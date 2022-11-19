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Не будучи бегуном, сложно полностью объяснить, почему люди выбирают бег. Будь то отдых, вызов или в качестве оздоровительных целей, бег объединяет, вдохновляет и даёт ощущение свободы. И пускай мы ещё пока не умеем летать, но мы точно можем и умеем бегать.
«Именно из-за боли, именно потому, что мы хотим преодолеть эту боль, благодаря этому процессу мы можем получить ощущение того, что мы действительно живем — или, по крайней мере, частичное ощущение этого», — заявил Харуки Мураками (Haruki Murakami) в своей книге «О чём я говорю, когда говорю о беге».
Для Эрика Доминго Ролдана (Eric Domingo Roldan) бег — это средство связи со своей прикованной к инвалидной коляске мамой, у которой уже достаточно давно был диагностирован рассеянный склероз (РС). Теперь же этот дуэт занесён в Книгу рекордов Гиннесса как «Самый быстрый марафонец, толкающий инвалидную коляску», и даже после этого они всё ещё не планируют прекращать тянуться к звёздам. Давайте же в этом посте узнаем об этой истории чуть побольше!
Для Эрика Доминго Ролдана (Eric Domingo Roldan) бег — это средство связи со своей прикованной к инвалидной коляске мамой, у которой уже достаточно давно был диагностирован рассеянный склероз (РС). Теперь же этот дуэт занесён в Книгу рекордов Гиннесса как «Самый быстрый марафонец, толкающий инвалидную коляску», и даже после этого они всё ещё не планируют прекращать тянуться к звёздам. Давайте же в этом посте узнаем об этой истории чуть побольше!
Дуэт матери и сына, Сильвии и Эрика Доминго Ролдан, начал вместе бегать марафоны, во время которых Эрик регулярно катит инвалидное кресло со своим родителем до самого финиша
Бегуны действительно поражают! Их преданность спорту невероятна, несмотря на холод, жару, дождь, мокрый снег, ветер … они всегда в деле. Кажется, что нет ничего такого, что могло бы их остановить. Однако стоит признать, что в целом для большинства все отношения с бегом заканчиваются необходимостью успеть на общественный транспорт, после чего, вполне вероятно, человек будет испытывать ощущение жжения в лёгких и неприятные судороги в ногах.
Поэтому, когда люди пробегают более 26 миль (около 42 км) в марафоне, это самый настоящий подвиг, достойный аплодисментов. При этом, когда к этому ещё и добавляется сложность толкать инвалидную коляску с другим человеком в ней, особенно если это человек, которого вы любите больше всего, это не только вдохновляет, но и демонстрирует лучшие стороны человека.
Поэтому, когда люди пробегают более 26 миль (около 42 км) в марафоне, это самый настоящий подвиг, достойный аплодисментов. При этом, когда к этому ещё и добавляется сложность толкать инвалидную коляску с другим человеком в ней, особенно если это человек, которого вы любите больше всего, это не только вдохновляет, но и демонстрирует лучшие стороны человека.
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Когда Эрику было всего 7, у Сильвии был диагностирован рассеянный склероз, заболевание, которое повреждает нервные клетки головного и спинного мозга
Испанский спортсмен Эрик Доминго Ролдан протолкал свою маму Сильвию, страдающую рассеянным склерозом, в инвалидной коляске целых 26 миль, чтобы повысить осведомлённость об этой болезни и собрать средства для благотворительной организации по борьбе с рассеянным склерозом. Кроме того, таким образом, они побили мировой рекорд Гиннесса, показав время 2 часа 58 минут и 40 секунд.
Сильвии поставили диагноз рассеянный склероз, когда Эрику было всего 7 лет. По данным клиники Майо, рассеянный склероз — потенциально инвалидизирующее заболевание, при котором иммунная система атакует защитную оболочку (миелин), покрывающую нервные волокна, вызывая проблемы со связью между мозгом и телом.
Ухудшение состояния нервов может привести к самым разным последствиям, в зависимости от того, какие нервы поражены. От рассеянного склероза нет лекарства, однако лечение может помочь ускорить восстановление после приступов, изменить течение болезни и облегчить симптомы.
Сильвии поставили диагноз рассеянный склероз, когда Эрику было всего 7 лет. По данным клиники Майо, рассеянный склероз — потенциально инвалидизирующее заболевание, при котором иммунная система атакует защитную оболочку (миелин), покрывающую нервные волокна, вызывая проблемы со связью между мозгом и телом.
Ухудшение состояния нервов может привести к самым разным последствиям, в зависимости от того, какие нервы поражены. От рассеянного склероза нет лекарства, однако лечение может помочь ускорить восстановление после приступов, изменить течение болезни и облегчить симптомы.
В 2016 году парень стал рассказывать о рассеянном склерозе, стремясь повысить осведомленность об этом заболевании, а также собрать средства на исследования в области лечения и потенциального излечения
С 2016 года, с целью повышения осведомленности, Эрик стал вести пропагандистскую деятельность, рассказывая об этом состоянии. В одном посте в Instagram* он отдал должное спорту за то, что он держит его психическое здоровье под контролем.
«Благодаря спорту удалось превратить негативную ситуацию, которая сильно повлияла на разум, во что-то, что теперь является мотивацией и волей к жизни», — написал он, продолжив: «Спорт меня спас!»
Но, похоже, спорт помог не только ему, но и его матери: бег дал ей ощущение свободы и возможность проводить время со своим сыном.
«Это наполняет меня жизнью и даёт мне покой, ведь я могу наблюдать разные пейзажи. Но, прежде всего, это даёт мне невероятную свободу», — сказала она в видео.
«Благодаря спорту удалось превратить негативную ситуацию, которая сильно повлияла на разум, во что-то, что теперь является мотивацией и волей к жизни», — написал он, продолжив: «Спорт меня спас!»
Но, похоже, спорт помог не только ему, но и его матери: бег дал ей ощущение свободы и возможность проводить время со своим сыном.
«Это наполняет меня жизнью и даёт мне покой, ведь я могу наблюдать разные пейзажи. Но, прежде всего, это даёт мне невероятную свободу», — сказала она в видео.
Бег не только сблизил пару, но и улучшил психическое здоровье Эрика, а Сильвии подарил ощущение «невероятной свободы»
У них была одна цель — установить мировой рекорд Гиннесса.
«Я подумал, что ей это понравится и будет хорошим испытанием как для меня, так и для моей мамы, поскольку она сталкивается с трудностями с детства», — сказал Эрик Runner’s World.
Впервые они на это пошли в 2020 году в Севилье. Тогда они завершили марафон за 3:00:30, отстав от рекорда на 1 минуту 21 секунду. Но вместо того, чтобы сдаться, они стали ещё усерднее тренироваться — с куда большим энтузиазмом, чем когда-либо, чтобы достичь такой желанной цели.
В 2020 году они решили побить мировой рекорд Гиннесса как «Самый быстрый марафонец, толкающий инвалидную коляску», однако в тот год они закончили гонку, опоздав всего на 1 минуту и 21 секунду.
«Я подумал, что ей это понравится и будет хорошим испытанием как для меня, так и для моей мамы, поскольку она сталкивается с трудностями с детства», — сказал Эрик Runner’s World.
Впервые они на это пошли в 2020 году в Севилье. Тогда они завершили марафон за 3:00:30, отстав от рекорда на 1 минуту 21 секунду. Но вместо того, чтобы сдаться, они стали ещё усерднее тренироваться — с куда большим энтузиазмом, чем когда-либо, чтобы достичь такой желанной цели.
В 2020 году они решили побить мировой рекорд Гиннесса как «Самый быстрый марафонец, толкающий инвалидную коляску», однако в тот год они закончили гонку, опоздав всего на 1 минуту и 21 секунду.
7 ноября 2021 года условия для проведения соревнований, а именно Барселонского марафона, были идеальными. При этом стоит отметить, что Барселона является родным городом Эрика. Что касается мероприятия, то оно оказалось весьма многолюдным — в забеге приняли участие более 15 тыс. бегунов из 120 стран.
И хотя перед стартом он здорово нервничал, всё же Эрик был полон решимости сделать всё возможное, чтобы всё-таки реализовать задуманное. Сильное начало забега помогло испанцу преодолеть полпути за 1:26, это время предоставило паре неплохие шансы на успех, но для этого им необходимо было до самого конца придерживаться нужного темпа. Во время состязания мама всё время старалась подбадривать своего мальчика.
Они попытались снова 7 ноября 2021 года и побили мировой рекорд в 2:58:40 за 2:53:28 — все 42 км Сильвия вдохновляла и мотивировала Эрика.
И хотя перед стартом он здорово нервничал, всё же Эрик был полон решимости сделать всё возможное, чтобы всё-таки реализовать задуманное. Сильное начало забега помогло испанцу преодолеть полпути за 1:26, это время предоставило паре неплохие шансы на успех, но для этого им необходимо было до самого конца придерживаться нужного темпа. Во время состязания мама всё время старалась подбадривать своего мальчика.
Они попытались снова 7 ноября 2021 года и побили мировой рекорд в 2:58:40 за 2:53:28 — все 42 км Сильвия вдохновляла и мотивировала Эрика.
«Я был счастлив с первого и до последнего километра, ведь моя мама не переставала болеть и поддерживать других бегунов, а это лучшая часть совместного бега, — рассказал он. — Конечно, были моменты, когда я испытывала эмоции, когда вспоминал трудные времена, например, о том, как в августе у мамы был Ковид. Но толпа проявила по отношению к нам столько любви и поддержки.»
«Мама была самым счастливым человеком в мире, улыбалась, смеялась и подбадривала, — продолжил он. — Удивительно, но она была удивлена, когда мы преодолели 38 км (23 мили), потому что она думала, что мы пробежали 28 км (17 миль). Всё произошло так быстро.»
«Мама была самым счастливым человеком в мире, улыбалась, смеялась и подбадривала, — продолжил он. — Удивительно, но она была удивлена, когда мы преодолели 38 км (23 мили), потому что она думала, что мы пробежали 28 км (17 миль). Всё произошло так быстро.»
«Пересечь эту черту означало, что мы сделали то, что обещали, пройдя через самое трудное время в нашей жизни», — написал Эрик в посте в Instagram* после марафона.
Не успев опомниться, они пересекли финишную черту, завершив гонку за 2:53:28 и установив новый мировой рекорд.
«Это была мечта, — сказал Эрик. — Я постоянно смотрел на часы, чтобы проверить, успеваем ли мы, и последние 195 метров были лучшими секундами в моей жизни.»
«Когда мы пересекли черту, мне просто захотелось обнять маму и сказать ей, что мы сделали это ради неё и ради рассеянного склероза. Переступить эту черту означало, что мы сделали то, что обещали, пройдя через самое трудное время в нашей жизни.»
С тех пор пара продолжает участвовать в гонках, повышая осведомлённость о рассеянном склерозе и важности психического здоровья, являясь самым настоящим маяком любви и позитива.
«Это была мечта, — сказал Эрик. — Я постоянно смотрел на часы, чтобы проверить, успеваем ли мы, и последние 195 метров были лучшими секундами в моей жизни.»
«Когда мы пересекли черту, мне просто захотелось обнять маму и сказать ей, что мы сделали это ради неё и ради рассеянного склероза. Переступить эту черту означало, что мы сделали то, что обещали, пройдя через самое трудное время в нашей жизни.»
С тех пор пара продолжает участвовать в гонках, повышая осведомлённость о рассеянном склерозе и важности психического здоровья, являясь самым настоящим маяком любви и позитива.
Эрик поблагодарил свою семью и друзей за поддержку, заявив в посте в Instagram*, что они никогда не чувствовали себя одинокими:
«Сегодня я могу сказать только спасибо. Я дал обещание, и теперь оно выполнено. Это для моей мамы. Это для рассеянного склероза. И это для ВАС, ДА, для ВАС (каждого человека, который нас поддерживал). Спасибо!»
С тех пор пара организовала кампанию под названием #42kmcorriEMdo, целью которой было собрать более 3 тыс. долларов. Все вырученные средства пошли в Фонд рассеянного склероза для проведения передовых исследований этого заболевания. Они также приняли участие в Carrera de la Mujer (крупнейшем женском забеге в Европе), забегах по повышению осведомленности о психическом здоровье и других, последним из которых был полумарафон на 20 км в Бехобии, Сан-Себастьян.
«Сегодня я могу сказать только спасибо. Я дал обещание, и теперь оно выполнено. Это для моей мамы. Это для рассеянного склероза. И это для ВАС, ДА, для ВАС (каждого человека, который нас поддерживал). Спасибо!»
С тех пор пара организовала кампанию под названием #42kmcorriEMdo, целью которой было собрать более 3 тыс. долларов. Все вырученные средства пошли в Фонд рассеянного склероза для проведения передовых исследований этого заболевания. Они также приняли участие в Carrera de la Mujer (крупнейшем женском забеге в Европе), забегах по повышению осведомленности о психическом здоровье и других, последним из которых был полумарафон на 20 км в Бехобии, Сан-Себастьян.
Мы желаем Сильвии и Эрику всего наилучшего в будущем и надеемся, что однажды им удастся побить уже свой собственный рекорд!
* Запрещены в РФ
Источник:
АНТИФИШКИ
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