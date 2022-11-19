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Самый быстрый марафонец, толкающий инвалидную коляску

Самый быстрый марафонец, толкающий инвалидную коляску

Автор:
19 ноября 2022 10:26
Сообщество : Спорт
Метки: Спорт   в мире   инвалидная коляска   история   люди   рекорд   фото   
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Не будучи бегуном, сложно полностью объяснить, почему люди выбирают бег. Будь то отдых, вызов или в качестве оздоровительных целей, бег объединяет, вдохновляет и даёт ощущение свободы. И пускай мы ещё пока не умеем летать, но мы точно можем и умеем бегать.
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Источник:

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Метки: Спорт   в мире   инвалидная коляска   история   люди   рекорд   фото   
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