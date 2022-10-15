Змеи-рекордсмены нашей планеты

Часто анаконду называют самой длинной змеей, но это не так. Она все же рекордсмен именно по массе тела. Предельный вес точно не установлен, но не исключено, что он может превышать центнер. То есть создание длиной несколько метров превышает по весу крупного мужчину. Человека атаковать способна, но обычно это происходит в рамках самозащиты.