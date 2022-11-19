Самый быстрый марафонец, толкающий инвалидную коляску

Бегуны действительно поражают! Их преданность спорту невероятна, несмотря на холод, жару, дождь, мокрый снег, ветер … они всегда в деле. Кажется, что нет ничего такого, что могло бы их остановить. Однако стоит признать, что в целом для большинства все отношения с бегом заканчиваются необходимостью успеть на общественный транспорт, после чего, вполне вероятно, человек будет испытывать ощущение жжения в лёгких и неприятные судороги в ногах.



Поэтому, когда люди пробегают более 26 миль (около 42 км) в марафоне, это самый настоящий подвиг, достойный аплодисментов. При этом, когда к этому ещё и добавляется сложность толкать инвалидную коляску с другим человеком в ней, особенно если это человек, которого вы любите больше всего, это не только вдохновляет, но и демонстрирует лучшие стороны человека.