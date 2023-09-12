Говорят, Даня Милохин приехал (в Россию). Вот у меня только вопрос: а он же призывного возраста? Срочно призвать на службу эту тварь. И я надеюсь, что никто никогда ни при каких обстоятельствах не предоставит ему здесь работу.

Так что в армию быстро, щенок, служить, там тебя научат Родину любить.