как собирает яд для создания противоядий Мэйси Каррин обладательница самых длинных ног в мире Мэйси Каррин обладательница самых длинных ног в мире 27 полезных трюков с нашим телом, о которых вы, возможно, не знали 27 полезных трюков с нашим телом, о которых вы, возможно, не знали 20 лет спустя: учёные показали, что ждёт заядлого геймера 20 лет спустя: учёные показали, что ждёт заядлого геймера Фотографии людей, которые никак не выглядят на свой возраст Фотографии людей, которые никак не выглядят на свой возраст

На что жалуетесь?

Вернуться