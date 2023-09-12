Взял билет эконом-класса и улетел в Дубай.
Милохин покинул Россию в прошлом году. Пожил в США, потом перебрался в Дубай. Вскоре он заговорил о том, что деньги заканчиваются, а перспектив для карьеры и заработка за границей у него нет.
Мне Ярик (Ярослав Андреев, коллега блогера) говорил, чтобы я ни в коем случае не терял коннект с Россией, потому что я начал с России. А я вот забил, не стал его слушать, - сообщил Милохин.
А 8 сентября СМИ сообщили, что блогер в Россию вернулся. В своих соцсетях он выложил ролик с Красной площади под песню «Я не хочу жить в Дубае».
Осторожно, видео с матюгами:
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На эти новости среагировала Екатерина Мизулина:
Говорят, Даня Милохин приехал (в Россию). Вот у меня только вопрос: а он же призывного возраста? Срочно призвать на службу эту тварь. И я надеюсь, что никто никогда ни при каких обстоятельствах не предоставит ему здесь работу.
Так что в армию быстро, щенок, служить, там тебя научат Родину любить.
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Приёмный отец блогера Дмитрий Тюленев рассказал, что Милохин прописан в Москве и повесток он не получал. Он добавил, что у популярного тиктокера плохое зрение:
Мы когда комиссию проходили, у него (Дани Милохина) зрение было минус 6,5. Вряд ли он с таким зрением годен.
Тем не менее Милохин из России улетел.
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нет места в России таким клоунам! пусть и сидит там!
К слову сам борец за справедливость Соловьёв срочную не служил. Как и оба его сына.
вот там и сиди , нечего тебе в России делать
Каким непродуманным флюгером надо быть, чтобы прилететь и тут же обратно ещё раз сбежать...
У его высокопосаженного продюсера что в черепе находится - совсем же "угробил" эту дойную коровку и теперь уже окончательно...
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собственно, чего и требовалось доказать. вот только вчера об этом речь заходила.
Непонятно только одно, теперь, чтобы призывника призвали на службу в срок, необходимо письменное прошение от этой ё.б.н.у.т.о.й?
Тиктокер Даня Милохин покинул Россию год назад, устав выступать на шоу "Ледниковый период". Организаторов Милохин не предупредил и просто уехал к друзьям в Дубай. Таким образом Милохин потерял...
Вы там определитесь, приезжал он в Россию и уехал или инсценировал свой приезд и отъезд?