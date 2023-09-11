Вернувшегося в Россию блогера Даню Милохина призовут на срочную службу в ВС РФ

Неравнодушная Екатерина Мизулина опубликовала обращение к Минобороны с призывом обратить особое внимание на молодого и красивого, недавно вернувшегося из Дубая в Москву и не забыть внести его в списки потенциальных призывников по месту регистрации. А заодно и проверить, на каком основании Милохин избегал повесток последние три года:

Обращаюсь к руководству Министерства обороны России. На днях в Россию вернулся блогер Даня Милохин, ранее расстроивший многих россиян русофобскими заявлениями, находясь за пределами нашей Родины. Блогер не был ранее призван в ряды Вооруженных сил России, хотя, по имеющейся информации, оснований для отсрочки нет.

С учетом начала в ближайшее время осенней призывной кампании, прошу призвать молодого человека в ряды Вооруженных сил России. Этот шаг будет способствовать патриотическому воспитанию, молодой человек сможет с оружием в руках доказать на деле свою верность и преданность нашей Родине.