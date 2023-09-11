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Вернувшегося в Россию блогера Даню Милохина призовут на срочную службу в ВС РФ

Вернувшегося в Россию блогера Даню Милохина призовут на срочную службу в ВС РФ

Автор:
11 сентября 2023 21:38
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Даня Милохин   Мизулина   Минобороны РФ   блогер   воинский учёт   призыв   
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Произойдет это событие в ближайший призыв — осенью 2023 года. На воинском учёте в Краснодарском крае молодое дарованье стоит с 2018 года. Всё это время оснований для отсрочки у него не было. Снова ждём отъезда гражданина Милохина за рубеж?

Неравнодушная Екатерина Мизулина опубликовала обращение к Минобороны с призывом обратить особое внимание на молодого и красивого, недавно вернувшегося из Дубая в Москву и не забыть внести его в списки потенциальных призывников по месту регистрации. А заодно и проверить, на каком основании Милохин избегал повесток последние три года:

Обращаюсь к руководству Министерства обороны России. На днях в Россию вернулся блогер Даня Милохин, ранее расстроивший многих россиян русофобскими заявлениями, находясь за пределами нашей Родины. Блогер не был ранее призван в ряды Вооруженных сил России, хотя, по имеющейся информации, оснований для отсрочки нет.

С учетом начала в ближайшее время осенней призывной кампании, прошу призвать молодого человека в ряды Вооруженных сил России. Этот шаг будет способствовать патриотическому воспитанию, молодой человек сможет с оружием в руках доказать на деле свою верность и преданность нашей Родине.

Напомним, недавно сбежавший Милохин вернулся в Россию, кадры с Красной площади блогер опубликовал в соцсетях, подчеркнув, что даёт своей Родине второй шанс:

С возрастом становишься терпимее и понимаешь, что страны, как и люди, заслуживают второго шанса. Я даю этот шанс, поэтому я здесь.

Год назад Милохин улетел из РФ в Соединенные Штаты, а потом обосновался в Дубае. С его слов, за границей он ничего не зарабатывал, а выживал за счёт друзей.

Даня! Родина тоже даёт тебе второй шанс. Чтобы не словом, а делом!

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Метки: Даня Милохин   Мизулина   Минобороны РФ   блогер   воинский учёт   призыв   
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6  комментариев
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11k
kaboza 44 минуты назад
В "Ахмат" его))))
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2k
Алексей 4 минуты назад
Автор полистай ленту вниз.Там есть пост о том ,что это инсценировка и прощупывание почвы.
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5k
workmen77 Полчаса назад
А почему бы саму Мизулину не отправить в госпиталь, ухаживать за ранеными солдатами? Думаю от неё там будет больше толку.
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4k
dampfer Полчаса назад
Ему не Родина второй шанс даёт, а высокий покровитель, который подтёрся мнением Родины.
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27k
Вован Полчаса назад
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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