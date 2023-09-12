"Страны заслуживают второго шанса!": Даня Милохин инсценировал своё возвращение в Россию, чтобы узнать, сколько заплатят

Тиктокер Даня Милохин покинул Россию год назад, устав выступать на шоу "Ледниковый период". Организаторов Милохин не предупредил и просто уехал к друзьям в Дубай. Таким образом Милохин потерял...