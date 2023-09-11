Вернувшегося в Россию блогера Даню Милохина призовут на срочную службу в ВС РФ

Произойдет это событие в ближайший призыв — осенью 2023 года. На воинском учёте в Краснодарском крае молодое дарованье стоит с 2018 года. Всё это время оснований для отсрочки у него не было. Снова ждём отъезда гражданина Милохина за рубеж?
Неравнодушная Екатерина Мизулина опубликовала обращение к Минобороны с призывом обратить особое внимание на молодого и красивого, недавно вернувшегося из Дубая в Москву и не забыть внести его в списки потенциальных призывников по месту регистрации. А заодно и проверить, на каком основании Милохин избегал повесток последние три года:
Обращаюсь к руководству Министерства обороны России. На днях в Россию вернулся блогер Даня Милохин, ранее расстроивший многих россиян русофобскими заявлениями, находясь за пределами нашей Родины. Блогер не был ранее призван в ряды Вооруженных сил России, хотя, по имеющейся информации, оснований для отсрочки нет.
С учетом начала в ближайшее время осенней призывной кампании, прошу призвать молодого человека в ряды Вооруженных сил России. Этот шаг будет способствовать патриотическому воспитанию, молодой человек сможет с оружием в руках доказать на деле свою верность и преданность нашей Родине.
Напомним, недавно сбежавший Милохин вернулся в Россию, кадры с Красной площади блогер опубликовал в соцсетях, подчеркнув, что даёт своей Родине второй шанс:
С возрастом становишься терпимее и понимаешь, что страны, как и люди, заслуживают второго шанса. Я даю этот шанс, поэтому я здесь.
Год назад Милохин улетел из РФ в Соединенные Штаты, а потом обосновался в Дубае. С его слов, за границей он ничего не зарабатывал, а выживал за счёт друзей.
Даня! Родина тоже даёт тебе второй шанс. Чтобы не словом, а делом!
Источник:
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